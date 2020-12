Yerli hayatta kalma oyunu Erzurum Steam’de!

Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 24 TL değerindeki hayatta kalma oyunu Stranded Deep ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 29 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On ikinci günün ücretsiz oyunu, henüz erken erişimde olan ve bir hayatta kalma oyunu olan Stranded Deep oldu. Oyunu, 29 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.

17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Şimdiye kadar Cities: Skylines, Oddworld new n tasty, The Long Dark, Defense Grid 1, Alien: Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia ve Night in Woods ve Stranded Deep olmak üzere toplam 12 oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara verildi.

Stranded Deep Hakkında

Bir uçak kazasından kurtulan ve Pasifik Okyanusu’nda bir yerlere sürüklenen bir kazazedeyi oyna. Her oynayışında farklı deneyimlerle sonuçlanan en tehlikeli senaryolarla yüzleş. Yağmala. Keşfet. Hayatta kal.