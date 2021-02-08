Yeni Renault Megane Sedan modelinin Türkiye fiyatı belli oldu

Ülkemizin çok satan otomobillerin arasında yer alan Yeni Renault Megane Sedan, yeni haliyle ortaya çıktı. Uzun zamandır korunan çizgilerde güncelleştirmeleri getiren aracın motor seçeneklerinde de yenilikler var.

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Renault’nun C segmenti sedan modeli Megane ailesinin dört kapılı versiyonu, sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı. Ayrıca Yeni Megane; yenilenen tasarımı; artan konforu ve iyileşen güvenlik destek sistemleri ile öne çıkıyor.

Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç edilen Yeni Renault Megane Sedan; 10.2 inç gösterge paneli ve Renault Easy Link multimedya sisteminin kontrol edildiği 9.3 inç dikey ekran ile iç mekân modernize edildi. Bununla birlikte yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor; verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.

%100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen makyajlı Megane Sedan’da, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması var. Ayrıca ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.

Yeni Renault Megane Sedan için açıklanan fiyatlarsa şu şekilde;

Joy 1.0 TCe 115 bg – 198.100 TL

1.3 TCe 140 bg – 202.100 TL

1.3 TCe EDC 140 bg – 287.100 TL

1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 311.100 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 325.100 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 335.100 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 362.100 TL

Yeni Renault Megane Sedan modelinin; Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılıyor. Ayıca aracın jant seçenekleri ise 16 ile 18″ arasında değişiyor.

Son olarak yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte geliyor. Bununla birlikte 1.3 TCe benzinli motor; 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca Yeni Megane Sedan; 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.

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