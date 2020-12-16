Yeni Qualcomm işlemciler 4 Android güncellemesini destekleyecek!

Google’ın Android ile ilgili belki de en çok aldığı eleştiri, iOS’a kıyasla uzun süre bekleten ve belki de hiç gelmeyen işletim sistemi güncellemeleri. Şirket, yaklaşık üç buçuk yıl önce bu konuyu ‘Project Treble’ ile bir nebze olsa çözmüştü. Ancak işlemci üreticileri için durum daha da zorlaştırmıştı. Bugün Google ile işbirliği yapmaya başlayan Qualcomm, ‘Project Treble’ı daha basitleştirmeyi ve Snapdragon’lu cihazlara dört yıla kadar güncelleme desteği sunmayı planlıyor.

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Qualcomm, ‘Project Treble’ı radarına aldı!

‘Project Treble’ ilk duyurulduğunda da aynı hedefleri barındırmaktaydı. Ancak projenin yol haritası ve gereklilikleri işi işlemci üreticileri için daha da zorlaştırıyordu. Üreticiler her bir işlemci için altı farklı kombinasyonda güncelleme ve farklı uyarlamalar yapmak zorunda kalıyordu. Bir araya gelen Google ve Qualcomm’un iş birliği ise projeyi geliştirerek Android’in en büyük yaralarından birini en azından Snapdragon’lu cihazlarda kapatmayı planlıyor.

Yeni benimsenen yaklaşımda şirketler ‘Project Treble’ ile başarısız olan eski bakış açısından kurtuluyorlar. Artık Qualcomm gibi çip üreticileri aynı Android uyarlamasını ileride çıkacak olan yeni cihazları için de kullanabilecek. Böylece üreticilerin desteklemesi gereken yazılım çeşidi de azalmış olacak ve bir telefon çok daha uzun yıllar Android güncellemelerini alabilecek.

Bu gelişme sadece daha uzun süre Android güncellemelerini değil, aynı zamanda daha tutarlı ve stabil desteği de sağlayacak. Projede bulunan herhangi bir Snapdragon platformu dört farklı Android sürümünü ve dört yıl boyunca güvenlik güncellemelerini destekleyecek. Günümüzde üç yılı bile çok ender gördüğümüz Android pazarında çoğu telefon iki ya da daha az yıl içinde güncelleme yaşamını tamamlıyor. Böyle bir ortamda dört yıl iddiası gerçekleşebilirse Qualcomm ve Google bu ortaklıkla çok büyük bir işe imza atacak denebilir.

Snapdragon 888’ten itibaren!

Ancak tabii ki bu projenin de bir eksi yanı bulunmakta. ‘Project Treble’ eski donanımları desteklemeyecek. Yakında tanıtılması beklenen Xiaomi Mi 11 ve Samsung Galaxy S21 serilerinde bulunması beklenen Snapdragon 888 ve sonrasındaki işlemciler bu projeyi destekleyecek. Yani yakın zamanda yalnızca amiral gemisi modeller bu projeye dahil olacakken zaman geçtikçe daha orta düzey telefonların da dört yıl Android güncellemesi aldığı bir gelecek çok da uzak görünmüyor.

Her ne kadar Google ve Qualcomm takımı tarafından geliştirilen bu proje geliştiriciler için güncelleme vermeyi kolaylaştırsa da bundan sonra çıkacak olan modellerin tüm Android güncellemelerini alacağını söylemek mümkün değil. Ancak dört yıl güncelleme desteği sloganıyla satılacak olan bir fiyat/performans modeli piyasada büyük etki yaratabilir.