Samsung, akıllı telefonlar için üç yeni ISOCELL görüntü sensörünü piyasaya sürdü: 200MP ISOCELL HP9, 50MP ISOCELL GNJ ve 50MP ISOCELL JN5. Bu yeni Samsung kamera sensörleri, Galaxy S25 Ultra dahil olmak üzere Galaxy S25 serisinde kullanılabilir. Gelecekte birçok Android akıllı telefon da bu sensörleri kullanacak.

Yeni Samsung kamera sensörleri neler sunuyor?

Samsung ISOCELL HP9, 1/1,4 inç optik formata sahip ve Haziran 2022’de piyasaya sürülen ISOCELL HP3 ile birlikte sektörün en küçük 200 MP kamerası. Galaxy S24 Ultra’nın 1/1,3 inç optik formatlı ISOCELL HP2’sinden daha küçük olan bu yeni sensör, 0,56μm doğal piksele sahip ve piksel gruplama ile 16 komşu piksele (4×4) kadar birleştirilebiliyor. Bu, piksel boyutunu 2,24μm’ye çıkararak karanlık ortamlarda 12MP çekimler üretmeyi sağlıyor.

Samsung’un tescilli yüksek kırılmaya sahip mikro mercekleri ile donatılan ISOCELL HP9, yüzde 12 daha iyi ışık hassasiyeti ve yüzde 10 otomatik odaklama performans artışı sunuyor. Samsung, bu sensörün telefoto zoom kameralar için en uygun seçenek olduğunu belirtiyor.

Samsung kamera sensörleri arasında ISOCELL GNJ de dikkat çekiyor. Bu 50MP sensör, 1/1,57 inç optik formatta ve 1,0μm pikselli. Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S23 ve Galaxy S23+ modellerinde kullanılan 50MP ISOCELL GN3’ün yükseltilmiş versiyonu olarak görülüyor. Samsung, bu sensörün yüzde 29 kamera önizleme modunda, yüzde 34 ise video kaydederken (60 fps’de 4K videolar) güç verimliliği sağladığını iddia ediyor.

50MP ISOCELL JN5 sensörü de Samsung kamera sensörleri arasında yer alıyor ve Galaxy S25 telefonlarında kullanılabilir. Bu sensör, 1/2,76 inç optik formata ve 0,64μm piksele sahip. Ultra geniş kamera olarak kullanılabilecek olan bu sensör, Galaxy S25 serisinin en azından Ultra modelinde yer alacak gibi görünüyor.

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Samsung yöneticisi Jesuk Lee, yeni Samsung kamera sensörleri hakkında yaptığı açıklamada, “Görüntü sensörü performansını artırmak ve tüm açılardan tutarlı bir fotoğraf deneyimi sunmak için ana ve alt kameralar arasındaki boşluğu kapatmak sektörün yeni yönüdür. En son gelişmeleri entegre eden yeni mobil sensör serimizle endüstri standartlarını belirlemeye ve teknolojik sınırları zorlamaya devam edeceğiz” dedi.