Yerli ve milli yapay zeka konusu şu sıralar Türkiye’nin gündeminde. Artık her yerde yapay zeka konusundan bahsedildiğini görürken, Türkiye gerek Aselsan, gerek T3 Vakfı gibi önemli kurumların yardımıyla yerli ve milli yapay zeka alanında çalışmalarına son hız devam ediyor. Son olarak, yerli ve milli yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemi göreve başladı haberi geldi.

İçindekiler Yerli ve Milli Yapay Zeka Destekli Hız İhlali Tespit Sistemi Kullanıma Girdi

Yerli ve Milli Yapay Zeka Destekli Hız İhlali Tespit Sistemi Kullanıma Girdi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Başkanlığının iş birliği ile geliştirilen yerli ve milli yapay zeka destekli hız ihlal tespit sistemleri kullanılmaya başlandı. Bu sistem, hız ihlallerinin tespitinde etkinliği artırarak dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının projesi kapsamında Radarsan Radar Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. tarafından üretilen yerli ve milli hız tespit cihazı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen hız ihlal yazılımı ile entegre edilerek “Mobil Hız Tespit Sistemi” oluşturuldu.

Yapay zeka destekli yeni nesil mobil hız tespit cihazı, herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan, tüm hava şartlarında, gündüz ve gece plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor. Bu sistem, yapay zeka tarafından tespit edilen her bir araca ait hız, fotoğraf ve geçiş zamanını Emniyet Genel Müdürlüğü PolNet ağına anlık olarak gönderiyor. Böylece hız ihlali yapan araçlara ait veriler, trafik ekiplerine anında iletiliyor.

Yerli ve milli yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemi sayesinde trafik denetimlerinin daha etkili bir şekilde yapılması amaçlanıyor. 14 Haziran 2024 tarihinden itibaren 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir ve Niğde olmak üzere 5 pilot ilde kullanılmaya başlanan yeni nesil mobil hız tespit cihazı ile bugüne kadar yapılan denetimlerde 6 bin 551 hız ihlali tespit edildi.

Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte, trafik güvenliğinin artırılması ve hız ihlallerinin azaltılması hedefleniyor. Yerli ve milli yapay zeka destekli bu sistem, ülkemizin teknoloji alanında bağımsızlığını güçlendirmeyi ve trafik kazalarını minimize etmeyi amaçlıyor. Sistem, herhangi bir operatöre ihtiyaç duymadan, tüm hava şartlarında ve her saatte çalışabilmesi ile dikkat çekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Sanayi Başkanlığının ortak çalışmasıyla geliştirilen bu proje, ülkemizdeki teknolojik yeniliklerin ve yerli üretimin ne kadar ileri seviyede olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Gelecekte bu tür teknolojik yeniliklerin daha da artması bekleniyor. Yerli ve milli yapay zeka destekli hız ihlali tespit sistemi, hem trafik güvenliğini sağlamada hem de teknolojik bağımsızlığı artırmada önemli bir adım olarak görülüyor.

İlginizi Çekebilir: Kripto para vergisi için üzücü haber

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yapay zeka konusunda yerlilik önemli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!