Mercedes-Benz, sevilen SUV’u GLE’yi yenilenen versiyonu ile yenilendi. 2024 model olarak lanse edilen araçlar, tasarımlarıyla da sundukları teknik özelliklerle de dikkat çekiyor. Daha önce yeni 2024 Mercedes GLE SUV ve Coupe’yi gördük ve şimdi başka bir yeni model olan Mercedes GLE 400e 4MATIC plug-in hibrit hakkında ayrıntılara sahibiz.

Yeni Mercedes GLE 400e 4MATIC plug-in hibrit 248 beygir gücü ve 295 lb-ft tork ile geliyor, araç sadece 5.8 saniyelik 0’dan 100’e çıkma süresine sahip.

Dış tasarımda yapılan bir dizi ayrıntılı değişiklik GLE’ye belirgin bir şekilde daha modern bir görünüm kazandırıyor. Yeni ön tampon daha fazla görsel duruş sağlıyor. Krom ekleri olan iki yatay panjur, GLE’nin radyatör ızgarası boyunca uzanıyor. Dış hava girişlerinin ızgarasına yatay bir krom vurgu eklenmiştir.

Farlardaki “ışık parlaması” Mercedes-Benz’in karakteristik özelliğidir. Standart LED High-Performance farlarda iki ışık noktası ayırt edici gündüz far tasarımını tamamlarken, opsiyonel MULTIBEAM LED farlarda dört ışık noktası bulunur. Tasarımcılar ayrıca arka lambaların iç kısmını da revize etti: GLE’de ışık işareti iki yatay bloktan oluşuyor. Mercedes-Benz deseninin animasyonlu projeksiyonuna sahip ortam aydınlatması yeni bir opsiyonel ekstra olarak mevcuttur.

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Mercedes Benz, 2024 model Mercedes GLE SUV 53 ve 63 ile GLE Coupe‘nin makyajlı versiyonlarını da tanıttı; araçlar bir önceki modele göre bir dizi iyileştirme alıyor.

Bunlar arasında ön tarafta güncellenmiş bir tasarımın yanı sıra yeni gündüz farları ve yeni arka stop lambaları ve daha fazlası yer alıyor.

GLE 53 sportifliği günlük pratiklikle birleştiriyor. Zarif dış tasarım her zamankinden daha fazla AMG duruşu sergiliyor. İlgi çekici sürüş deneyiminin temeli, 429 hp AMG ile geliştirilmiş 3.0L sıralı altı silindirli motor tarafından sağlanıyor. AMG geliştirme ekibi, bir yazılım güncellemesi ve daha büyük bir turboşarj yardımıyla maksimum torku 384 lb-ft’den 413 lb-ft’ye yükseltti. Ayrıca, motor artık sürüş komutlarına ekstra doğallık ve daha fazla çeviklikle yanıt veriyor. 0-100 mph hızlanması da 4,9 saniye (daha önce 5,2 saniye) ile daha dinamiktir.

GLE 63 S, her türlü arazide saf AMG Sürüş Performansı anlamına gelir. Burada aşırı dinamizm, arazi sürüş özellikleri ve günlük sürüş konforuyla buluşuyor. Kanıtlanmış El Yapımı AMG 4.0L V8 Biturbo motor, 603 hp güç çıkışı ile güçlü bir tahrik sağlar. ESP®, elektronik kontrollü arka aks sınırlı kaymalı diferansiyel, tam değişken AMG Performance 4MATIC+ dört tekerlekten çekiş ve süspansiyon kontrol sisteminin yapılandırılması için yazılımın ince ayarı, tüm modeller için dinamik ve üstün bir sürüş deneyimi sunar.