Yılın oyunları için adaylar belli oldu!

The Game Awards 2018 olarak bilinen ve bu yılın en önemli ödül töreni olarak görülen etkinliğin tarihi yaklaşıyor. 7 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlik için ödül alacak adaylar belli oldu.

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The Game Awards 2018 etkinliğinde 30 farklı ödül olacak

30 farklı kategoride verilecek ödüllerin en iyi aksiyon ve en iyi macera alanlarında Marvel’s Spider-Man, God of War ve Red Dead Redemption 2 gibi oyunlar bulunuyor. God of War ve Red Dead Redemption 2, 7 farklı kategoride aday gösterilirken, yılın oyunu kısmında Assassin’s Creed Odyssey, Monster:World ve Celeste gibi oyunlar bulunuyor. Ayrıca bu sene ilk olarak e-spor alanında 7 farklı kategoride ödüller de etkinlikte yerini alıyor.

Yılın Oyunu 2018 için Adaylar

Assassin’s Creed Odyssey

Celeste

God of War

Marvel’s Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

En İyi Aksiyon Oyunu İçin Adaylar

Call of Duty: Black Ops 4

Dead Cells

Destiny 2: Forsaken

Far Cry 5

Mega Man 11

En iyi Mobil Oyun – Yılın Oyunları 2018

Donut County

Florence

Fortnite

PUBG MOBILE

Reigns: Game of Thrones

En İyi Yarış/Spor Oyunu

FIFA 19

Forza Horizon 4

Mario Tennis Aces

NBA 2K19

Pro Evolution Soccer 2019

En İyi Multiplayer Oyun – Yılın Oyunları 2018

Call of Duty: Black Ops IIII

Destiny 2: Forsaken

Fortnite

Monster Hunter: World

Sea of Thieves

En İyi e-Spor Oyunu

CSGO

DOTA2

Fortnite

League of Legends

Overwatch

Sizde oy kullanmak istiyorsanız buradan istediğiniz kategoride istediğiniz oyuna oy verebilirsiniz.