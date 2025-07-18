Renault, C segmentindeki iddialı temsilcisi Austral’ı yenilenen yüzü, gelişmiş donanımları ve hibrit motor seçenekleriyle Türkiye’de satışa sundu. Markanın yeni tasarım dilini yansıtan Yeni Renault Austral, daha dinamik ve kaslı hatlarıyla C-SUV segmentindeki rekabeti bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Araç, 2.190.000 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı.

Yeni Renault Austral Neler Sunuyor?

Yeni Renault Austral, Rafale modelini andıran tamamen yenilenmiş ön yüzü ve modern ışık imzasıyla güçlü bir duruş sergiliyor. Türkiye’de techno ve sportif esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım paketiyle sunulan araç, her zevke hitap ediyor. techno versiyonu teknoloji ve konfora odaklanırken; esprit Alpine donanımı, özel 20 inç “Altitude” jantları, siyah tavan barları ve mavi dikişli karbon görünümlü döşemeleriyle sportif bir karakter ortaya koyuyor.

Kaputun altında ise verimlilik ve performans bir araya geliyor. 200 beygir güç üreten E-Tech Full Hybrid motor, 1.2 litrelik turbo benzinli motoru iki elektrik motoruyla birleştiriyor. Bu sistem sayesinde araç, 100 kilometrede ortalama sadece 4,7 litre yakıt tüketiyor. Ayrıca, ülkemizde 160 beygir gücünde bir mild hybrid motor seçeneği de bulunuyor.

Sürüş deneyimini iyileştirmek için de önemli adımlar atılmış. Yeni amortisörler sayesinde hem yol tutuşu hem de sürüş konforu artırılmış. Optimize edilen şanzıman daha yumuşak vites geçişleri sağlarken, geliştirilmiş hızlanma performansı da Yeni Renault Austral modelini daha atik bir araca dönüştürüyor.

Yeni Renault Austral Teknik Özellikleri

Segment: C-SUV

C-SUV Motor Seçeneği 1: 200 hp E-Tech Full Hybrid

200 hp E-Tech Full Hybrid Motor Seçeneği 2: 160 hp Mild Hybrid CVT

160 hp Mild Hybrid CVT 0-100 km/s Hızlanma (Hibrit): 8,4 saniye

8,4 saniye Ortalama Yakıt Tüketimi (Hibrit): 4,7 lt/100 km

4,7 lt/100 km Emisyon Değeri (Hibrit): 107 g/km (WLTP)

107 g/km (WLTP) Donanım Paketleri: techno, esprit Alpine

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Yeni Renault Austral Ne Kadar?

Yenilenen tasarımı ve hibrit teknolojisiyle öne çıkan Yeni Renault Austral, Türkiye pazarında oldukça iddialı bir başlangıç yapıyor. Renault tarafından açıklanan resmi fiyata göre, yeni modelin başlangıç fiyatı 2.190.000 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, seçilecek donanım paketi ve motor seçeneğine göre değişiklik gösterecektir.

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Siz Yeni Renault Austral hakkında neler düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.