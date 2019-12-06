İnceleme
ETS 2 Türkiye haritası | Türk yapımı F-Max ile İstanbul’a gidiyoruz!
Euro Truck Simulator 2 için beklenen ek paket Türkiye haritası çıktı! Road to the Black Sea ek paketi ile resmi olarak Türkiye haritası da ETS 2’ye eklenmiş oldu.
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İstanbul’un Avrupa yakası, Edirne ve Tekirdağ şehirlerimizi ve Kapıkule sınır kapısını ekleyen ETS 2 Türkiye haritası DLC paketine Logitech G29 direksiyon seti ve vites ile beraber göz atıyoruz.
Road to the Black Sea ek paketi; https://hwp.to/ETS2Turkiye
F-MAx SimulasyonTürk ana konu; https://hwp.to/FMax
F-Max Steam atölye; https://hwp.to/FMaxSteam
SiSL mod Steam atölye; https://hwp.to/SiSL
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketi ile beraber Romanya, Bulgaristan ve Türkiye haritaları ekleniyor. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ dışında 17 şehir eklenen oyunda 10.000 km’den fazla yol eklenmiş olacak.
22 yeni firma ve 11 yerel firmanın eklendiği DLC paketinde tramvay, metrobüs gibi farklı ve hareketlı toplu ulaşım araçları da yer alacak. Bulgaristan’da ise at arabaları da görmek mümkün.
Dizüstü Bilgisayar
Çift ekranlı dizüstü bilgisayar! | Asus Vivobook S14
Asus VivoBook S14 S432FL-EB017T incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un ScreenPad 2.0 teknolojisini de artık destekleyen yeni nesil Vivobook modelleri 18 mm inceliğinde ve 1,4 kg ağırlığında geliyor.
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İnce, Şık ve Zarif
Özellikle gençlerin dikkatini çekebilecek güzel renk seçenekleriyle gelen Asus Vivobook S14, 322.4 x 211.7 x 18 mm boyutlarında bir cihaz. 14 inç FHD LED ekran kenarlarında 5,3 mm inceliğe sahip olan dizüstü bilgisayar. 45% NTSC renk gamutu desteği de sağlıyor.
Windows Hello desteği
Intel Core i5 8265U işlemcisi ve Nvidia GeForce MX250 ekran kartı ile birçok oyunda da rahat bir deneyim sunan Vivobook S14, 256 GB SSD, 8 GB bellek ve Wi-Fi ac ile BT 5.0 gibi özellikler de sunuyor.
Asus VivoBook S14
Arkadan tek renk aydınlatmalı ciklet klavyesi de rahat bir kullanım vadederken ergo lift menteşe de klavyenin 3,5 derece eğim kazanmasını ve kolay yazım imkanı sunuyor.
Harman Kardon sertifikalı sesiyle müzik ve film zevkinizi katlayan cihaz, fiyat-performans noktasında rahatlıkla tercih edilebilecek bir cihaz durumunda.
Aksesuar
Solakların da kullanabileceği oyuncu faresi: ROG Strix Impact II
ROG Strix Impact II, ilk nesile göre daha hafif, daha iyi ve daha fazla tuş içeren yapısıyla dikkat çekiyor. Ama en önemli artısı ise solakların da kullanabileceği yapıda olması.
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Günümüz oyun dünyasında ve özellikle oyuncu faresi seçimlerinde en büyük sorunlardan biri solak olmak diyebiliriz. Bunun için oldukça iyi seviyede bir oyuncu faresi olan ROG Strix Impact II, hafif ve iki elle kullanılabilen ergonomik yapısıyla dikkat çekiyor. Buradaki tek dezavantajlı nokta ise yan tuşların sol el kullanımında kullanması imkansız hale gelmesi olduğunu da belirtelim.
Sadece 79 gram ağırlığında ve 120 x 62.5 x 39.5 mm boyutlarında olan Impact II, USB bağlantısıyla kullanılan bir oyuncu faresi. Siyah rengi ve RGB aydınlatması ile dikkat çeken modelde daha önce sadece ROG logosunda yer alan aydınlatma seçeneği kaydırma ve ön tarafına da eklenerek zenginleştirilmiş.
Daha güçlü sensör
Artık 6200 dpi değerinde bir sensöre sahip olan ROG Strix Impact II, 220 IPS maksimum hız ve 30 G’ye kadar ivmelenme desteği de sağlıyor. Bu sayede hızlı hareketleriniz de anında aktarılabiliyor. Omron D2F ve Omron D2FC anahtarlarını kullanan ürün, bu tuş bölümüne de özel bir mekanizma yerleştirmiş.
Düz sağ ve sol tuş yerine açılı tuş yerleştirimi yapan ROG Strix Impact II bu sayede anahtar ile tuş arasındaki mesafeyi kısaltıyor.
DPI ayarı
Strix Impact II, DPI hassasiyet ayarını ürünün altına yerleştirmiş. Keşke ilk nesildeki gibi üstte yer almasını tercih ettiğimiz ayarda 400, 800, 1600 ve 3200 DPI aralığında değiştirilebilen seçenekleri dilerseniz PC üzerinde kuracağınız Armoury II yazılımı üzerinden de ayarlayabilirsiniz.
Ancak ürünün göze çarpan tek eksi yanının bu DPI butonunun altta konumlandırılması olduğunu belirtelim. Çünkü FPS oyunlarında bu DPI hassasiyet ayarının önemi çok büyük iken fareyi çevirip bu değişikliği akan oyunda yapmak maalesef imkansız hale geliyor.
Değiştirilebilir anahtarlar
Son dönemde ROG markalı farelerin en güzel yanlarından biri olan değiştirilebilir anahtarlar, farenizin ömrünü iki katına çıkarıyor. Hem tarzınıza ya da tercihinize göre dilediğiniz Omron anahtarını takabileceğiniz bu yapı, bozulmalarda da kolay müdahale imkanı sunuyor.
Genel olarak piyasada fiyat/performans açısından solak oyuncular için de kullanılabilir olmasıyla tasarımsal olarak takdir ediyoruz. ROG Strix Impact II, hafif, rahat kullanımıyla da tercih edilebilecek fare modellerinden biri olmayı başarıyor.
Donanım
Televizyon gibi monitör! | ROG Strix XG438Q (43 inç, 4K, HDR, 120 Hz)
ROG Strix XG438Q monitör incelemesiyle karşınzıdayız. 43 inç boyutundaki 4K HDR destekli devasa monitör olan XG438Q, 120 Hz 4 ms panelle tam bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor.
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ROG Strix XG438Q özellikleri
Büyük, çok büyük bir oyuncu monitörü olan XG438Q, akıcı oyun görüntüleri için 120Hz yenileme hızına sahip 43 inç yansımasız 4K çözünürlüğüyle geliyor. Ayrıca HDR desteğine sahip olan Strix XG438Q, DisplayHDR 600 ve Radeon FreeSync 2 HDR ile HDR teknolojisi ve %90 DCI-P3 profesyonel renk gamı ile yüksek kontrast ve renk performansı sağlıyor.
Kumandalı monitör
Kutudan çıkan kumandası ile rahat bil kullanım vadeden Strix XG438Q bu kumanda üzerinden kaynaklar arasında geçiş ve GameVisual ile GamePlus özelliklerini kullanmamızı sağlıyor. ROG Strix XG438Q’da bulunan iki adet dahili 10 W stereo hoparlör ve özel ASUS SonicMaster teknolojisi zengin ve tatmin edici ölçüde gerçekçi sesler oluşturuyor ancak sesin çoğunluğunun arkaya gidiyor olması biraz sorun yarattığı da açık.
ROG Strix XG438Q, Aura Sync ekosistemindeki bileşenler ve çevre birimleriyle senkronize bir ortam aydınlatması oluşturabiliyor. Böylece diğer Asus birimleriyle ortak bir aydınlatma sağlayabilirsiniz.
Ekranı dörde kadar bölün!
Strix XG438Q resim içinde resim ve yan yana resim desteği bulunan cihazda 43 inç gibi deniş bir alanı dikey ve yatay ikiye bölme, dört farklı kaynaktan dört farklı görüntüyü aktarma sağlayabiliyor.
ROG Strix XG438Q teknik özellikleri
- 43″(109.22cm) 16:9 3840×2160 120Hz 4 ms %90 DCI-P3 HDR-10 ekran
- FreeSync 2 HDR
- 10W x 2 Stereo RMS hoparlör
- 974.58 x 631.31 x 242.19 mm boyut
- 15.3 kg ağırlık
- GamePlus
- GameVisual
- Düşük Mavi Işık
- Adaptive-Sync
- Aura Sync projektör
- 3x HDMI(v2.0)
- 1x DisplayPort 1.4
- 3.5mm PC ses girişi
- 3.5mm kulaklık çıkışı
- 2x USB 3.0 portu
Ürünün tüm detaylarını videoda görebilirsiniz. İyi seyirler…