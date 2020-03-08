Genel
Yeni Peugeot 108, elektriklenmiş olarak karşımıza çıkabilir!
Her ne kadar bazı üreticiler, şehir otomobillerini aşamalı olarak üretmeyi bıraksa da Peugeot, 108‘i uygun talep oldukça üretilmeye devam edeceğini söylüyor. Hatta çağa ayak uydurarak elektrikli olarak karşımıza çıkması da olasılıklar arasında.
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Hala daha üretimi devam eden minik hatchback ile ilgili verilen son kararları, Peugeot’nun patronu Jean-Philippe Imparato, AutoExpress’e verdiği röportajda şu şekilde açıkladı:
“Birkaç hafta önce “108” üretimlerinin devamıyla ilgili kararlar aldık. Neden mi? Çünkü bu araç başarılı olma açısından önü oldukça açık bir model. Sadece Birleşik Krallık’ta yılda 6 bin adet sattığımız bir araçtan gelen kazancı neden kenara atalım ki? Peugeot marka arabalarımın değerlerini sonuna kadar koruyacağım ve müşterilerden ‘Tamam, bu aracı artık görmek istemiyoruz’ gibi bir dönüş alana kadar da bunları üretmeye devam edeceğiz.”
Yeni tanıtılan elektrikli Fiat 500‘ün, Peugeot markası için hatırı sayılır bir önemi var. Çünkü yeni jenerasyon 108 ile Fiat 500 aynı platformu ve yürüyen aksamı paylaşacak. En azından Fiat Grubu (FCA) ile Peugeot-Citroen (PSA) grubunun birleşmesi tamamlanana kadar bu paylaşımın resmi kararı beklemede olacak fakat kararın hayata geçirilmesi muhtemel bir durum.
Imparato, iki şirket de anlaşmayı imzaladıktan sonra bu konu hakkında rahatça konuşabileceğini, çünkü birleşme tamamlanmadan, ortak kullanıma dair herhangi bir projenin şimdilik yasak olduğunu söyledi.
Peugeot 108’in üretimine 2014 yılında başlandı. 3 ve 5 kapılı olarak üretilen önden çekişli araç, Citroen C1 ve Toyota Aygo ile ortak parçalar kullanıyor, Çekya‘da parçaları birleştiriliyor.
Peugeot’tan yeni bir modelin gelebileceğine dair sinyal var!
Peugeot patronu Imparato, 508 model ailesinin üzerinde konumlandırılacak olan bir araçtan da söz etti. PSA’ya ait olan EMP2 platformunun en büyük halini kullanması düşünülen model, FCA’dan yapılacak olan teknolojik destekle 2021 yılında duyurulabilir.
Bazı analistler, söz konusu model ile Peugeot’un premium sedan sınıfında şansını yeniden deneyeceğini söylüyor. Yani BMW 5 Serisi ve Mercedes-Benz E Sınıfı ile rekabet içinde olacak bir model görebiliriz.
Genel
Yeni Fiat 500, elektrikli motor seçeneğiyle 320 km menzil vadediyor!
Geçtiğimiz günlerde yeni Fiat 500‘ün tanıtımı yapıldı. İkonik tasarımıyla dikkat çeken araç, motor seçenekleri arasına tam elektrikli bir seçeneği de ekledi.
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Benzinli ve dizel motorlu Fiat 500’lerin üretilmeye devam edileceği söylendi. Fakat bu haberde elektrikli olan modelin özelliklerine değineceğim.
Tamamen elektrikli olan Fiat 500, yepyeni bir platform üzerine kuruldu. Artık eskisine göre 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş, 4 cm daha yüksek ve 2 cm daha uzun aks aralığına sahip. Güç konusunda 116 beygir güç üreten motora ve 42 kWh lityum-iyon pillere yer verilen araç, WLTP döngüsüne göre 320 km menzil sunuyor. Ayrıca 85 kW gücündeki hızlı şarj donanımıyla, sadece 35 dakikada %0’dan %85’e kadar bataryasını doldurabiliyor.
Fiat’ın yeni elektrikli miniği, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. 0’dan 50 km/s hıza ise 3.1 saniyede çıkabilen aracın maksimum hızı ise 150 km/s olarak sınırlandırılmış.
Aracın üç farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlar Normal, Range ve Sherpa olarak isimlendirilmiş. Sherpa modunda enerji tüketimi mümkün olan en düşük seviyeye indiriliyor. Fakat navigasyon, sürücünün temel ihtiyaçları olarak baz alınan “en yakın şarj istasyonunu göstermek veya gitmek istediği yere rahat ulaşabilmesi” adına bu modda kullanılabilir oluyor. Ayrıca Sherpa modunda maksimum hız 80 km/s ile sınırlandırılırken, klima ve koltuk ısıtma gibi özellikler de kapatılarak tüketimi düşürmeye yardımcı oluyor.
Normal ve Range modlarında ise “motor freni” özelliği mevcut. Yani ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz anda, araç yavaşlıyor ve fren enerjisinden geri kazanım yapıyor. Bu özellik Normal modda kapatılabilirken, Range modunda ise bu özellik kapatılamıyor, araç neredeyse tek pedalla kullanabilir hale geliyor.
Elektrikli Fiat 500, sınıfında bir ilk olan 2. seviye otonom sürüşü destekliyor!
Araçtaki otonom sürüş, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve ön park sensörlerinin bir arada çalışmasıyla gerçekleşiyor.
Yeni Fiat 500’ün iç mekanında ise markanın en son nesil bilgi eğlence sistemi olan UConnect5 yer alıyor.10.25 inçlik ekrana sahip sistem sezgisel arayüzüyle Android Auto ve Apple CarPlay‘i kablosuz olarak destekliyor.
Lansmanda yer alan, sınırlı sayıda üretilecek olan “la Prima” adı verilen donanım paketi, okyanus yeşili, gökyüzü mavisi ve mineral grisi renkleriyle alınabilecek. Ayrıca bu pakette 17 inçlik elmas kesim jantlar, tamamen LED ön farlar, deri koltuk döşemesi ve özel krom detaylar da bulunuyor. Sadece 500 adet üretilecek olan Fiat 500 “la Prima” paketi Avrupa‘da 37 bin 900 € gibi bir fiyattan satılacak. Tabi ki “la Prima” sınırlı sayıda üretileceği için, normal modellerin fiyatı daha ulaşılabilir seviyelerde olacaktır.
Şimdilik sadece cabrio (kayar kumaş tavanlı) olarak üretilecek olan elektrikli 500‘ün, ilerleyen zamanlarda normal tavanlı versiyonu da gelecek.
Akıllı Telefonlar
Motorola Edge+’ın tasarımı ortaya çıktı!
İki yıl aranın ardından telefon piyasasında üst sıraları zorlamak isteyen Motorola, amiral gemisi telefon çıkarma kararı aldı. Motorola Edge+ ismi ile göreceğimiz cihaza ait ilk görüntüler gelmeye başladı.
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Günümüz amiral gemilerine benzer bir tasarım
2018 yılında Moto Z3‘ü gördüğümüzden beri amiral gemisi yarışına katılmayan Motorola, artık bende varım diyor. Firmanın yeni telefonu olan Motorola Edge+ teknik özellik ve tasarımsal açıdan gün yüzüne çıkmış gibi gözüküyor. Geçtiğimiz ay içeriği sızdırılan Motorola Edge+, tasarımsal olarak günümüz amiral gemisi cihazlar ile yarışabilecek özelliklere sahip. Bu özelliklerden bahsetmek gerekirse, cihaz delikli ekran teknolojisi ile bizleri karşılıyor. 6.67 inç FHD+ ekran ile gelecek cihazın ekran yenileme hızı ise 90 Hz olarak ayarlanmış. Aynı zamanda Samsung ve Huawei modellerinden aşina olduğumuz kavisli ekran bu cihazda da mevcut. Ayrıca parmak izi sensörü de ekranın içine yerleştirilmiş. Arka panelde ise yukarıdan aşağı sıralı üç kameraya yer verilmiş. Ayrıca arka tarafta tam orta kısımda LED aydınlatmalı bir Motorola simgesi yer almakta. Edinilen bilgiler bu simgenin bildirim ışığı olarak kullanılacağı yönünde. Motorola Edge+ aynı zamanda 3.5mm kulaklık girişine sahip olacak. Cihazın içinde ise tahmin ettiğiniz üzere Snapdragon 865 SoC modeli var ki bu da 5G ile uyumlu olacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte Motorola Edge+ 8 veya 12 GB RAM seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Cihaz Android 10 ile gelecek ve arayüzün oldukça sade bir yapıya sahip olacağı gelen bilgiler arasında. Ayrıca cihazın 12 GB RAM‘li versiyonu Geekbench üzerinde görüntülendi.
Tam olarak çıkış tarihi belli olmayan cihazın, Mobil Dünya Kongresi‘nin iptali nedeniyle hala açıklanmadığı düşünülüyor. Ancak detaylı özelliklerine baktığımız zaman beklemek için çok uzun süreler harcamayacağız. Ülkemizde satışı yapılmayan Motorola cihazlarının, dünya genelinde ki etkisi ne olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım firma iki yıl aradan sonra girdiği amiral gemisi yarışından sağ salim çıkabilecek mi?
Genel
Ağrı, “Anadolu’nun Bilişim Merkezi” olmaya aday
Ağrı Valiliği tarafından 2017-2018 eğitim öğrenim yılında başlatılan ve bugüne kadar 165 binden fazla ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin kodlama eğitimi almasının sağlandığı “KodlAAğrı Projesi”nin ikinci aşaması başladı.
Kişi başına düşen gelir sıralamasında alt sıralarda yer alan Ağrı’yı “Anadolu’nun bilişim merkezi” yapmayı ve böylece şehrin ekonomik kalkınmasına sürdürülebilir katkı sağlamayı amaçlayan ikinci aşamanın yol haritasını belirlemek üzere ülke çapından uzmanların katılımıyla bir çalıştay düzenlendi.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de yerleşik teknoloji şirketlerinden ve STK’lardan uzmanlar, eğitimciler ve medya mensuplarından oluşan 28 kişilik grup, Digit4Turkey Derneği Başkanı Ali Rıza Ersoy’un yönettiği iki günlük KodlAAğrı Çalıştayı kapsamında, Ağrı’da verilen kodlama eğitimlerini yerinde görerek öğrencilerle buluştu; projenin şehre orta ve uzun vadede ekonomik anlamda dönüşlerinin nasıl sağlanabileceğini tartıştı.
Projeyi 2017 yılında hayata geçiren Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, hayallerini hangi meslek süslerse süslesin tüm Ağrılı öğrencilere ‘kodlama ve bilişim gibi’ coğrafyadan bağımsız bir alanda yetkinlik kazandırmayı ve “Ağrı’da sizler için gelecek var” mesajı vermeye çalıştıklarını vurguladı.
2017-2018 yılı Kasım ayında il genelinde 4 okulda 75 bilgisayarla başlatılan KodlAAğrı projesi başlangıçta yalnızca 5. ve 6. sınıf öğrencilerine kodlama eğitimi verilmesini amaçlıyordu. Bunun için öncelikle öğretmenlere Türkiye çapında konunun uzmanlarından kodlama eğitimleri aldırıldı. Hızla yaygınlaşan projede daha ilk yılın sonunda hedef 4’e katlanarak tam 20 bin öğrenciye kodlama eğitimi verilmesi sağlandı. Projenin başlamasından sonraki üçüncü öğretim yılı olan 2019-2020 öğretim yılı itibarıyla kodlama eğitim anaokulları da dahil olmak üzere il ve ilçelerdeki tüm okullara yaygınlaştırıldı ve 165 bin öğrenciye farklı seviyelerde kodlama eğitimleri verildi.
‘Robotik Kodlama’ Ağrı’da öğrencilerin rutin hayatında yer alıyor
Yalnızca temel kodlama eğitimi almakla kalmayan öğrenciler algoritma oluşturma ve kodlama konusunda belli bir seviyeye ulaştıktan sonra “Scratch” programı üzerinden programlama öğrenmeye devam etti. Bir sonraki aşamaya geçen öğrenciler ise arduino ile ‘Robotik kodlama yapmaya başladı. Bu aşamada öğrenciler basit düzeyde devre oluşturma ve programlamadan başlayarak yetenek ve imkânları doğrultusunda kendi tasarladıkları akıllı teknolojileri kendilerinin programlayabilmesi noktasına ulaştı. Bugün ildeki birçok okulda binlerce öğrenci robotik kodlamayı rahatça kullanabilir seviyeye gelmiş durumda.
“Kodlama bizim eğitimdeki amiral gemimiz”
Ağrı Valisi Süleyman ELBAN, şehrin geleceğine yön vermek adına öğrencilerin bilişim kabiliyetlerini geliştirecek eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini vurguladı. Kodlama eğitiminin ‘donanımlı insan yetiştirmeye’ dair çalışmalarının bir parçası olduğunu belirten Vali Elban, “Kodlama bizim eğitim alanındaki amiral gemimiz. Eğer bu hikaye Ağrı’da başarılı olursa, diğer illerde de başarılı olup olmayacağı hiç tartışılmayacak bile.
Örneğin, diğer illerde ‘biz de çok rahat gerçekleştiririz’ diye algılanacak. Biz de bunu istiyoruz. Sadece Ağrı’ya değil, ülkemize, tüm insanlığa katkı sağlayalım istiyoruz. Başka alanlarda gelişmiş ülkeleri yakalamamız biraz uzun sürebilir ama doğru aksiyonları almamız durumunda bilişim teknolojileri alanında onları yakalayabileceğimizi, hatta geçebileceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.
Çalıştay Türk bilişim, akademi ve iş dünyasını bir araya getirdi
26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan KodlAAğrı Çalıştayı’na, aralarında Yazılım Sanayicileri Derneği Başkanı Gönül KAMALI, Habitat Derneği Başkanı Sezai HAZIR, Türkiye Bilişim Derneği Genç Çalışma Grubu Başkanı Melih AŞICI, 9 Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sabri ERDEM, Türkiye Bilişim Medyası Derneği Başkan Yardımcısı Cem KIVIRCIK, BT Haber dergisi Yayın Koordinatörü Ayhan SEVGİ, Fortune Türkiye dergisi Teknoloji Editörü Kerem ÖZDEMİR ile Turkcell, Türk Telekom, Makers Türkiye, Galata Business Angels, ING Türkiye, Sunny Elektronik, Can Holding, Süper Grup, Kızcode şirketlerinin yöneticileri ve bağımsız danışmanlar katıldı.
Ağrılı öğrenciler umut verdi
Çalıştay kapsamında iki ayrı okulu ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi BİLSEM’i ziyaret eden KodlAAğrı Çalıştay katılımcıları, ayrıca Ağrı Start-Up Cafe ve KodlAAğrı Merkezi’nin açılışına da katıldı. Ziyaret ettikleri tüm merkezlerde öğrencilerle birebir görüşme ve sohbet etme fırsatı bulan, ayrıca gerçekleştirdikleri kodlama projelerini yakından inceleyen grup, Ağrılı öğrencilerin ve öğretmenlerinin kodlama ve bilişim teknolojileri becerisi açısından ‘beklentilerinin çok ötesinde’ bir profil sergilediklerine dikkat çekerek “Türkiye’nin geleceği açısından umutla doldukları” mesajı verdi.
Açılışın gerçekleştirildiği Start-Up Cafe ve KodlAAğrı Merkezi, bilişim, kodlama ve yazılım alanında becerilerini artırmak ve ilerleyen dönemde ‘start-up’ olarak kendi ticari girişimlerini geliştirmek isteyen genç öğrenciler tarafından kullanılacak. Hepsi uzun süre kodlama eğitimi almış eğitmenlerin danışmanlık vereceği Start-Up Cafe’de aynı anda 80 öğrenci ve danışman öğretmen çalışabilecek. KodlAAğrı Merkezi ise projenin merkezi olarak hizmet verecek.