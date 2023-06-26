Toyota’nın yeni nesil C-HR modeli, hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere üç farklı güç seçeneğiyle sunulacak. Güncellenmiş tasarımı ve yeni özellikleriyle gelecek olan yeni C-HR, orijinal modelin keskin çizgilerinden ilham alarak daha dinamik görünüyor.

Dış tasarımdaki değişiklikler küçük olmasına rağmen yeni far grupları, ön tampon ve yeni jant seçenekleri yer alıyor. İç mekanda ise geri dönüştürülmüş malzemeler, yeni ekranlar ve özelleştirilebilir aydınlatma seçenekleri sunuluyor.

LOG’un aktardığına göre Keskin çizgiler ile dikkat çekmeyi başaran bir tasarımı merkeze alan araç, teknik olarak baktığımız zaman 4.360 mm uzunluğunda, 1.830 mm genişliğinde ve versiyona bağlı olarak 1.558 mm veya 1.564 mm yüksekliğinde. İki tonlu renk tercihi özellikle turuncu ve siyah versiyonda fark yaratan model, Avrupa’da hibrit temeli merkeze alıyor.

Plug-in hibrit (PHEV) varyantı tam olarak elektrikli moda geçebiliyor. Böylece düşük emisyonlu bölgelere (LEZ) girildiğinde otomatik olarak elektrikli moda geçiyor. Toyota, daha fazla detay paylaşmasa da yeni C-HR’nin Önceki modellerle benzer fiyatlara sahip olmasını bekliyor.

Bunun yanı sıra seride kullanılan 1.8 litrelik ünite ve 2.0 litrelik plug-in hibrit kurulum sadece önden çekişli olarak sunulurken, 2.0 litrelik hibrit opsiyonel olarak dört tekerlekten çekiş sistemiyle alınabiliyor. Güç açısından 1.8 litrelik ünite 140 beygir (103 kW) toplam güç sağlıyor, 2.0 litrelik motor ile 198 beygir (145 kW) güç elde edilebiliyor.

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PHEV versiyonla da sürücülere 223 beygir (164 kW) güç sunuluyor. Şirketin resmi verilerine göre giriş seviyesindeki 1.8 litrelik hibrit güç aktarma sistemine sahip model 0’dan 100 km/s hıza 9,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum 170 km/s hıza çıkabiliyor.

Toyota, yeni C-HR’nin üretimine gelecek aylarda başlayacak. Modelin satışa sunulacağı tarih henüz belli değil.

Yeni C-HR, Toyota’nın C segmentindeki SUV gamını genişletmesi ve elektrifikasyon stratejisini sürdürebilmesi açısından önemli. Yeni modelin, rekabetçi fiyatı ve dinamik görünümüyle müşterilerden iyi bir ilgi görmesi bekleniyor.