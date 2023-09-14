Şu sıralar teknoloji dünyası yeni iPhone’ları konuşsa da, oyuncular için de güzel haberler var. Sony, PlayStation 5 kullanıcıları için heyecan verici bir duyuru yaptı. 14 Eylül’de saat 17:00’de gerçekleşecek olan State of Play etkinliği, PlayStation’ın YouTube, Twitch ve TikTok hesaplarından canlı olarak izlenebilecek. Bu etkinlik, PlayStation 5 kullanıcılarının sonbaharda neler oynayabileceklerini öğrenmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. İşte bildiğimiz her şey!



Yeni PlayStation Oyunları Bu Sürpriz Etkinlikte Karşımıza Çıkabilir!

Sony, etkinlikte büyük sürprizler ve PS VR2 gibi önemli güncellemelerin yanı sıra “herkes için bir şeyler” vaat ediyor. Ancak, çok büyük stüdyolardan duyurular beklemediğinizi söyleyelim. Zira Sony, etkinliğin bağımsız ve üçüncü parti oyunlara odaklanacağını ve daha önce duyurulan oyunların güncellemelerini içereceğini belirtiyor.

Bu etkinlik, PlayStation 5 kullanıcıları için gelecek oyunlar hakkında önemli bilgiler sunacak. Ayrıca, aynı gün Nintendo’nun da bir Nintendo Direct etkinliği düzenleyeceği söyleniyor. Her iki etkinlikten gelen duyurular, oyun dünyasının heyecan verici bir sonbahar sezonuna hazırlandığını gösteriyor. Sonbaharda PlayStation 5’inizde neler oynayacağınıza dair ipuçları için bu etkinliği kaçırmamanızı öneriyoruz.

Bu etkinlik, PlayStation’ın geleceği için önemli. Bazıları PlayStation 5 Pro’ya ait bazı teaser’ların paylaşılacağını söylese de, biz Kasım ayına kadar böyle bir şey beklemiyoruz. Sony şimdilik PlayStation 5 için yeni oyunlara odaklanacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunları bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!