Yeni bir Windows 11 güncellemesi, işlemleri doğrudan görev çubuğundan kapatmanıza olanak tanıyacak. Yeni özellik, donmuş görevleri çok daha kolay, hızlı ve sezgisel bir şekilde tamamen kapatmayı vaat ediyor.

Bu ve diğer yeni özellikler yapı 25300’de kullanıma sunulacak. Resmi bir çıkış tarihi olmamasına rağmen, Windows Insider geliştirici kanalı için özel olarak kullanılabilir durumda yer alıyor. Şimdiye kadar, çökmüş veya kararsız işlemleri sonlandırmak için kullanıcının daha gelişmiş Windows araçlarına aşina olması gerekiyordu. En yaygın yöntemler Windows PowerShell, CMD gibi terminalleri kullanmak veya Windows Görev Yöneticisi’ne (CTRL + Shift + Esc) erişmek gerekiyordu.

İçindekiler Kullanıcı için daha kolay

Kullanıcı için daha kolay

Bu özelliklerin bir dezavantajı, genellikle Yönetici’de çalışan tüm hizmetler arasında gezinmek veya sonlandırılması gereken yürütülebilir süreci adlandırmak zorunda olmanızdır.

Güncellemeden sonra, görev çubuğunda görünen uygulamalar sağ tıklama bağlamsal menüsü ile sonlandırılabilir. Daha derin hizmetlerin veya programların veya arka planda çalışanların hala geleneksel yöntemlere dayanacağını belirtmek gerekir.

Ayrıca bkz: Windows 11 Kullanışlı Bir Özellik Kazanıyor

Microsoft, Windows Insider aboneleri için güncelleme politikasını değiştirdiğinden beri, güncelleme döngüleri çok daha az aralıklı hale geldi. Dolayısıyla, Beta ve Erken Erişim programlarına kayıtlı kullanıcılar bu ve diğer haberleri önümüzdeki haftalarda alacaktır.