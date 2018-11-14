Yılın oyunları için adaylar belli oldu!

The Game Awards 2018 olarak bilinen ve bu yılın en önemli ödül töreni olarak görülen etkinliğin tarihi yaklaşıyor. 7 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlik için ödül alacak adaylar belli oldu.
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The Game Awards 2018 etkinliğinde 30 farklı ödül olacak
30 farklı kategoride verilecek ödüllerin en iyi aksiyon ve en iyi macera alanlarında Marvel’s Spider-Man, God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar bulunuyor. God of War ve Red Dead Redemption 2, 7 farklı kategoride aday gösterilirken, yılın oyunu kısmında Assassin’s Creed Odyssey, Monster:World ve Celeste gibi oyunlar bulunuyor. Ayrıca bu sene ilk olarak e-spor alanında 7 farklı kategoride ödüller de etkinlikte yerini alıyor.
Yılın Oyunu 2018 için Adaylar
Assassin’s Creed Odyssey
Celeste
God of War
Marvel’s Spider-Man
Monster Hunter: World
Red Dead Redemption 2
En İyi Aksiyon Oyunu İçin Adaylar
Call of Duty: Black Ops 4
Dead Cells
Destiny 2: Forsaken
Far Cry 5
Mega Man 11
En iyi Mobil Oyun – Yılın Oyunları 2018
Donut County
Florence
Fortnite
PUBG MOBILE
Reigns: Game of Thrones
En İyi Yarış/Spor Oyunu
FIFA 19
Forza Horizon 4
Mario Tennis Aces
NBA 2K19
Pro Evolution Soccer 2019
En İyi Multiplayer Oyun – Yılın Oyunları 2018
Call of Duty: Black Ops IIII
Destiny 2: Forsaken
Fortnite
Monster Hunter: World
Sea of Thieves
En İyi e-Spor Oyunu
CSGO
DOTA2
Fortnite
League of Legends
Overwatch
Sizde oy kullanmak istiyorsanız buradan istediğiniz kategoride istediğiniz oyuna oy verebilirsiniz.
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