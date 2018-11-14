Corsair Hydro serisi sıvı soğutucular piyasaya sürüldü

Oyuncu çevre birimleri ve diğer çevre bileşenleri alanında dünya lideri olan Corsair, en çok satan Hydro Serisi sıvı CPU soğutucusu olan Hydro H100i serisini duyurdu.

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Eskilere göre daha düşük sesle çalışıyor!

Yeni Hydro serisinin soğutma performansında çift fan ve RGB led aydınlatma sistemine sahip. Hydro serisi PWM fanları sayesinde yüksek sıcaklığa ulaşmış işlemcileri soğutmak için gerekli hava basıncını ve gerekli statik basıncı sağlar. Manyetik yatakların ultra düşük sürtünmesi sayesinde, daha yüksek RPM hızına ulaşan fanlar diğer geleneksel fanlara göre daha düşük seste çalışma imkânı sunuyor.

Corsair H100i RGB Platinum iki adet 120mm fana sahipken, 240mm büyüklüğünde de radyatöre sahip. H115i modeli ise 140mm fan boyutuna ve 240mm radyatöre sahip. H100i ve H115i’nin hem fanları ve hemde pompa kafaları özelleştirilebilirken, 24 adet RGB ledlerin tümü de özelleştirilebiliyor. Bu ledlerin ayrı ayrı kontrol edilebildiğini de ekleyelim.