realme, 9 Pro Serisini Tanıtıyor

realme, Sayı Serisi’nin yeni üyeleri realme 9 Pro Serisi’ni online global lansmanla beraber tanıttı. realme’nin yeni yılda kullancıların beğenisine sunulan ilk ürünü olan realme 9 Pro+, kendi segmentinde ilk kez karşılaştığımız bir detaya sahip. realme 9 Pro+, Sony IMX766 OIS kamerasıyla beraber geliyor. Beraberinde cihaz sahip olduğu; Dolby Atmos özellikli çift stereo hoparlörü, iddialı Light Shift tasarımı, yüksek yenileme hızına sahip Ultra Smooth Ekranı ve Dimensity™ 920 5G işlemcisiyle bekleyenlerini heyecanlandırmayı başarıyor. realme 9 Pro Serisi’nin iki üyesi; 9 pro ve 9 pro+ , Android 12 tabanlı realme UI 3.0 sistemi ile donatıldı. Ayrıca her iki cihaz da 8GB+128GB depolama türüne sahip.

Göz atmak isteyebilirsiniz: MSI Ürünlerinde Büyük Fırsatlar Tebilon’da!

Amiral Gemisi Kameraya Sahip Orta-Segment Akıllı Telefon

Orta segment sınıfında kullancılara sunulacak realme 9 Pro+, sınıfının en iyi kamerasını sunmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi sınıfı cihazlarda karşılaştığımız Sony IMX766 sensörü, OIS & EIS ikili sabitleme ve Yapay Zeka Gürültü Önleme 3.0 teknolojisi tarafından desteklenen ProLight Görüntüleme Teknolojisi’ne sahip olan realme 9 pro+ , Camera Lab’in gösterdiği üzere birinci sınıf amiral gemisi telefonlarla karşılaştırılabilecek segmentte en iyi görüntü kalitesini sunmayı başarıyor.

MediaTek® Dimensity™ 920 5G işlemciyle donatılan realme 9 Pro+, 500,00’ın üzerinde bir kıyaslama puanı ile segmentinde en iyi performansa sahip olduğunu kanıtlıyor. Süper AMOLED ekran ve 90 Hz’lik yenileme hızıyla, kullanıcılarına parlak renklerle birlikte kalp atış hızını algılayabilen ekran içi parmak izi sensörüyle pürüzsüz görüntü deneyimi yaşatıyor.

Üç renk çeşidiyle sunulan, realme Dizayn Stüdyosu tarafından tasarlanan realme 9 Pro+, Işık Geçişi Tasarımı ile ilham verici bir renk tasarımıyla göz doldurmayı başarıyor. Ayrıca Dolby Atmos özellikli çift stereo, X ekseni motorlu dokunsal motor ve 60W Süper Dart Şarjı ile realme 9 Pro+, amiral gemisi düzeyinde bir deneyim sunmayı başarıyor.

Segmentinin En Güçlü 5G Performansı !

realme 9 Pro Serisi’nin standart sürümü olan realme 9 Pro, aynı zamanda segmentinde bir performans merkezi olarak karşımıza çıkıyor. Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G işlemci, 13 GB’a kadar Dinamik RAM ve sıvı soğutma sistemine sahip olan realme 9 Pro, başarılı bir performansa sahip. Beraberinde gelişmiş Işık Geçiş Tasarımı ve özel Sokak Modu 2.0 ile 64 MP Üçlü Kameraya sahip. 3,5 mm Yüksek Çözünürlüklü Sertifikalı Kulaklık Jakı ve Android 12 tabanlı en yeni realme UI 3.0’a sahip olan cihaz performans konusunda iddialı olduğunu gösteriyor.

realme 9 Pro Serisi Paris Moda Haftası’nda tanıtılacak

HELIOT EMIL, teknoloji ve modayı tek bir çatı altında birleştirerek tasarım dünyasında dalgalar yaratmayı hedefleyen realme Design Studio™’nun Konuk Tasarımcısı oldu. realme 9 PRO SERİSİ’nin Işık Geçiş Tasarımı, akıllı telefon tasarımı trendine öncülük edecek, Paris Moda Haftası ana takvimindeki ilk akıllı telefon lansmanı olarak karşımıza çıkacak.

realme Design Studio™, realme ürünlerinin endüstriyel ve görsel tasarımında uzmanlaşmış bağımsız bir realme tasarım ekibidir. Sektördeki ilk mobil tasarım stüdyosu olan realme Design Studio’nun önceki işbirlikçileri arasında, markayla ortaklaşa trend belirleyen yeni ürünler tasarlayarak realme’ye uzmanlıklarına katkıda bulunan Naoto Fukasawa ve Jose Levy yer alıyor. realme Design Studio’yu kurmanın amacı, realme’nin teknoloji trendlerini belirleyen marka imajını oluşturmak ve dünya çapındaki gençlere beklentileri aşan trend belirleyen ürün tasarımı ve görsel tasarım sağlamaktır.

realme Dünyanın İlk Free Fire Ortak Tasarımlı Akıllı Telefonunu Duyurdu

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan Free Fire, 2019 yılının en çok indirilen telefon oyunu oldu. Gençler tarafından ilgi çekmeyi başaran Free Fire, realme ile yüksek performanslı bir 5G donanımıyla geliyor. Free Fire realme sürümünün, Nisan ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sürpriz özelleştirme özellikleriyle birlikte realme 9 Pro+ ile güçlerini birleştirecek.

Online Global Lansmanı takip etmek için tıklayın!