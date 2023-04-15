Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızın biraz daha parçası haline geliyor. Bu bağlamda Volkswagen, Renault, Opel, Skoda gibi içten yanmalı motorlu otomobiller üreten otomotiv şirketleri yavaş yavaş elektrik motorlu ve hibrit motorlu otomobiller üretmeye başlıyor. Bunun yanı sıra sadece elektrikli otomobil üreten otomotiv şirketleri de mevcut. Bunlardan birisi de Tesla. Tesla’nın halihazırda dört farklı elektrikli otomobili bulunuyor:

Tesla Model S

Tesla Model 3

Tesla Model X

Tesla Model Y

Geldiğimiz noktada bugün ise Tesla, yenilenmiş Tesla Model 3 üzerinde çalışıyor. Otomobilin fotoğrafı sızdırıldı.

Tesla Model 3’ün yeni makyajlı kasasına bakıyorsunuz. İlk bakışta dikkat çeken şey arabanın kirli olması olabilir ancak bunun dışında da göze çarpan detaylar mevcut. Otomobilin ön tamponunun değiştiğini görüyoruz. Daha keskin hatlara sahip yeni tampon öncekine göre daha modern duruyor.

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Bu ön tamponda yeni farları da görüyoruz. LED farlar son derece agresif duruyor. Bunun yanı sıra oldukça modern durduğunu da eklemez isek olmaz. Fotoğrafa bakınca anlaması biraz zor ancak otomobilin yan aynaları da daha küçük yan aynalarla değiştirilmiş.

Yeni makyajlı kasa Tesla Model 3’ün 2023 yılının Eylül ayı içerisinde üretime girmesi bekleniyor. Bundan mütevellit yeni makyajlı kasa Tesla Model 3’ün Eylül ayından önce duyurulması bekleniyor.

Şimdilik yeni makyajlı kasa Tesla Model 3 hakkında tüm bildiklerimiz bunlar. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.