Uzay - Bilim
Yeni Uzay İstasyonu Modülü İçin İlk Uzay Yürüyüşü Gerçekleşiyor!
Rus Kozmonotlar Oleg Novitskiy ve Pyotr Dubrov, Uluslararası Uzay İstasyonu‘ndaki operasyonlar ve yeni Nauka modülünü hazırlamak için Cuma günü bir uzay yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Bu, araştırma ve uyku odaları için ek alan içeren çok amaçlı bir laboratuvar modülü olan Nauka üzerinde çalışırken kozmonotlar tarafından yapılan 11 uzay yürüyüşünün ilki. Yaklaşık beş saat sürmesi beklenen bir sonraki uzay yürüyüşünün 9 Eylül’de yapılması planlanıyor.
Temmuz ayında, Rusya’nın yeni yerleştirilmiş Nauka modülü yanlışlıkla iticilerini ateşleyerek uzay istasyonunu kontrolden çıkardı. O sırada gemide üç NASA astronotu, iki Rus kozmonot, bir Japon astronotu ve Avrupa Uzay Ajansı’ndan bir astronot vardı. Nauka, 21 Temmuz’da Kazakistan’daki Baikonur Kozmodromu’ndan fırlatıldı ve 29 Temmuz’da yerine yerleştirildi.
Cuma günkü uzay yürüyüşü sırasında Novitskiy ve Dubrov, Nauka ile Rus Zvezda hizmet modülü arasındaki güç, ethernet ve veri kablolarını bağlayacak. İki kozmonot, 9 Eylül uzay yürüyüşü sırasında tırabzanlar kuracak ve kablo yönlendirme işi için kalan görevleri tamamlayacak. Her iki uzay yürüyüşü için Novitskiy, kırmızı çizgili Rus Orlan uzay giysisinde ekstravehiküler mürettebat üyesi 1 olacak ve Dubrov, mavi çizgili uzay giysisini ekstravehiküler mürettebat üyesi 2 olarak giyecek. Uzay yürüyüşleri, hem Dubrov hem de Novitskiy için ikinci ve üçüncü uzay yürüyüşlerinin yanı sıra uzay istasyonunun montajını, bakımını ve yükseltilmesini destekleyen 242.ve 243. uzay yürüyüşleri olacak.
Bu arada, 24 Ağustos’ta NASA astronotu Mark Vande Hei ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı astronotu Akihiko Hoshide’yi içerecek olan bir uzay yürüyüşü, bazı değişikliklerle şimdi 12 Eylül’de gerçekleşecek. Ağustos uzay yürüyüşü, NASA’nın, Vande Hei’nin yaşadığı “küçük bir tıbbi sorun” olarak nitelendirdiği şey nedeniyle gerçekleşmesine bir gün kala ertelendi.
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Bu konuyla ilgili – tıbbi bir acil durum olmadığı gerçeği dışında – daha fazla ayrıntı paylaşılmamış olsa da, Vande Hei iyileşmeye devam ederken 12 Eylül uzay yürüyüşü sırasında dahili destek sağlayacak.
Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, Hoshide’ın yanında yerini alacak. Yürüyüş sırasında Hoshide ve Pesquet, gelecekteki Roll-Out Solar Array kurulum çalışmalarına hazırlanacak bir modifikasyon kiti kuracak. NASA’ya göre bu, uzay istasyonunda iki uluslararası ortak astronot tarafından yörüngedeki laboratuvarın Quest hava kilidinden gerçekleştirilen ilk uzay yürüyüşü olacak. 360 derecelik bir sanal gerçeklik kamerası, Hoshide ve Pesquet’inin uzay yürüyüşü sırasında kayıtta olacak.
Kaynak: CNN
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Uzay - Bilim
NASA, James Webb Uzay Teleskobu Çalışmalarını Tamamladı!
Çok ama çok uzun bir yoldu. Sonunda bu yolun sonuna gelindi. NASA James Webb Uzay Teleskobu çalışmalarını tamamladı. Hubble’ın yapımını takiben, 1990’ların sonlarından bu yana geliştirme aşamasındaydı ve bu sefer teleskobun NASA’ya maliyeti $10 Milyar oldu. Son noktaya ulaşmamıza ise sadece birkaç ay kaldı. Bir sonraki durak, Dünya’yı sonsuza dek geride bırakacağı, French Guiana.
Hubble Uzay Teleskobu inanılmaz bir şekilde çalıştı, ancak sürekli izleme ve donanım yedekliliği olsa bile, cihazın fazla zamanı kalmadı. Son Hubble servis görevi 2009 yılında gerçekleşti ve Gözlemevi bir güç kaynağı arızası nedeniyle devre dışı kaldığında, birkaç ay önce olduğu gibi sorunlar meydana gelmeye başladı. Bu sefer çok daha fazla…
Yerine yerleştirildiğinde, James Webb Uzay Teleskobu, Hubble’ın görevine kaldığı yerden devam edecek. 6.5 metrelik Korsch tarzı parçalı aynası sayesinde daha uzaktaki, daha sönük nesnelere bakabilecek. Ayna o kadar büyük ki, onu uzaya fırlatacak olan ESA’nın Ariane 5 Roketi’nin içine sığacak şekilde katlanması gerekiyor.
NASA, Webb’in sistemlerindeki tüm mühendislik kontrollerini tamamladığını ve donanımın tamamen monte edildiğini söylüyor. Bir sonraki görevi ise, bu mühendislik harikası teleskobu, fırlatılacağı rampaya gitmek üzere okyanus ötesine göndermek. Geldikten sonra ekipler, yolculuktan sonraki kontrolleri yapmak için teleskobun üzerinde dolaşacak. Ayrıca “Uçuştan Önce Kaldır” etiketli çok sayıda parlak kırmızı bayrağı da kaldıracak. Bunlar, montaj ve test aşamasında hassas bileşenler için koruyucu örtü görevi görüyor. Yer ekipleri ayrıca Webb’e operasyon sırasında konumunu korumak için kullanacağı hidrazin ve azot tetroksit oksitleyici ile yakıt ikmali yapacak.
Projenin karmaşıklığı, $500 Milyon olarak planlanan (NASA’nın 1997’deki öngörüsü) maliyeti, 20 katından daha fazla artırdı. Projenin maliyeti yıldan yıla arttı ve işin sonuna gelindiğinde, NASA’ya epey pahalıya patladı. Fırlatma tarihi, 2021’de üç farklı tarih olmak üzere birçok kez geri çekildi. Şu anda, Webb’in 2021’in sonlarında hazır olması planlanıyor, ancak kesin bir tarih yok. Önceki Cadılar Bayramı zaman çizelgesi son resmi tarihti, bu yüzden şimdi Kasım veya Aralık ayına bakılıyor.
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James, yörüngedeki yerine yerleştikten sonra güneş panellerini açacak ve ona yerden verilecek olan komutları bekleyecek. NASA, sistemleri hazır hale getirmek ve testler yapmak için birkaç hafta harcayacak ve ardından Webb, L2 olarak da bilinen Güneş-Dünya Lagrange Yörüngesi’nde görevine başlayacak.
Bu yörüngede, Dünya’dan yaklaşık bir milyon mil uzakta, teleskop güneş panellerini uzatacak ve birkaç ay serinlemek için harcayacak. Her şey planlandığı gibi giderse, soğutulmuş Webb Teleskobu kızılötesine derinlemesine bakabilecek ve Hubble’ın yapabildiğinden daha fazla ayrıntı gözetleyebilecek.
Daha fazla detay istetenler için: An Introduction to the James Webb Space Telescope Mission‘a göz atabilir.
Kaynak: ExtremeTech
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Uzay - Bilim
Astra Uzay Roketi, Dengesiz Bir Kalkıştan Sonra Yörüngeye Ulaşamadı
Roket üreticisi Astra Space, şirketin halka açılmasından bu yana ilk roketini fırlattı. Titrek bir kalkıştan sonra roket yörüngeye ulaşamadı.
Kalkışta, roket dümdüz değil yana doğru hareket ediyor gibi görünüyordu. Astra’nın kurucusu, başkanı ve CEO’su Chris Kemp, CNBC’ye uçuşa yaklaşık bir saniye kala bir motorun kapandığını söyledi. Şirket şu anda nedenini araştırıyor.
Astra’nın kurucusu ve Baş Teknoloji Sorumlusu Adam London, sistemin, bu koşullar altında nispeten iyi performans gösterdiğini de sözlerine ekledi. Roket, bir motor dışarıdayken bile pedden çok yavaş bir şekilde kalkmak için yeterli itiş gücüne sahipti ve güdüm sistemi roketin kontrolünü elinde tutuyordu. CEO, uçuşa yaklaşık 2 dakika 28 saniye kala, uçuş güvenlik ekibinin, roketin durmasına neden olan tüm motorları kapatma komutu verdiğini söyledi. Roket yaklaşık 31 mil (50 kilometre) irtifaya ulaştı ve herhangi bir yaralanma veya hasar olmadan dünyaya geri döndü.
Kemp, CNBC’ye verdiği demeçte, “Yörüngeye herhangi bir şey koymada açıkçası başarılı olmadı, ancak muazzam miktarda öğrendiğimiz bir uçuştu. Şu anda üretimde olan bir Seri 7′miz var ve burada öğrendiklerimizi alıp o rokete, ne tür değişiklikler olursa olsun, dahil edeceğiz ve yakında uçacağız. Uçuştan elde edilen muazzam miktarda veriye sahibiz ve bunları gözden geçirme sürecindeyiz” diye ekledi.
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Yöneticiler, soruşturmanın tamamlanması veya yeni bir roket ve bir sonraki uçuş için bir zaman çizelgesi vermeyi reddetti. Astra, Cuma günü roketin motorlarının bir anlığına ateşlenmesi ve ardından kapanmasıyla ilk fırlatma girişimini yarıda kesti. Cumartesi günü, yakıt ikmali sorunları nedeniyle kısa bir süre bekletildikten sonra Astra, LV0006 roketini Alaska, Kodiak’taki Pacific Spaceport Kompleksi’nden yerel saatle 15:35 civarında fırlattı.
Bu, Astra’nın ilk ticari uçuşuydu ve ABD Uzay Kuvvetleri, Uzay Test Programı kapsamında bir yükü test etmek için fırlatma sözleşmesi yaptı.
Astra’nın hedefi, 2025 yılına kadar günde bir roket fırlatmayı ve 2,5 milyon dolarlık fiyat noktasını daha da düşürmeyi hedefleyerek, sonunda mümkün olduğunca çok sayıda küçük roket fırlatmak.
Astra’nın Cuma günkü fırlatma girişimini iptal etmesi üzerine yeniden planlanan Cumartesi günkü görev, Aralık ayındaki son görevinden bu yana Astra’nın roketinde çeşitli yükseltmeleri de test etmiş oldu. Bu önceki görev uzaya giderken, roket yakıtının tükenmesi sebebiyle yörüngeye ulaşamadı. Şirketin roketlerinden biri, geçen yılın başlarındaki ilk görevi sırasında bir yönlendirme sistemi sorunu yaşadı ve havalandıktan sonra düştü.
Astra, Cumartesi günkü lansmanı web yayını için ABD ajansına bağlı olmayan bir uzay endüstrisi içerik organizasyonu olan NASASpaceFlight ile ortaklık kurdu.
Kaynak: CNBC
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