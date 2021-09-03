Yeni Uzay İstasyonu Modülü İçin İlk Uzay Yürüyüşü Gerçekleşiyor!

Rus Kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu‘ndaki operasyonlar ve yeni Nauka modülünü hazırlamak için Cuma günü bir uzay yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Bu, araştırma ve uyku odaları için ek alan içeren çok amaçlı bir laboratuvar modülü olan Nauka üzerinde çalışırken kozmonotlar tarafından yapılan 11 uzay yürüyüşünün ilki. Yaklaşık beş saat sürmesi beklenen bir sonraki uzay yürüyüşünün 9 Eylül’de yapılması planlanıyor.

Temmuz ayında, Rusya’nın yeni yerleştirilmiş Nauka modülü yanlışlıkla iticilerini ateşleyerek uzay istasyonunu kontrolden çıkardı. O sırada gemide üç NASA astronotu, iki Rus kozmonot, bir Japon astronotu ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan bir astronot vardı. Nauka, 21 Temmuz’da Kazakistan’daki Baikonur Kozmodromu’ndan fırlatıldı ve 29 Temmuz’da yerine yerleştirildi.

Cuma günkü uzay yürüyüşü sırasında Novitskiy ve Dubrov, Nauka ile Rus Zvezda hizmet modülü arasındaki güç, ethernet ve veri kablolarını bağlayacak. İki kozmonot, 9 Eylül uzay yürüyüşü sırasında tırabzanlar kuracak ve kablo yönlendirme işi için kalan görevleri tamamlayacak. Her iki uzay yürüyüşü için Novitskiy, kırmızı çizgili Rus Orlan uzay giysisinde ekstravehiküler mürettebat üyesi 1 olacak ve Dubrov, mavi çizgili uzay giysisini ekstravehiküler mürettebat üyesi 2 olarak giyecek. Uzay yürüyüşleri, hem Dubrov hem de Novitskiy için ikinci ve üçüncü uzay yürüyüşlerinin yanı sıra uzay istasyonunun montajını, bakımını ve yükseltilmesini destekleyen 242.ve 243. uzay yürüyüşleri olacak.

Bu arada, 24 Ağustos’ta NASA astronotu Mark Vande Hei ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı astronotu Akihiko Hoshide’yi içerecek olan bir uzay yürüyüşü, bazı değişikliklerle şimdi 12 Eylül’de gerçekleşecek. Ağustos uzay yürüyüşü, NASA’nın, Vande Hei’nin yaşadığı “küçük bir tıbbi sorun” olarak nitelendirdiği şey nedeniyle gerçekleşmesine bir gün kala ertelendi.

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Bu konuyla ilgili – tıbbi bir acil durum olmadığı gerçeği dışında – daha fazla ayrıntı paylaşılmamış olsa da, Vande Hei iyileşmeye devam ederken 12 Eylül uzay yürüyüşü sırasında dahili destek sağlayacak.

Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, Hoshide’ın yanında yerini alacak. Yürüyüş sırasında Hoshide ve Pesquet, gelecekteki Roll-Out Solar Array kurulum çalışmalarına hazırlanacak bir modifikasyon kiti kuracak. NASA’ya göre bu, uzay istasyonunda iki uluslararası ortak astronot tarafından yörüngedeki laboratuvarın Quest hava kilidinden gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü olacak. 360 derecelik bir sanal gerçeklik kamerası, Hoshide ve Pesquet’inin uzay yürüyüşü sırasında kayıtta olacak.

Kaynak: CNN