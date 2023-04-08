Elektrikli otomobiller her geçen gün daha da hayatımızın içine giriyor. Bunlar arasında en bilinen ve kabul gören hiç şüphesiz Tesla. Birden fazla modeli bulunan elektrikli otomobil üreticisi şimdi de daha ucuz bir model olacak olan Tesla Model 2 üzerinde çalışıyor. Detaylara göz atalım.

En son raporlara göre Amerikan otomotiv şirketi Tesla uygun fiyatlı kompakt bir model üzerinde çalışıyor. Bu modelin isminin Tesla Model Q veya Tesla Model 2 olacağı bekleniyordu. Otomobilden ilk defa 2020 Battery Day etkinliğinde Elon Musk tarafından bahsedilmişti. Aradan neredeyse 3 yıl geçti. Otomobilin bazı detayları ortaya çıkıyor.

Tesla Model 2’nin 25.000 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da markanın en ucuz otomobili olacak demek. Tesla Model 2 150.000 yuan (23.700 dolar) gibi daha bütçe dostu bir başlangıç ​​fiyatıyla satışa çıkacak olursa daha rekabetçi bir model olacaktır. Tesla en bilinen elektrikli otomobil markası olsa da BYD en fazla elektrikli otomobili satıyor.

Elektrikli otomobilin pil kapasitesi de sızdırıldı. Verilere göre Tesla Model 2 53 kWh büyüklükte bir pil ile birlikte gelecek. Sızıntıyı yapan direkt Tesla’nın kendisi. Yayınlanan bir listede “Compact” adı verilen bir bölüm gözüküyor. Bu bölümde çok yüksek ihtimalle Tesla Model 2’den bahsediliyor.

Tesla toplamda 42 milyon adet Tesla Model 2 üretmek istiyor. Bu otomobillerden 2 milyonunun Meksika’dan geri kalanının ise Şangay ve Berlin’den gelmesi bekleniyor.

Bakalım Tesla’nın bu hamlesinden sonra öbür otomotiv şirketleri nasıl bir yol izleyecek?