Oyun
Yerli hayatta kalma oyunu Erzurum Steam’de!
İsminden de anlaşılacağı üzere Erzurum adlı Türk yapımı oyun, soğuk iklim koşullarını konu alan bir hayatta kalma oyunu. Bu yeni geliştirilen oyunun şimdi de yeni bir fragmanı yayınlandı ve çıkış tarihi de açıklandı. Açıklamaya göre oyun, 20 Ocak’ta Steam üzerinden erişilebilir olacak.
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Proximity Games adlı firma tarafından geliştirilen oyunun fragman videosunda en dikkat çeken kısımlardan birisi de müzikler oluyor. Tabii bu müziklerin fragmana özel olup olmadığı, yani oyunun içerisinde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Bunlara ek olarak oyunun fiyatı da henüz belli olmayan bilgiler arasında yer alıyor.
Fakat oyunun Steam sayfası şimdiden oluşturulmuş ve bu linkten o sayfayı ziyaret edebilirsiniz. Oyunun Steam sayfasına göz attığımızda ise oyuncunun vücudunun sıcak tutulması, malzeme toplanması (yemek, yakıt, cephane vb.), avlanmak ve yırtıcı hayvanlardan korunmak gibi öğelerin oyunda yer alacağını da öğreniyoruz.
Erzurum adlı bu oyunun hikayesini özetlemek gerekirse
“Erzurum, Türkiye’nin en soğuk şehirlerinden biridir. Taylan için, kışın ortasında ve yaya olarak Erzurum’un ıssız bölgelerinde seyahat etmek çok saçma bir fikirdi. Taylan’ın henüz farkına varmadığı şey ise, girmek üzere olduğu bölgenin bir göktaşı düşmesinden etkilenmiş olduğudur. Sanki içinde bulunduğu zorlu şartlar yetmiyormuş gibi, şimdi Taylan’ı daha büyük dertler bekliyor.
Erzurum; dondurucu soğuklara, vahşi doğaya, açlığa ve susuzluğa karşı mücadele ettiğin bir hayatta kalma oyunudur. Bu zorlu şartlarla mücadele edebilmek için odun veya kömür toplayıp ateş yakmalı ve kendinizi ısıtmalısınız, uyumak için yatak bulmalısınız, yemek, silah, tıbbi ürünler, yararlı araç gereçler… Kısacası sizi hayatta tutmak için ne gerekiyorsa onu bulmalısınız.”
Oyun
Bil ve Fethet oyununa ne oldu?
Play Store ve App Store’da milyonlarca indirmeye sahip olan Bil ve Fethet oyununa ne oldu? Oyunun globaldeki yapım şirketi olan Thx Games tüm uygulama mağazalarından oyunlarını kaldırma kararı aldı. Yerine ortak bir platformda Triviador adı altında birleştiren oyun şirketi ilk indirmelerle Play Store üzerinde 2.4 puanla oylandı.
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Bil ve Fethet oyununa ne oldu? Oyun nasıl oynanıyor?
Harita üzerinde sıra tabanlı olarak oynanan oyunda öncelikle her oyuncu bölge seçiyor, ardından diğer bölgelere saldırarak tüm haritayı ele geçirmeye çalışıyor. Diğer bölgelere saldırırken hem saldıran, hem savunan tarafa aynı bilgi sorusu geliyor; soruyu belirlenen süre içinde doğru yanıtlayan ise, oyunu kazanma yönünde bir adım atmış oluyor. Rakip oyuncuların tüm başkentlerini ele geçirdiğinde ise oyunu kazanmış oluyorsunuz.
Bil ve Fethet yerel seslendirme ile ilgi çekici bir oyun olma özelliğini yıllarca korumuş bir oyun olsa da; şirketin son hamlesi tüm oyuncuları kendinden kaçmasına neden oldu. Öncelikle tüm ülkelerdeki lokal ismi kaldıran yapımcı şirket tek bir oyun çatısı altında “Triviador” olarak birleştirdi. Oyunun yerel seslendirmelerini kaldıran şirket; yeni oyunda yalnızca İngilizce seslendirmeye yer verdi. Oyundaki ülke haritalarını çıkarıp sadece dünya haritası üzerinde oynanabiliyor olması; kendine özgü olan haritalandırma sistemini yok etti. Yalnızca Dünya haritası üzerinde oynanacak oyun özgünlüğünü tamamen kaybetmiş durumda. Genellikle çiftler için akşam güzel zaman geçirtebilecek bir oyun olan Bil ve Fethet oyununun bu denli kötüye çevrilmesi; akla rakip firmalar tarafından oyunu sabote mi edildi sorusunu getiriyor. Şirketteki resmi açıklamaya göre 2021’e kadar eski hesabınızı ve ilerlemenizi yeni oyuna entegre edebileceksiniz.
Henüz yerel seslendirmenin eklenip eklenmeyeceği belli olmayan oyun Play Store’da 2.4 puan aldı. Bu yeni versiyonunun eksikliği milyonlarca oyuncuyu kaçırmaya yetti. Bazı sözlüklerde onlarca sayfa üzerine konuşulan eski oyun yerine bu tür hamleye gidip ; Yeni bir oyun olarak Play store da yerini almak şirketi nasıl etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Yeni versiyonunu denemek isterseniz buradan indirebilirsiniz.
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Oyun
Stranded Deep, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store yıl sonu indirimi kapsamında, 24 TL değerindeki hayatta kalma oyunu Stranded Deep ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 29 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. On ikinci günün ücretsiz oyunu, henüz erken erişimde olan ve bir hayatta kalma oyunu olan Stranded Deep oldu. Oyunu, 29 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Şimdiye kadar Cities: Skylines, Oddworld new n tasty, The Long Dark, Defense Grid 1, Alien: Isolation, Metro 2033 Redux, Tropico 5, Inside, Darkest Dungeon, My Time in Portia ve Night in Woods ve Stranded Deep olmak üzere toplam 12 oyun Epic Games Store’da ücretsiz olarak oyunculara verildi.
Stranded Deep Hakkında
Oyun
Nintendo, Mario-Kart turları yapan şirkete karşı davayı kazandı
Engadget Japonya’dan alınan haberlere göre açılan mahkemede Tokyo’da Mario-Kart temalı turlar yapan go-kart şirketi haksız bulundu.
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Bu yılın başlarında o zamanki ismi MariCar olan Street Kart şirketi; 50 milyon Yen, yani yaklaşık 483.000 Dolarlık bir telif ücreti ödemeye tabi tutulmuştu. Şirket temyiz yoluna gitti ancak Japonya Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi ve mahkeme Nintendo’yu haklı buldu.
Nintendo, Mari Mobility firmasını ilk olarak 2017 yılında da mahkemeye vermişti. Çünkü bu tip turları yapan başka şirketler de olsa, MariCar sürücülerin Mario Kart karakterleri gibi giyinmelerine izin vererek daha büyük bir ihlale sebep oluyordu. Aynı zamanda sonradan haklı çıkacağı gibi Nintendo, isminin kötü şeylerle yan yana gelmesi ve güvenlik açısından da korkuları vardı.
İlk davayı kaybeden MariCar şirketinin öncelikle 10 milyon Yen ile yaklaşık 97.000 Dolar ödeme yapması sonucuna varılmıştı. Sonrasında ise arabalarına çok da mantıklı olmayan bir şekilde “Nintendo ile alakasız” türünden yazıları yapıştıran şirketin ödeyeceği rakam, temyizin ardından 50 milyon Yene yükseldi.
Bu arada da tabii ki salgın nedeniyle Street Kart uygulaması oldukça fazla müşteri kaybı yaşamaya devam ediyor. Bununla alakalı olarak yapılan kitle fonu toplama kampanyası ise yerlilerin turistlere karşın bu tip turları o kadar sevmemesi nedeniyle başarısız oldu.
Ancak Nintendo ise, 2021’de gelecek olan Super Nintendo World platformunun bir parçası olarak; kullanıcılara oyunu tecrübe etme imkanı verecek olan Mario Kart Artırılmış Gerçeklik trenini sunmaya hazırlanıyor.
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