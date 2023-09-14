Apple cephesinin geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı iPhone 15 Pro’lar, geleneksel iPhone tasarımının çok önemli bir ögesini terk etmişti. Yeni iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, önceki iPhone’lardaki geleneksel sessiz düğmesinin yerini alan özelleştirilebilir bir Eylem Düğmesi ile iPhone tasarımında yeni bir dönem başlatmıştı. Varsayılan olarak Zil ve Sessiz modları arasında geçiş yapmaya ayarlı olan düğme, kameraya, el fenerine, Sesli Notlara ve daha fazlasına hızlı erişim için farklı bir eyleme de atanabiliyor. Bu yılın sonlarına doğru gelecek bir güncelleme ile bu düğmenin çok ilginç bir işlevselliğe kavuşacağı bildiriliyor!

iPhone 15 Pro Eylem Düğmesi Çeviri İçin Kullanılabilecek!

Eylem düğmesine eklenecek seçeneklerden biri, uygulamayı açmak zorunda kalmadan iki dil arasında hızlı bir şekilde çeviri yapmaya başlamanıza olanak tanıyan Çeviri uygulaması olacak. Ancak Apple’ın web sitesinin altındaki karınca duası gibi olan ufak yazılarda, bu yılın sonlarına kadar Çeviri seçeneğinin Eylem düğmesinde kullanılamayacağını söyleniyor. Bu da Çeviri işlevselliğinin gelecekteki bir iOS 17 güncellemesinde etkinleştirileceğini gösteriyor.

Eylem düğmesi için şu anda kullanılabilecek diğer seçeneklerin bir özeti ise şu şekilde:

Zil/Sessiz

Odaklanma

Kamera

El feneri

Sesli Notlar

Büyüteç

Kısayollar

Erişilebilirlik

Bu işlevlerden birini gerçekleştirmek için, daha doğrusu atanan eylemi başlatmak için Eylem düğmesini basılı tutmanız gerekiyor.

Bizler Apple’ın bu özelliğini kullanışlı bulduk. Aslında Samsung gibi markalar daha önce Bixby düğmesi gibi tasarımlarıyla bunu denemişti. Ancak Bixby düğmesi pek sevilmemiş ve Galaxy S10’dan sonraki modellerde yer almamıştı.

Apple ise tasarım konusunda geri adım atmamasıyla biliniyor. Apple kullanıcıları bu düğmeyi sevmese bile bunun artık iPhone Pro modellerinde bir gelenek haline geleceğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik yararlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!