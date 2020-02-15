Haber
Yeni Twitter filtresi, mesajlardaki uygunsuz görüntüleri siliyor
Kullanıcıların istenmeyen, uygunsuz ve çıplaklık içeren fotoğraflar almasını önlemek için yeni bir Twitter filtresi geliştirildi. Safe DM (güvenli mesajlaşma) adı verilen eklenti sayesinde, kullanıcılara Twitter üzerinden direkt mesaj yoluyla gönderilen penis fotoğrafları engelleniyor. Bu sayede mesaj içerisindeki uygunsuz görüntü filtrelenerek otomatik olarak siliniyor.
İlginizi çekebilir: Twitter, 2019’da neler yaşadı? En çok neler konuşuldu?
Safe DM eklentisi ile Twitter üzerinden direkt mesaj yoluyla gönderilen penis fotoğrafları engellenip otomatik olarak silinebiliyor
Uygulamanın geliştiricisi Kelsey Bressler, bir adamdan istenmeyen çıplak bir fotoğraf aldıktan sonra bu fikrin ortaya çıktığını belirtti.
Bressler, BBC‘ye verdiği röportajda, “Sosyal medya şirketleri, kullanıcıları siber saldırılardan korumak için daha fazlasını yapabilirler. Bu bağlamda filtreyi başka büyük bir platforma eklemek için görüşüyoruz. Ayrıca bunu diğer sosyal medya platformlarında da sunmak istiyoruz ve bu noktadan nerelere varabileceğimizi tartışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Uygulama geliştiricisi, eylül ayında halkın penis fotoğraflarını göndermesi için bir talepte bulundu. Kelsey Bressler kişisel Twitter hesabı üzerinden, “DM’lerde (direkt mesajlarda) penis fotoğraflarını otomatik olarak algılayacak ve kullanıcı adına işleyecek, geliştirilmekte olan bir filtreyi test ediyorum.” ifadeleriyle konuya açıklık getirdi.
Açıklamadan sonra 4 binin üzerinde fotoğrafın gönderildiği belirtildi. Safe DM ekibi, filtrenin %99 oranında çalıştığını iddia ediyor. Buzzfeed News tarafından yapılan teste göre, penis fotoğraflarını engelleme ve silme söz konusu olduğunda yazılımın birkaç dakikalık gecikme ile son derece doğru çalıştığı sonucuna varıldı.
Safe DM uygulamasını kullanmak isteyen kullanıcıların Twitter hesaplarına bir eklenti eklemesi ve doğrudan iletilere erişmesine izin vermesi gerekiyor. Yazılım bu sayede kullanıcıların mesajlarında penis görüntülerini tarıyor. Eğer eşleşme yakalanırsa, her iki tarafa da mesajın uygunsuz olduğunu ve silindiğini bildiren bir yanıt gönderiyor.
Kelsey Bressler, eklentinin yalnızca istenmeyen görüntüleri taradığını ve mesaj metnini okumadığını belirtti.
Haber
Tesla, 15 bin aracını geri çağırıyor
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, hidrolik direksiyon arızası potansiyeline sahip 15 bin aracını geri çağırıyor. Geri çağrılan araçların Tesla‘nın SUV sınıfında ürettiği Model X aracı olduğu belirtildi.
İlginizi çekebilir: Tesla Cybertruck, dizüstü bilgisayarlara ilham veriyor
Belirtilen hidrolik direksiyon sorunu, Ekim 2016 öncesi üretilen Tesla Model X’leri kapsıyor
Tesla, otomobil sahipleri ile iletişime geçerek olası bir arızayı ve kazayı engellemek adına araçları servislerine çağırdı. Buna göre, paslanma potansiyeli bulunan cıvatalar değiştirilecek ve yeni parçalara korozyona dayanıklı bir macun uygulanacak.
Tesla bir diğer benzer sorunu Mart 2018‘de yaşamış ve 123 bin Model S sedan aracını geri çağırmıştı. Şirket o tarihte, Model X‘in ve Model 3‘ün sorundan etkilenmediğini belirtmişti.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X2 Pro, MWC 2020‘nin iptal edilmesi nedeniyle ertelenen resmi duyurusu öncesinde Geekbench‘te görüntülendi. Bunun tam olarak duyurulacak olan telefon olduğunu biliyoruz çünkü şirket CPH2025 kodlu telefonun zaten gelecek serinin pro modeli olduğunu sertifikalandırmıştı.
İlginizi çekebilir: Oppo Find X2 Pro ve Find X2 için 120Hz ekran onaylandı!
Oppo Find X2 Pro Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Elimize ulaşan bilgilerde, telefonun Snapdragon 865 işlemci ve 12 GB RAM seçeneği ile gelmesinin yanı sıra Android 10 ile birlikte kutudan çıkacağı kesinleşti. Cihaz tek çekirdekte 913 skor alırken, çoklu çekirdekteki puanı ise 3308 olarak değerlendirildi. Taban frekans değeri ise 1.80 GHz ile çalışıyor. Bu skorlar Geekbench 5‘te gördüğümüz en iyi skorlardan biri. Oppo Find X2 Pro‘nun performans anlamında piyasadaki telefonlardan çok daha üst düzey bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Find X2 Pro hakkında diğer bilinenler neler?
Oppo X2 serisi akıllı telefonlar hakkında onaylanan ve tahmin edilen özellikler var. Ekran olarak QHD çözünürlüklü, 240 Hz değerinde dokunmatik örnekleme oranı ve bu oran üzerinde 120 Hz ekran tazeleme hızı ile gelecek. Ön panel ayrıca 1200 nit ekran parlaklığı ve %100 DCL-P3 renk gamı kapsamına sahip olacak. Ayrıca Sony sensörlü 48 MP bir kamerayı bu cihazda görmeyi bekliyoruz. Şarj konusunda ise 65W değerinde bir hızlı şarj ile geleceği tahmin ediliyor. Oppo lansmanı tahmini olarak Mart ayında gerçekleştirilecek, orada her şeyi detaylarıyla öğreneceğiz.
Diğer
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak
DJI Agras droneları salgınla mücadelede kullanılacak. DJI markası 1,5 Milyon Dolar‘lık drone yatırımıyla Çin’de devam eden Koronavirüs salgınına karşı mücadeleye destek olacak.
İlginizi çekebilir: OnePlus 7T, Koronavirüs sebebiyle güncelleme alamıyor!
Covid-19 adı verilen; Çin’de Aralık ayı sonunda ortaya çıkan ve hala devam eden Koronavirüs salgınıyla mücadele etmeye çalışan Çin’e bir destek de çinli üretici DJI‘dan geldi. Başarılı dronelar üreten şirket bu cihazlarını salgınla mücadele için kullanmaya karar verdi.
DJI Agras aslında ne için kullanılıyor?
DJI Agras aslında tarımsal ilaçlama amacıyla kullanılan bir drone modeli. Çok geniş bir araziyi homojen olarak ve geleneksel ilaçlama yöntemlerine nazaran daha verimli bir şekilde ilaçlayabiliyor. DJI mühendisleri bu drone üzerinde yaptıkları bazı modifikasyonlarla Agras’ı sokakları da dezenfekte edebilecek hale getirdi. Bunun en güzel yanı ise sterilizasyon için görev alan personellerin virüs kapma riskine girmesine gerek kalmayacak. Umuyoruz DJI’ın bu çalışması başarıya ulaşır ve hiçbir personel Çin sokaklarını dezenfekte etmeye çalışırken salgına maruz kalmaz.
Projeye kamuoyundan destek yağdı
DJI Agras modeli ile firmanın halk sağlını korumaya yönelik bu girişimi birçok kesimin takdirini topladı. Firmaya Twitter üzerinden #DronesForGood etiketiyle desteğini gösteren binlerce sosyal medya kullanıcısı oldu. DJI yetkilileri droneların toplum lehine ileride oluşabilecek ihtiyaç ve taleplere göre de farklı alanlarda hizmet gösterebileceğini; örneğin yine olası bir salgın durumunda kalabalık alanlarda havadan termal kamera yardımıyla ateş ölçümü yapabileceğini ve hastalık kapmış olma riski olan bireyleri belirleyebileceğini belirtti. Bizler ise global olarak böyle bir salgının tekrar yaşanmamasını dilemekle beraber firmanın harcadığı 1,5 Milyon Dolar’lık bütçe ve ortaya koyduğu sıkı çalışmanın meyve vermesini umuyoruz.