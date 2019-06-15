Yeni Xiaomi Mi Shop’u gezdik – Mi 9T geliyor! (VİDEO)

Bugün Evofone tarafından Akasya AVM içerisinde açılan ve ülkemizin üçüncü Mi Shop’u olan mağazayı gezdik. Daha önce mağazanın açılışına özel indirimleri ve hediyeleri sizinle paylaşmıştık. Bu videomuzda ise mağazayı gezdik ve hangi ürünlerin yer aldığına baktık.

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Açılışa özel Xiaomi Mi Shop indirimleri ne?

Mi 8 Lite 64 GB 2.499 TL yerine 1.749 TL

Mi 8 Lite 128 GB 2.999tl yerine 2.149 TL,

Redmi Note 7 64 GB 2.499 TL yerine 1.849 TL,

Redmi Note 7 128 GB 2.699tl yerine 2.149 TL,

Mi 9 5.999 TL yerine 4.999 TL

Mi 9 SE 3.399 TL

Mi Mix 3 5.799 TL yerine 3.999 TL

Aksesuarlarda ise modele göre %30’a varan indirimler olacak.

Açılışa özel hediye kampanyaları neler?

– Cep telefonu satın alan ilk 300 kişiye Xiaomi Powerbank

– Mağazada babasıyla selfie çekip, cihaz satın alan ilk 200 kişiye Xiaomi Powerbank

– Karnesi ile mağazaya gelen ve alışveriş yapan ilk 100 öğrenciye Xiaomi Mi Cube

– Xiaomi topluluğuna özel alışveriş yapanlara 50 adet Mi Band 3