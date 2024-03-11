Sony, 2024 yılında Sony Xperia akıllı telefon serisini yenilemek için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yılın sonlarına doğru piyasaya süreceği en az üç yeni modelle, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için iddialı bir hamle yapıyor: Xperia 1 VI, Xperia 5 VI ve Xperia 10 VI.

Önceden sızdırılan bir rapor, bu yeni cihazların RAM yapılandırmalarını ortaya koydu. Amiral gemisi Xperia 1 VI, 12GB ve 16GB RAM seçenekleriyle gelecekken, Sony Xperia 5 VI 8GB RAM ile donatılacak. Xperia 10 VI ise 6GB ve 8GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Xperia 5 VI ve 10 VI modellerine dair detaylar henüz çok az ancak Xperia 1 VI’nın özellikle kamerasıyla ilgili bazı bilgilere ulaştık. Önceki raporlara göre, Xperia 1 VI’nın arkasında bulunan üç kameranın tamamında 48MP Exmor T sensörlerinin yer alacağı belirtiliyor.

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Bu, Xperia 1 V’nin kamerasında kullanılan sensörle aynı özelliklere sahip. Daha teknik bir açıklama yapmak gerekirse, Exmor T sensörü aslında 52 MP çözünürlüğünde ancak 4,3:3 en boy oranı nedeniyle 48 MP’de kullanılıyor. Sony, bu sensörü foto diyotlarını ve transistörleri ayırarak üst üste yerleştirerek ışık yakalamayı ve gürültü seviyelerini azaltmayı başardığı için buna “yığılmış sensör” adını veriyor.

Sony Xperia 1 VI’nın ana kamerasının geniş f/1,4 diyafram açıklığına, 2x optik yakınlaştırmaya ve çift fazlı otomatik odaklamaya sahip olduğu belirtiliyor. Ayrıca, elektronik görüntü sabitleme (EIS) ile 1080p video kaydını destekleyeceği de bekleniyor.

Ultra geniş kamera ise 14-18 mm odak uzaklığına sahip olacak ve otomatik odaklama özelliğine sahip olacak. Diğer yandan, telefoto lensin 6x yakınlaştırma sunacağı söyleniyor ancak bu muhtemelen sensör kırpma yoluyla elde edilecek bir özellik olacak. Lansmana doğru daha fazla bilgiye ulaşmayı bekliyoruz, bu nedenle güncellemeleri kaçırmamak için bizi takipte kalın.