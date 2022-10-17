Yahoo, kullanıcıların gelen kutularını anlamlandırmalarına ve e-postalarını hızlı ve verimli bir şekilde düzene sokmalarına yardımcı olmak amacıyla Android ve iOS kullanıcıları için Mail uygulamasını yeniden tasarlıyor. Yeni Yahoo Mail uygulaması, alışveriş makbuzlarını ve satın alımları takip etmenin yanı sıra bir göndericiden gelen tüm mesajları tek bir dokunuşla silebilme gibi kullanışlı yeni özelliklerle birlikte gelecek.

Yahoo Communications Kıdemli Başkan Yardımcısı, “E-posta hacmi yıldan yıla istikrarlı bir şekilde artıyor. Bu oran, dünya genelinde 15-24 yaş grubunun yaklaşık %90’ını oluşturan genç tüketiciler arasında bile yüksek seyretmeye devam ediyor. E-posta kullanımı artıyor ve küresel pandemi sırasında e-posta hacminin yüzde 14 oranında arttığını gördük. Kısıtlamalar hafiflediğinde bile bu oran düşmedi,” dedi.

Ayrıca, insanlar tarafından açılan tüm e-postaların neredeyse yarısının alışverişle, özellikle de makbuzlarla ilgili olduğunu ve insanların, özellikle de Z kuşağının yeni hesaplar açmasının nedeninin alışveriş olduğunu belirtti.

Bu aynı zamanda yeni Yahoo Mail’in neden kullanıcıların alışveriş, abonelikler, satın almalar vb. ile ilgili alabilecekleri çeşitli e-postaları anlamlandırmalarına yardımcı olacak şekilde tasarlandığını da açıklıyor.

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Birincisi, Yahoo, kullanıcı testlerinin insanların e-postalarda ekranın alt kısmından ziyade üst kısmına bakarak daha fazla zaman geçirdiğini göstermesi nedeniyle gelen kutusunun üst kısmındaki navigasyonu da güncelledi. Yeni gelen kutusu üstü navigasyonu artık bağlamsal filtrelere sahip. Kullanıcılar ‘Gelen Kutusu’, ‘Ekler’, ‘Yıldızlı’ ve daha fazlası arasında geçiş yapabiliyor. Bağlamsal filtre, kullanıcıların görmek istediklerine göre ekranlarını maksimum görüntülenebilirlik sağlayacak şekilde uyarlıyor. Ayrıca, kullanıcıların yaklaşan tüm seyahat rezervasyonlarını tek bir yerde kolayca takip edebilecekleri bir ‘Seyahat’ filtresi de içeriyor.

Yahoo ayrıca sekmede iadeleri, geri ödemeleri vb. de gösterecek. Yahoo’nun bu filtreyi tasarlama şekli, ürün bilgilerini, fiyatı, hatta varsa iade ayrıntılarını e-postanın kendisinden çıkarabilmesi ve kullanıcıya yukarıda gösterildiği gibi gösterebilmesidir.

Gelen Kutusu’nda ayrıca ücretsiz bir deneme süresinin sona erdiğini ya da ücretli bir aboneliğin yenilenmek üzere olduğunu kullanıcılara hatırlatan Abonelik uyarıları da bulunuyor. Kullanıcılar Yahoo, Gmail, AOL, Microsoft ya da diğer hesaplarına uygulama üzerinden tek bir yerden erişebiliyor. Yeni Yahoo Mail uygulaması tüm dünyada iOS ve Android’de kullanıma sunuluyor.

Rekabetle ilgili bir soru üzerine Jacobson, Yahoo Mail kullanıcılarının bu hizmeti istedikleri için kullandıklarını ve Yahoo deneyimini tercih ettiklerini vurguladı. “Yahoo Mail kullanıcıları için gerçekten yüksek bir etkileşim görüyoruz, çünkü Yahoo’yu tercih edenler onlar. Bu tüketici odağına gerçekten eğiliyoruz, çünkü belirli bir kullanıcı türüne veya kullanım durumuna ne kadar odaklanırsanız, rekabetle aranızda o kadar fazla boşluk bırakabilirsiniz” dedi.

“Yıllardır bir terabaytlık ücretsiz depolama alanı sunuyoruz ve bu da kullanıcılarımızın e-posta konusunda daha az stresli hissetmelerine gerçekten yardımcı oldu” diye ekledi.