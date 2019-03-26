Samsung, zorlu koşullara dayanabilen Galaxy Xcover4’ü Türkiye’de satışa sundu

Zorlu koşullara dayanıklı Samsung’un yeni akıllı telefonu Galaxy Xcover4, sağlam gövdesi dışında akıllı özellikleriyle de dikkatleri üstüne çekiyor. 1 Nisan itibari ile Türkiye’de kullanıma sunulacak.

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Zorlu koşullar için üretildi

Samsung, zorlu koşullara dayanıklı yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy Xcover4’ü Türkiye’de satışa sundu. Galaxy Xcover4, IP68 ve MIL-STD 810G standartlarına uygun yapısıyla, zorlu koşullara dayanacak bir sağlamlık sunuyor. Üretim tesislerinde veya sahada çalışanların yanı sıra oldukça dayanıklı bir akıllı telefon sahibi olmak isteyen kullanıcılara da hitap ediyor. IP 68 sertifikası ile 1.5 metre derinlikte 30 dakikaya kadar dayanıklı çalışabilen Galaxy Xcover4, önceki modellerine kıyasla artırılmış ekran hassasiyeti sayesinde, saha mühendisleri, fabrika çalışanları ve inşaat ekipleri gibi proje çalışanlarına hizmet verebiliyor.

Sahada çalışan kişilerin işlerini güvenle yapabilmesi için eldivenle bile kullanılabilen Galaxy Xcover4’te sezgisel sabit tuşlar yer alıyor. Sezgisel sabit tuşlar (Menü, Ana Sayfa, Geri)eldiven veya ıslak elle bile çalıştırılabiliyor. Xcover tuşu, erişimi kolaylaştırmak ve verimi arttırmak için LED fener veya kamera dahil en sık kullandığınız uygulamaları atayarak, ihtiyacınız olduğunda daha işlevsel ve kolay bir kullanım sağlıyor. Gücünü 1.4 GHz’lik işlemcisinden ve 2 GB RAM’den alan Galaxy Xcover4; sahada, üretim ve depolama tesislerinde yer alan ekiplerin iş ihtiyaçlarını karşılayacak, grafik ve görüntü özellikleri ile büyüleyici kullanıcı deneyimi sağlıyor. Galaxy Xcover4, çalışma ve kullanım ortamındaki zorlukları aza indirip verimi artırmaya büyük katkı sağlıyor.

Galaxy Xcover4’te entegre NFC özelliği bulunuyor. Galaxy Xcover4’te dikkat çeken bir diğer önemli özellik ise değiştirebilir pile sahip olması.İş seyahatinde veya sahada elektrik kaynağı bulamadığınızda, telefonunuzun pilini değiştirip, daha uzun süre işinize odaklanabilirsiniz.

Gelişmiş kamera desteği

Galaxy Xcover4, yüksek çözünürlüklü, gelişmiş 13 MP arka ve 5 MP ön kamerasıyla detayları yakalayabiliyor. Güçlü LED flaşı ile düşük aydınlatmalı iş ortamlarında dahi net görüntüler sağlıyor. Dayanıklı gövdesiyle fark yaratan Samsung Galaxy Xcover4’ün tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 1.999 TL olarak duyuruldu.