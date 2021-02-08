Genel
Yeni Renault Megane Sedan modelinin Türkiye fiyatı belli oldu
Ülkemizin çok satan otomobillerin arasında yer alan Yeni Renault Megane Sedan, yeni haliyle ortaya çıktı. Uzun zamandır korunan çizgilerde güncelleştirmeleri getiren aracın motor seçeneklerinde de yenilikler var.
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Renault’nun C segmenti sedan modeli Megane ailesinin dört kapılı versiyonu, sonunda Türkiye pazarına giriş yaptı. Ayrıca Yeni Megane; yenilenen tasarımı; artan konforu ve iyileşen güvenlik destek sistemleri ile öne çıkıyor.
Bursa’daki OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilip 30’a yakın ülkeye ihraç edilen Yeni Renault Megane Sedan; 10.2 inç gösterge paneli ve Renault Easy Link multimedya sisteminin kontrol edildiği 9.3 inç dikey ekran ile iç mekân modernize edildi. Bununla birlikte yeni sürüş destek sistemlerinin yanında 1.0 TCe benzinli motor; verimli ve konforlu bir sürüş sağlıyor.
%100 Pure Vision LED teknolojisiyle sunulan yeni Megane Sedan, sembolik C şeklindeki ışık imzası ile öne çıkıyor. Ön tarafta yeni tampon ve krom bileşenleri olan yeni bir ızgarayla gelen makyajlı Megane Sedan’da, yeni çamurluk ve kapı kolu aydınlatması var. Ayrıca ön taraftaki hava deflektörleri ise araç aerodinamiğini üst seviyelere taşıyor.
Yeni Renault Megane Sedan için açıklanan fiyatlarsa şu şekilde;
- Joy 1.0 TCe 115 bg – 198.100 TL
- 1.3 TCe 140 bg – 202.100 TL
- 1.3 TCe EDC 140 bg – 287.100 TL
- 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 311.100 TL
- Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 325.100 TL
- Icon 1.3 TCe EDC 140 bg – 335.100 TL
- Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg – 362.100 TL
Yeni Renault Megane Sedan modelinin; Cosmo Mavi ve İnci Beyazı gibi yeni seçeneklerin yer aldığı 7 gövde rengi ile satılıyor. Ayıca aracın jant seçenekleri ise 16 ile 18″ arasında değişiyor.
Son olarak yakıt tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için optimize edilmiş, tamamen yenilenen 1.0 TCe direkt enjeksiyonlu benzinli motor, 115 beygir ve manuel şanzımanla birlikte geliyor. Bununla birlikte 1.3 TCe benzinli motor; 140 beygir 6 vitesli manuel şanzıman ya da 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla tüketiciyle buluşuyor. Ayrıca Yeni Megane Sedan; 1.5 Blue dCi motor, 115 beygire sahip 6 vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli EDC çift kavramalı otomatik şanzıman ile sunuluyor.
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Genel
E3 2021 dijital olarak gerçekleştirilecek!
E3 2021 fiziksel bir etkinlik olarak gerçekleştirilmeyecek. ESA oyun dünyasında merakla beklenen etkinliğin dijital olarak gerçekleştirilmesini planlıyor.
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E3 2021 fiziksel olarak gerçekleşmeyecek!
Oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan E3, planlanmaya başladı. Etkinliğin bir nevi sahibi olan ESA, geçen sene gerçekleşmeyen etkinlik için kolları sıvadı. Covid-19 nedeniyle dünya genelinde etkinlikler sıkıntıya düşerken, E3‘te bundan nasibini almıştı. 2021 yılında gerçekleşecek etkinlik için ince eleyip sık dokuyan ESA, şimdiden gerekli planları yaptı. Dernek bu yıl oyuncuları bu etkinlikten mahrum bırakmayacak. Ortaya çıkan bilgilere göre etkinlik dijital olarak gerçekleştirilecek.
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Konuyla alakalı duyuru yapan ESA, oyuncuların güzel bir deneyim yaşaması için sıkı çalıştıklarını duyurdu. Ayrıca dernek planlamanın yapımı sırasında oyun üreticilerinden ve dağıtıcılarından öneriler aldıklarını açıkladı. Öte yandan etkinlik sırasında demoların oyuncular tarafından mağazalardan (Epic Games, Steam gibi) oynanabilmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm bunların yanı sıra bazı oyun firmaları için E3 2021 çok verimli geçmeyecek. Zira ESA etkinliğe katılım için ciddi miktarda para talep etmeyi planlıyor. Henüz netlik kazanmayan durumun nedeni olarak ise geçen seneki finansal kayıp gösteriliyor. Oyuncular için bu konuda herhangi bir detay belli olmazken, dijital etkinliğin biletli olması sürpriz olmayacak gibi duruyor. Bakalım etkinlik oyuncuların seveceği bir şekilde gerçekleşecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Lewis Hamilton, Mercedes ile bir yıllık sözleşme imzaladı
Formula 1 takımı Mercedes, 2021 sezonu için Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı. Büyük Britanyalı pilotun önümüzdeki sezonda da Mercedes’te kalıp kalmayacağı uzun süredir merak ediliyordu.
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Önümüzdeki ay başlayacak olan Formula 1’in gündeminde, Lewis Hamilton’ın yeni sezonda hangi takım için yarışacağı yer alıyordu. Birçok insan Hamilton’ın yola Mercedes ile devam edeceğini öngörmüştü ve tahminler doğru çıktı.
Formula 1’de son 7 yıla damga vuran Mercedes takımı, geçen sezon 7. kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilotu Lewis Hamilton ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Aylardır Hamilton ve Mercedes arasındaki görüşmeler devam ediyordu. Geçtiğimiz haftalarda konuşan Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, yeni kontrat konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söylüyordu.
Pazartesi günü itibariyle Hamilton’ın yeni sezon için Mercedes’le yeni sözleşme imzaladığı resmen belli oldu. Bununla birlikte Mercedes’ten yapılan açıklamaya göre Hamilton’ın yeni kontratı sadece 2021 yılını kapsayacak. Ayrıca 2022 için herhangi bir opsiyon bulunmuyor.
Hamilton, “Mercedes’le dokuzuncu sezonuma girmekten büyük heyecan duyuyorum. Takımımız birlikte inanılmaz şeyler başardı ve başarımızı daha da ileriye taşımak için sabırsızlanıyoruz. Bunu hem pistte hem de pist dışında sürekli iyileştirme isteğiyle yapıyoruz.” dedi.
F1’deki ilk şampiyonluğunu, McLaren adına yarıştığı 2008’de kazanan Lewis Hamilton, 2013’te transfer olduğu Mercedes’te 74 yarış birinciliği ve 6 şampiyonluk elde etti.
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Genel
MIUI 12.5 BETA İNCELEDİK | Yeni sürümde neler var?
Bugün tanıtımı yapılan Xiaomi Mi 11 ile beraber MIUI 12.5 yazılımının da tanıtımı yapıldı. 2021’nin ikinci çeyreğinde dağıtımı yapılacak olan yeni sürümünü sizler için BETA olarak inceledik. Birçok yeniliği beraberinden getiren MIUI 12.5 e yakından bakalım.
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Xiaomi bugün Mi serisinin yeni telefonu Mi 11’i tanıttı. Yeni telefon tanıtımının yanında yazılım tarafında kullanıcılar ve Mi fanların merakla beklediği MIUI 12.5’i tanıttı. Birçok yenilikleri beraberinde getiren yeni MIUI eski sürüme oranla enerji tüketimi %20 düşürülmüş, sistemin tükettiği şarjdan %20-%25 tasarruf edilmiş. Ayrıca sistem stabilizasyonu arttırılıp, kullanılan ram miktarı azaltılmış.
MIUI 12.5’te olan bazı yenilikler şunlar:
1)Yeni açılış animasyonu.
2)Yeni süper duvar kağıtları.
3)Parmak izi animasyonunu değişmek için şifre girmek gerekmiyor.
4)Bildirim seslerinde doğa sesleri.
5)Süper duvar kağıtlarının enerji tüketimi düşürülmüş.
5)Yeni güç menüsü.
6) Uygulama çekmecesi artık sağ ve sola kayar şekilde dizayn edilmiş.
7) Ses açma kapama animasyonu.
8) Ekran kilitleme/açma sesi.
9) Açılışta simge hareketleri ve duvar kağıdı hareketi.
10) Şarja takıldığında çıkan ses ve animasyon.
11)Hızlı notlar.
12) Gizlilik koruması.
13)Fotoğraf düzenlemelerinde hareketli ve sesli efektler.
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