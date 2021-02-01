Haber
Elektrikli otomobillere %400’e varan ÖTV zammı geldi!
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesine göre, elektrikli otomobiller için uygulanan ÖTV oranları değişti. Yapılan flaş zam ile birlikte araçlardan alınan ÖTV miktarı 4 kata kadar artacak!
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Elektrikli otomobillerin ÖTV oranında %400’e varan zam!
Bugün yürürlüğe giren kararda, yalnızca elektrik motorlu binek otomobillerin ÖTV oranına ilişkin düzenleme yer alıyor. Buna göre, motor gücü 85 kW’ı (114 beygir) geçmeyen araçlardan alınan vergi oranı %3’ten %10’a yükseldi. 85-119 kW arası (160 beygir) güce sahip elektrikli otomobillerden alınan %7’lik ÖTV oranı %25 oldu. Motor gücü 120 kW’ın (163 beygir) üzerindeki otomobillerdeki vergi ise %15’ten %60’a çıktı. Böylece elektrikli otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi’nde %330 ile %400 arası arttı.
Ülkemizde satılan elektrikli otomobillere baktığımızda ise pek çok modelin düzenlemeden ciddi şekilde etkilendiği göze çarpıyor. Porsche Taycan, Mini Cooper SE, Audi e-Tron, Mercedes EQC, BMW i3 ve Jaguar i-PACE gibi pek çok popüler otomobil en üst limitten vergilendiriliyor. Renault Zoe, Renault Twizy ve Smart EQ modelleri ise en alt vergi diliminde yer alıyor. Dolayısıyla yapılan vergi zammının araç fiyatlarına etkisi 20.000 TL ve 1.000.000 TL arasında olacak.
Geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye’deki elektrikli otomobil pazarında yaşanan büyüme dikkat çekmişti. Pek çok marka elektrikli modellerini satışa sunmaya hazırlanırken, TOGG markasına ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Yapılan ÖTV zammının ardından elektrikli otomobil almak isteyenlerin tercihinin ne yönde şekilleneceği ise merak konusu.
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Finans
GameStop olayının baş aktörü yatırımcının toplam kaybı belli oldu!
GameStop hisseleri nedeniyle yaşananlar gündem olmaya devam ediyor. Kısacası, bu olay “Short Squeeze” diye adlandırılıyor. Başka bir deyişle, bir grup Reddit üyesinin Wall Street yatırımcılarına kafa tutması diye de özetleyebiliriz. Geçtiğimiz haftaya damga vuran olayın sonuçları ise artık daha net bir şekilde belli olmaya başladı ve konunun baş rolü Melvin Capital’ın yaşdığı maddi kayıp ortaya çıktı. Rakam ise cidden dudak uçuklatacak cinsten…
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GameStop, Melvin Capital’a bir ayda %53 kaybettirdi
Geçtiğimiz hafta yaşanan GameStop olaylarının en büyük darbeyi vurduğu yatırım şirketi belki de Melvin Capital’dı. GameStop’ın hisselerine “Short Stock” yöntemiyle büyük yatırım yapan firma, hisse fiyatının ani artışının da en büyük kaybedeniydi. Bugün ortaya çıkan bilgilere göre, bu kaybın Melvin Capital’a faturası 4,5 Milyar Amerikan Doları. Öyle ki, şirket varlıkları (assets) 4.5 Milyar Amerikan Doları kaybetti ve %53 oranında eridi. İşin daha şok edici kısmı ise bu büyük kaybın sadece 1 ayda gerçekleşmesi. Ayrıca, bu kayıp şirketin daha yeni aldığı 2,75 Milyar Dolar yatırımdan sonra gerçekleşti. Sonuç olarak, firmanın bu aldığı büyük yatırıma rağmen böyle bir kayıp yaşaması, Reddit gibi internet topluluklarının gücünü net bir şekilde göstermekte…
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Melvin Capital geçtiğimiz senenin en gözde yatırımcılarındandı
Melvin Capital, 2014 yılında Gabe Polkin tarafından kurulan bir Amerikan yatırım firması. Şirket “Hedge Fund” olarak hizmet veriyor ve genelde teknoloji firmalarına yatırım yapıyor. Kurulduğu günden bu yana en iyi yatırımcılar listelerine yabancı olmayan firma, geçtiğimiz yılı da %52 kazançla tamamlamıştı. Buna ek olarak, yine Bloomberg’in en başarılı hedge fundları listesine girmşti. Ancak, görünen o ki, son yılların gözde yatırım firması aynı başarıyı bu sene yakalayamayacak. Bunun nedeni ise tabi ki %1625 değer kazanan GameStop hisseleri. Şirkete 1 ayda 4 Milyar Dolar’dan fazlasını kaybettiren GameStop, Melvin Capital’ın sonu olacak mı zaman gösterecek…
Kaynak: ArsTechnica, NyTimes
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro teknik özellikleri belli oldu!
Oppo Find X3 Pro bir test uygulamasında ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşmiş oldu.
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Oppo Find X3 Pro Snapdragon 888 işlemcisi ile geliyor!
Oppo yeni yılın gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birçok kategoride ürünü kullanıcıları ile buluşturan akıllı telefon üreticisi, şimdi de amiral gemisi cihazları için geri sayıma geçti. Find X3 serisi için kulları sıvayan firmanın Pro modeli bir test uygulamasında ortaya çıktı. Böylelikle PEEM00 kod adlı akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak.
Güçlü bir performans vadeden akıllı telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 6.7 inçlik kavisli OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon dörtlü arka kamera sistemi ile bizleri karşılayacak. Bu arka kameraların iki tanesi 50 MP‘lik Sony lenslerinden oluşmakta. Amiral gemisi özellikleri ile güçlü performans vadeden akıllı telefon tahminlere göre Mart 2021’de bizlerle buluşacak. Tasarım detayları daha önceden sızdırılan cihaz, bakalım 2021‘de beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.
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Haber
Amazon raporlarına göre hükümetlerin veri talebi, yüzde 800 arttı!
Amazon tarafında yayınlanan son şeffaflık raporuna göre kullanıcı verilerine talip yeni müşteriler var. Raporlarda yer alan detaylara göre hükümetlerin kullanıcı verilerine olan talebinde ciddi bir artış söz konusu.
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Büyük teknoloji şirketleri yıllık olarak şeffaflık raporlarını yayınlamaya devam ediyor. Amazon da yıllık şeffaflık raporunu geçtiğimiz hafta sonu web sitesi üzerinden kamuoyuna sundu. Şirket raporla birlikte, geçtiğimiz yılın ilk altı ayında hükümetlerden gelen kullanıcı verisi talebinin 3,222 olduğunu kaydediyor. Fakat yılın ikinci yarısındaki talep, ilk yarıya göre daha ilginç bir tabloyu ortaya koyuyor.
Amazon taleplerde yüzde 800 artış raporluyor
Şirketin raporlarında 2020’nin ikinci yarı verileri incelendiğinde kullanıcı verilerine ciddi bir talep artışı söz konusu. İkinci altı aylık dönemde hükümetlerin Amazon’dan talep ettiği kullanıcı verisi 27,664 ile yüzde 800 oranında bir artış gösteriyor. Buna karşın şirket, hükümetlerle paylaşılan verilerin Echo, Fire ve Ring gibi aygıtlar üzerinden elde edilen alışveriş alışkanlığı verileri olduğunu belirtiyor. Ancak veri talebindeki ciddi artış konusunda ise Amazon kanadından bir yorum yok.
Almanya’dan rekor veri talebi
Teknoloji devi, geçtiğimiz yıllarda paylaşmış olduğu raporlarına kıyasla bu sene bir takım değişikliğe gitmiş görünüyor. Bu bağlamda hangi hükümetin kaç talepte bulunduğu artık raporlarda ayrı ayrı bölümlerde sunuluyor. Amazon’un raporuna göre en çok veri talep eden ülke Almanya. Yüzde 42’lik oranla pastada büyük pay sahibi olan Almanya’yı yüzde 18 ile İspanya takip ediyor. Bunların yanı sıra İtalya ve Birleşik Devletler, yüzde 11 ile geri kalan talebi oluşturuyor.
AWS kanadında da talepler var
Raporlarda ayrı bir kısımda yer alan hizmet ise Amazon Web Sevices. AWS tarafında ise 523 veri talebi kayda geçmiş durumda. Amazon, yüzde 75’lik oranla Birleşik Devletler’den gelen veri talebine yalnızca 15 vaka için yanıt verdiğini belirtiyor. TechCrunch tarafından paylaşılan habere göre ise şirket, raporunu bir hayli kısa tutmayı tercih etmiş. Buna karşın hükümet taleplerine ne şekilde yanıt verildiği ise detaylı bir şekilde raporlarda işlenmekte. Ancak hükümetlerin bu verileri hangi amaçla talep ettiği ise şimdilik merak konusu.
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