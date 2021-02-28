Akıllı Telefonlar
Yeni Honor Modelleri Hakkında Sızıntılar Paylaşıldı!
Digital Chat Station, Honor’un 2021’de hangi modelleri tanıtacağını sızdırdı. İşte yeni Honor modelleri ve cihazlar hakkında bilinen tüm detaylar.
Honor yeni modelleri ile 2021 yılında gözler önüne çıkmayı amaçlıyor. Bu yıl hangi modeller üzerinde çalıştığını, hangi modelleri tanıtacağını şimdilik gizli tutan Honor, bilgilerini o kadar da gizli tutamıyor. Çünkü yeni Honor akıllı telefonları ile ilgili yeni sızıntılar mevcut.
Yeni paylaşılan sızıntılarda Honor’un 2021 yılında hangi modeller üzerinde çalıştığına dair bilgiler mevcut. Digital Chat Station tarafından gelen sızıntılarda Honor’un yeni modelleri hakkında bazı ipuçları mevcut. Gelin Honor 2021 yılında neler sunacak göz atalım.
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Digital Chat Station yaptığı paylaşımda Honor‘un yakında yeni orta ve giriş seviyesi telefonları ile karşımıza çıkacağını söyledi. Yeni modellerin hangi seriye ait olduğu bilinmiyor. Ancak cihazların Honor 11, 11X ve 9A modellerinin türevleri olduğu düşünülüyor.
Öte yandan Honor’un yeni amiral gemisi modeli ile ilgili bilgiler de mevcut. Honor, Honor 40 adıyla piyasaya sürülmesi beklenilen yeni amiral gemisi modelini Mayıs veya Haziran ayında tanıtacak. Ek olarak Honor‘un bu modelde yeni bir işlemci kullandığı da biliniyor. Tabi bu işlemciye dair ilk bilgilerin de Mayıs veya Haziran ayında gelmesi bekleniliyor.
Honor 2021’de katlanabilir telefonunu tanıtacak!
Honor katlanabilir telefon modeli ile ilgili soruları da 2021’de yanıtlayacak. Katlanabilir telefon piyasasına giriş yapması beklenilen Honor, bu yıl pazara giriş yapıyor diyebiliriz. Honor Magic adlı bir katanabilir telefon ile gelecek olan Honor dikkatleri üzerine çekecek.
Son olarak Honor, yeni modelleri arasına bir tableti de ekleyecek. Bu tablet hakkında ise hiçbir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla tabletin ismi veya segmenti hakkında şimdilik bir bilgi yok. Bakalım yeni Honor cihazları ne kadar ilgi çekecek.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy A8 Üçüncü Yılını Tamamlarken Yeni Bir Güncelleme Aldı
Cihazlara 4 yıl güncelleme desteği vereceğini açıklayan Samsung, ilk icraatini Galaxy A8 modelinde gerçekleştirdi! Yeni güncelleme yayında!
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Bundan birkaç yıl öncesinde, 2017 yılının Aralık ayında tanıtılan Galaxy A8 yeni güvenlik güncellemesine kavuştu. Döneminin orta segment modellerinden olan telefon, 2018 yılın Ocak ayında resmi olarak satışa sunulmuştu. Ülkemizde de ilgi gören modelin Android 7.1.1 ile gelmesi ve hala güvenlik yaması alması oldukça mutlu edici.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde birçok cihazına 4 yıl güvenlik güncellemesi sunacağını açıklayan Samsung, ilk icraatini Galaxy A8 modelinde gösterdi. A530FXXSICUC1 sürüm numarasına sahip olan güncelleme 2018’lik eski toprağa sunulurken, 350 MB’lık bir boyuttan söz ediliyor.
Ek olarak güncelleme ilk etapta Birleşik Arap Emirlikleri‘ni kapsıyor. Paketin cihaza kazandırdığı güvenlik seviyesi ise Mart 2021.
Samsung Galaxy A8 Özellikleri
Güncellemenin dışında A8 5.6 inç büyüklüğünde 1080×2220 piksel FHD+ çözünürlükte Super AMOLED ekrana sahip. Gücünü Exynos 7885‘den alan telefon GPU cephesinde Mali-G71‘i kullanıcıya sunmakta. 14nm üretim sürecine sahip olan set Snapdragon 6xx rakibi. Bunun dışında 4GB RAM ve 32GB/64GB depolamanın Galaxy A8 modelinde yer aldığını atlamayalım.
Arka tarafta 16MP tekli, önde ise 16MP + 8MP çift kamera yer almakta. Bunun dışında cihazda 18W hızlı şarj destekli 3.000 mAh pil boy göstermekte. IP68 sertifikası ise tuz biber misali…
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Akıllı Telefonlar
Redmi K30 5G Şubat 2021 Güvenlik Yamasını Aldı
K40 serisini tanıtan Redmi K30 5G serisini unutmuyor. 2019 yılında tanıtılan K30 5G Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuşuyor!
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2019’da tanıtılan K30 5G, bugün yayınlanan bir güncelleme ile Şubat 2021 güvenlik yamasına kavuştu. 2020 Ocak‘ında satış sunulan orta segment model, fiyat/performans açısından oldukça iddialıydı. Aynı zamanda 120Hz ekran, Snapdragon 765G yonga, 64MP kamera, 256GB‘a kadar depolama, 30W hızlı şarj destekli 4.500 mAh pil gibi özelliklere sahip olan K30, Android 11‘e güncellenmesiyle daha da başarılı olmuştu.
Bugün yayınlanan güncelleme ise hali hazırda Android 11’i çalıştıran Redmi K30 5G modelini Şubat 2021 güvenlik yamasıyla buluşturdu. MIUI V12.1.6.0.RGICNXM sürüm numarasına sahip olan güncelleme ilk etapta Çin’i kapsıyor. Global pazardaki cihazların bu güncellemeye ne zaman kavuşacağı ise bilinmiyor.
Redmi K30 5G Özellikleri
6.67 inç büyüklüğünde 1080×2400 piksel FHD+ çözünürlükte bir ekran telefona eşlik ediyor. Aynı zamanda bu ekran 120Hz tarama hızına sahip ve IPS LCD tabanlı. Gorilla Glass 5‘i de atlamamak lazım.
Gücünü 7nm üretim sürecine sahip Snapdragon 765G‘den alan Redmi K30 5G, segment gerekliliklerini yeterince karşılamakta. Yongaya eşlik eden GPU Adreno 620 olurken 6GB/8GB RAM bu seti destekliyor. Depolama tarafı ise 64GB / 128GB / 256GB opsiyonlarına sahip.
Arka taraftaki dikey kurulum 64MP + 8MP + 5MP + 2MP çözünürlükte dört kameraya ev sahipliği yapmakta. Bunun yanı sıra ön tarafta yer alan iki kameranın çözünürlüğü ise 20MP + 2MP.
Bunların dışında Redmi K30 5G 4.500 mAh pile sahip. Ek olarak 30W hızlı şarj da cihazla birlikte geliyor.
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Akıllı Telefonlar
LG V60 ThinQ Android 11 Güncellemesini Aldı
Son zamanların suskunlarından LG, geçen yılki amiraline Android 11 güncellemesini sundu. LG V60 ThinQ ilk yılını güncelleme ile tamamladı!
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Son zamanların sönük ismi LG, geçtiğimiz yılın Şubat ayında inovatif V60 ThinQ’i tanıttı. Telefon şirketin 2020 yılındaki amiral gemisi olurken ekran tarafı her zamanki gibi üst düzeydi. Üstelik kutudan çıkan bir modül telefonu çift ekranlı yapabilmekte idi. İnovasyonunun dışında Android 10‘u da kutudan çıkartan model, bugün yayınlanan güncelleme ile Android 11‘e kavuştu. Şirket yeni sürümü neredeyse tam bir yılda yayınladı.
LG V60 ThinQ Android 10 ile Gelmişti
Döneminin en güncel sürümü olan Android 10‘u kullanıcılarla buluşturan LG V60 ThinQ, saatler önce Android 11‘e kavuştu. İki parti halinde yayınlanan güncelleme, iki farklı güvenlik yamasını da beraberinde getirdi. Ek olarak ABD’de üç farklı operatör tarafından satılan telefon görmeye pek alışık olmadığımız durumları karşımıza çıkardı.
Öyle ki Verizon tarafından satılan LG V60 ThinQ modelleri Ocak 2021 güvenlik yamasına nail oldular. T-Mobile sürümü ise Şubat 2021 güvenlik yamasıyla Şubat’ın sonuna giriş yaptı. Daha şaşırtıcısı ise AT&T modellerinde yaşandı. AT&T varyantı bu güncellemeyi henüz alamadı.
Bunun dışında şirket tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bu durum da hem LG V60 ThinQ’i AT&T’den alan kullanıcıların, hem de diğer pazardakilerin ellerini kollarını bağlıyor. Eğer siz de V60 ThinQ kullanıcısı iseniz “Ayarlar>Telefon Hakkında>Yazılım Güncellemeleri” bölümünü kontrol edebilirsiniz.
LG V60 ThinQ modelinin teknik özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse:
- 6.8 inç FHD+ P-OLED ekran
- Snapdragon 865 yonga
- 8GB RAM
- 128GB / 256GB depolama
- 64MP + 13MP + ToF üçlü kamera
- 10MP ön kamera
- 27W hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil
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Yeni Honor Modelleri Hakkında Sızıntılar Paylaşıldı!
Galaxy A8 Üçüncü Yılını Tamamlarken Yeni Bir Güncelleme Aldı
Redmi K30 5G Şubat 2021 Güvenlik Yamasını Aldı
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