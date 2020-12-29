Yerli hayatta kalma oyunu Erzurum Steam’de!

İsminden de anlaşılacağı üzere Erzurum adlı Türk yapımı oyun, soğuk iklim koşullarını konu alan bir hayatta kalma oyunu. Bu yeni geliştirilen oyunun şimdi de yeni bir fragmanı yayınlandı ve çıkış tarihi de açıklandı. Açıklamaya göre oyun, 20 Ocak’ta Steam üzerinden erişilebilir olacak.

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Proximity Games adlı firma tarafından geliştirilen oyunun fragman videosunda en dikkat çeken kısımlardan birisi de müzikler oluyor. Tabii bu müziklerin fragmana özel olup olmadığı, yani oyunun içerisinde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Bunlara ek olarak oyunun fiyatı da henüz belli olmayan bilgiler arasında yer alıyor.

Fakat oyunun Steam sayfası şimdiden oluşturulmuş ve bu linkten o sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına göz attığımızda ise oyuncunun vücudunun sıcak tutulması, malzeme toplanması (yemek, yakıt, cephane vb.), avlanmak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak gibi öğelerin oyunda yer alacağını da öğreniyoruz.

Erzurum adlı bu oyunun hikayesini özetlemek gerekirse

“Erzurum, Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biridir. Taylan için, kışın ortasında ve yaya olarak Erzurum’un ıssız bölgelerinde seyahat etmek çok saçma bir fikirdi. Taylan’ın henüz farkına varmadığı şey ise, girmek üzere olduğu bölgenin bir göktaşı düşmesinden etkilenmiş olduğudur. Sanki içinde bulunduğu zorlu şartlar yetmiyormuş gibi, şimdi Taylan’ı daha büyük dertler bekliyor.

Erzurum; dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele ettiğin bir hayatta kalma oyunudur. Bu zorlu şartlarla mücadele edebilmek için odun veya kömür toplayıp ateş yakmalı ve kendinizi ısıtmalısınız, uyumak için yatak bulmalısınız, yemek, silah, tıbbi ürünler, yararlı araç gereçler… Kısacası sizi hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu bulmalısınız.”