Yeni Honor Modelleri Hakkında Sızıntılar Paylaşıldı!

Digital Chat Station, Honor’un 2021’de hangi modelleri tanıtacağını sızdırdı. İşte yeni Honor modelleri ve cihazlar hakkında bilinen tüm detaylar.

Honor yeni modelleri ile 2021 yılında gözler önüne çıkmayı amaçlıyor. Bu yıl hangi modeller üzerinde çalıştığını, hangi modelleri tanıtacağını şimdilik gizli tutan Honor, bilgilerini o kadar da gizli tutamıyor. Çünkü yeni Honor akıllı telefonları ile ilgili yeni sızıntılar mevcut.

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Yeni paylaşılan sızıntılarda Honor’un 2021 yılında hangi modeller üzerinde çalıştığına dair bilgiler mevcut. Digital Chat Station tarafından gelen sızıntılarda Honor’un yeni modelleri hakkında bazı ipuçları mevcut. Gelin Honor 2021 yılında neler sunacak göz atalım.

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Digital Chat Station yaptığı paylaşımda Honor‘un yakında yeni orta ve giriş seviyesi telefonları ile karşımıza çıkacağını söyledi. Yeni modellerin hangi seriye ait olduğu bilinmiyor. Ancak cihazların Honor 11, 11X ve 9A modellerinin türevleri olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Honor’un yeni amiral gemisi modeli ile ilgili bilgiler de mevcut. Honor, Honor 40 adıyla piyasaya sürülmesi beklenilen yeni amiral gemisi modelini Mayıs veya Haziran ayında tanıtacak. Ek olarak Honor‘un bu modelde yeni bir işlemci kullandığı da biliniyor. Tabi bu işlemciye dair ilk bilgilerin de Mayıs veya Haziran ayında gelmesi bekleniliyor.

Honor 2021’de katlanabilir telefonunu tanıtacak!

Honor katlanabilir telefon modeli ile ilgili soruları da 2021’de yanıtlayacak. Katlanabilir telefon piyasasına giriş yapması beklenilen Honor, bu yıl pazara giriş yapıyor diyebiliriz. Honor Magic adlı bir katanabilir telefon ile gelecek olan Honor dikkatleri üzerine çekecek.

Son olarak Honor, yeni modelleri arasına bir tableti de ekleyecek. Bu tablet hakkında ise hiçbir bilgi söz konusu değil. Dolayısıyla tabletin ismi veya segmenti hakkında şimdilik bir bilgi yok. Bakalım yeni Honor cihazları ne kadar ilgi çekecek.

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