2-5 Haziran yıldızlı günler kampanyası MediaMarkt’ta devam ediyor! Birçok farklı üründeki kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz. Kampanyaya dahil olan birçok ürün bulunuyor. Kampanyanın detaylarına göz atmak için buradaki linke bakabilirsiniz. Ayrıca sizin için kampanyaya dahil olan ürünleri de seçtik tabiki. İşte sizin için seçtiğimiz ürünler:

Apple’ın en yeni iPhone serisinin baz modeli iPhone 14, sunduğu teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor. 6.1 inçlik OLED ekranı, güçlü A15 Bionic işlemcisi, 12MP + 12MP arka kameraları ve 4K 60fps video çekim yeteneği, uzun süre güncelleme alacak olan iOS yazılımı ile tercih edilebilecek en iyi amiral gemisi telefonlardan birisi. Eğer sizde iPhone 14’e göz atmak ve 32.999 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Evimizin vazgeçilmez ürünlerinden birisi de çamaşır makineleri. Samsung da beyaz eşya konusunda uzman markalar arasında yer alıyor. 9 kilogram kapasiteli 1200 devir gücünde olan WW90T4020CE/AH kodlu çamaşır makinesi aradığınız ürün olabilir. Stayclean çekmecesi sayesinde kalıntı bırakmayarak deterjanı kullanan makine, kazan temizliği sayesinde kokulara neden olan kalıntıları da %99,9 oranında temizliyor. Eğer siz de Samsung çamaşır makinesine göz atmak ve 9899 TL’ye satın almak isterseniz buradaki linke bakabilirsiniz.

Televizyon segmentinde önemli markalardan birisi de Philips. 3 taraflı Ambilight özelliği sayesinde izlediğiniz içeriğe göre ortamı renklendirebilen televizyon kendisi bir adım öteye taşıyor. 50 inç boyutunda, 126 ekran olan bu televizyon yazılım tarafında da Android destekliyor. En sevdiğiniz uygulamaları (Netflix, Amazon, YouTube, Disney+ vb.) rahatça kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Dolby Atmos ve Dolby Vision destekleriyle görsel şölen deneyimini yaşatan bu televizyonun detaylarına göz atmak ve satın almak için buradaki linke bakabilirsiniz.

Bu haber MediaMarkt katkılarıyla hazırlanmıştır.