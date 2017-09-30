Rockstar Games, Read Dead Redemption 2’nin yeni fragmanını yayınlasa da, oyunun piyasaya sürülüş tarihi hakkında ser verip sır vermedi.

GTA serisiyle ününe ün katan Rockstar Games, Read Dead Redemption oyunuyla da tüm oyun tutkunları için bir mihenk taşı yarattı. Yapımcı şirket tarafından yayınlanan son fragman, yapımın kahramanları Arthur Morgan ve Van der Linde ailesini konu alıyor. Arthur Morgan’ın düzensizliğe itiraz edip, yasa dışı bir çeteyle çalışmasını konu alan devam oyunu ise söylentilere göre son derece ilginç bir hikaye örgüsüne bürünüyor.

Yapımın piyasaya sürülüş tarihi her ne kadar belli olmasa da; 2018 yılının son çeyreğinde Sony PlayStation 4 ve Xbox One için piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun PC çıkış tarihi ise 2019 yılının başını bulabilir.

//www.youtube.com/watch?v=JXZKLfLZkv8