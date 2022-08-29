Teknoloji devi Sony yeni telefonu Xperia 5 IV’ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu yılın başlarında tanıtımını beklediğimiz cihaz, şirketin çeşitli erteleme kararları ile Eylül ayında satışa çıkabilecek. Şu ana kadar hem resmi hem de birçok güvenilir kaynak tarafından Sony’nin yeni amiral gemisinin tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler verildi. Sizin için bu haberimizde yeni Xperia ile ilgili tüm bildiklerimizi derledik.

Xperia 5 IV’ün Tasarımı

Şimdiye kadar bildiklerimize dayanarak, Japon teknoloji devi için Xperia 5 IV, birinci sınıf kompakt bir telefon olacak. Telefonun detaylı tasarımı hakkında bilinenler çok güç olsa da cihazın ince bir kasa ve büyük bir ekran boyutuna sahip olacağı muhtemel. Bununla beraber yeni amiral gemisinin Ocak ayında beraber tanıtılması beklenen Xperia 1 IV cihazına benzeyebilme olasılığı da çok yüksek. İhtimallere bakıldığında cihaz, yanlarda metalik çerçeve ile çevrili düz bir arka panel ve mat bir yüzeye sahip olacak.

Çeşitli söylentiler cihazın, Xperia 1 IV’ün 6.5 inçlik ekran panelinden farklı olarak, 153,5 mm, yani yaklaşık 6 inç boyutunda bir ekrana sahip olacağını söylüyor. Telefonun amiral gemisi sıfatıyla çıkacağını hatırlatarak, 120 Hz’lik ekran yenileme hızı ile kullanıcılara sunulacağını söyleyelim.

Xperia 5 IV’ün Teknik Özellikleri

Şu an itibariyle, Sony Xperia 5 IV’ün dahili donanımının ayrıntıları ile ilgili bir bilgi yok. Ancak önceki haberlere göre, amiral gemisi modeli büyük olasılıkla Qualcomm’un en yeni ve en büyük Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile gelecek. Bu bir yana dursun, Şirketin aklaşmakta olan modeli daha eski Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle birlikte raflara koyma olasılığı da var. Cihaz muhtemelen Xperia 1 IV gibi 12 GB kapasitesi ile gelecek. Yeni Xperia için 512 GB depolama ile geleceğini söyleyebiliriz. Telefonun çlü kamera kurulumu, çift stereo hoparlör, IP68 su ve toza dayanıklılık, kablosuz şarj desteği gibi özellikleri destekleyeceğini düşünüyoruz.

Kamera boyutunda resmi olarak paylaşılan son videoya göre cihaz ile “nefes kesici porteler” yakalayabileceksiniz. Xperia 1 IV telefonunun arkada üç adet 12 megapiksel sensörden oluşan üçlü bir kamera modülü barındırdığını hatırlarsak yeni modelinde buna yakın bir kapasite ile geleceğini tahmin edebiliriz.

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