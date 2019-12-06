ETS 2 Türkiye haritası | Türk yapımı F-Max ile İstanbul’a gidiyoruz!

ROG Strix Impact II, ilk nesile göre daha hafif, daha iyi ve daha fazla tuş içeren yapısıyla dikkat çekiyor. Ama en önemli artısı ise solakların da kullanabileceği yapıda olması.

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Günümüz oyun dünyasında ve özellikle oyuncu faresi seçimlerinde en büyük sorunlardan biri solak olmak diyebiliriz. Bunun için oldukça iyi seviyede bir oyuncu faresi olan ROG Strix Impact II, hafif ve iki elle kullanılabilen ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Buradaki tek dezavantajlı nokta ise yan tuşların sol el kullanımında kullanması imkansız hale gelmesi olduğunu da belirtelim.

Sadece 79 gram ağırlığında ve 120 x 62.5 x 39.5 mm boyutlarında olan Impact II, USB bağlantısıyla kullanılan bir oyuncu faresi. Siyah rengi ve RGB aydınlatması ile dikkat çeken modelde daha önce sadece ROG logosunda yer alan aydınlatma seçeneği kaydırma ve ön tarafına da eklenerek zenginleştirilmiş.

Daha güçlü sensör

Artık 6200 dpi değerinde bir sensöre sahip olan ROG Strix Impact II, 220 IPS maksimum hız ve 30 G’ye kadar ivmelenme desteği de sağlıyor. Bu sayede hızlı hareketleriniz de anında aktarılabiliyor. Omron D2F ve Omron D2FC anahtarlarını kullanan ürün, bu tuş bölümüne de özel bir mekanizma yerleştirmiş.

Düz sağ ve sol tuş yerine açılı tuş yerleştirimi yapan ROG Strix Impact II bu sayede anahtar ile tuş arasındaki mesafeyi kısaltıyor.

DPI ayarı

Strix Impact II, DPI hassasiyet ayarını ürünün altına yerleştirmiş. Keşke ilk nesildeki gibi üstte yer almasını tercih ettiğimiz ayarda 400, 800, 1600 ve 3200 DPI aralığında değiştirilebilen seçenekleri dilerseniz PC üzerinde kuracağınız Armoury II yazılımı üzerinden de ayarlayabilirsiniz.

Ancak ürünün göze çarpan tek eksi yanının bu DPI butonunun altta konumlandırılması olduğunu belirtelim. Çünkü FPS oyunlarında bu DPI hassasiyet ayarının önemi çok büyük iken fareyi çevirip bu değişikliği akan oyunda yapmak maalesef imkansız hale geliyor.

Değiştirilebilir anahtarlar

Son dönemde ROG markalı farelerin en güzel yanlarından biri olan değiştirilebilir anahtarlar, farenizin ömrünü iki katına çıkarıyor. Hem tarzınıza ya da tercihinize göre dilediğiniz Omron anahtarını takabileceğiniz bu yapı, bozulmalarda da kolay müdahale imkanı sunuyor.

Genel olarak piyasada fiyat/performans açısından solak oyuncular için de kullanılabilir olmasıyla tasarımsal olarak takdir ediyoruz. ROG Strix Impact II, hafif, rahat kullanımıyla da tercih edilebilecek fare modellerinden biri olmayı başarıyor.