OPPO Reno9 serisi ile birlikte gri ve koyu kahverengi renklerdeki OPPO Watch SE bugün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Bu, geçen ay tanıtılan Mürekkep Grisi ve Sis Moru versiyonlarına katılıyor.

OPPO Watch SE’nin dikdörtgen kadranı markanın daha önce tanıttığı diğer saatlere benziyor. Markanın en yeni akıllı saati eSIM’i destekliyor ve her zaman açık ekran, spor modları ve uzun pil ömrü gibi birçok başka özelliğe sahip.

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OPPO Watch SE, 372 x 430 piksel çözünürlüğe sahip 1,75 inç AMOLED ekranlı dikdörtgen bir kadrana sahip. Ayrıca her zaman açık ekranı da destekliyor. Saat, Snapdragon 4100+ SoC tarafından desteklenmektedir ve tescilli bir Apollo 4S yardımcı işlemciye, 1 GB RAM’e ve müzik için 8 GB depolama alanına sahiptir. Akıllı saat 24 saat kalp atış hızı takibi, SpO2 izleme, uyku takibi ve stres izleme özelliklerini içeriyor. Saat üzerinde ColorOS çalışıyor ve 100’ün üzerinde spor modu bulunuyor.

Akıllı saat, tek bir şarjla hafif akıllı modda 10 güne kadar ve tam akıllı modda 3 güne kadar dayanabileceği söylenen 400 mAh bataryaya sahiptir. Sadece 10 dakika içinde bir günlük güç sağlayabilen VOOC 2.0 hızlı şarj ile çalışır. OPPO Watch SE, bağlantı için eSIM ve NFC’yi destekliyor. Kullanıcılar telefon görüşmeleri yapabilir, Alipay ve WeChat kullanarak ödeme yapabilir, kontrol kartı özelliklerini kullanabilir ve diğer şeylerin yanı sıra Baidu harita navigasyonunu etkinleştirebilir. Bluetooth ve Wi-Fi özellikleriyle birlikte gelir.

İçindekiler Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik

OPPO Watch SE, Çin’de Gri model için 999 Çin Yuanı (139 Dolar) ve deri kayışlı Koyu Kahverengi versiyon için 1.099 yuan (153 Dolar) olarak fiyatlandırılmıştır.

Ürün 2 Aralık’tan itibaren sipariş edilebilecek ve henüz küresel dağıtımla ilgili herhangi bir ayrıntı bulunmuyor.