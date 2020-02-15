Yeni Twitter filtresi, mesajlardaki uygunsuz görüntüleri siliyor

Kullanıcıların istenmeyen, uygunsuz ve çıplaklık içeren fotoğraflar almasını önlemek için yeni bir Twitter filtresi geliştirildi. Safe DM (güvenli mesajlaşma) adı verilen eklenti sayesinde, kullanıcılara Twitter üzerinden direkt mesaj yoluyla gönderilen penis fotoğrafları engelleniyor. Bu sayede mesaj içerisindeki uygunsuz görüntü filtrelenerek otomatik olarak siliniyor.

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Safe DM eklentisi ile Twitter üzerinden direkt mesaj yoluyla gönderilen penis fotoğrafları engellenip otomatik olarak silinebiliyor

Uygulamanın geliştiricisi Kelsey Bressler, bir adamdan istenmeyen çıplak bir fotoğraf aldıktan sonra bu fikrin ortaya çıktığını belirtti.

Bressler, BBC‘ye verdiği röportajda, “Sosyal medya şirketleri, kullanıcıları siber saldırılardan korumak için daha fazlasını yapabilirler. Bu bağlamda filtreyi başka büyük bir platforma eklemek için görüşüyoruz. Ayrıca bunu diğer sosyal medya platformlarında da sunmak istiyoruz ve bu noktadan nerelere varabileceğimizi tartışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Uygulama geliştiricisi, eylül ayında halkın penis fotoğraflarını göndermesi için bir talepte bulundu. Kelsey Bressler kişisel Twitter hesabı üzerinden, “DM’lerde (direkt mesajlarda) penis fotoğraflarını otomatik olarak algılayacak ve kullanıcı adına işleyecek, geliştirilmekte olan bir filtreyi test ediyorum.” ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.

Açıklamadan sonra 4 binin üzerinde fotoğrafın gönderildiği belirtildi. Safe DM ekibi, filtrenin %99 oranında çalıştığını iddia ediyor. Buzzfeed News tarafından yapılan teste göre, penis fotoğraflarını engelleme ve silme söz konusu olduğunda yazılımın birkaç dakikalık gecikme ile son derece doğru çalıştığı sonucuna varıldı.

Safe DM uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların Twitter hesaplarına bir eklenti eklemesi ve doğrudan iletilere erişmesine izin vermesi gerekiyor. Yazılım bu sayede kullanıcıların mesajlarında penis görüntülerini tarıyor. Eğer eşleşme yakalanırsa, her iki tarafa da mesajın uygunsuz olduğunu ve silindiğini bildiren bir yanıt gönderiyor.