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Yeni Oppo Watch ve Enco W51 Türkiye’ye geliyor!
İlk kablosuz kulaklık modelleri Enco W31 ve W11 modelleri ile güzel satış rakamları yakalamayı başaran Oppo, yeni Enco W51 TWS kulaklık ve Oppo Watch akıllı saat modelini de ülkemizde satışa sunacak!
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Oppo Enco W51 ile ilgili neler biliyoruz
Akıllı telefon sektöründe ülkemize kısa süre önce giriş yapmasına rağmen ciddi satış rakamları yakalama başarısına ulaşan Oppo, diğer aksesuarları ile de çok tercih edilen markalardan biri olmuştu. İlk olarak Oppo Enco W31 ve Oppo Enco W11 modelleri ile Türkiye’de de TWS kulaklık pazarına giriş yapan Oppo, şimdilerde ise Enco W51 modelini de Türkiye’de satışa sunabilmek için çalışmalara başladı. İlerleyen zamanlarda da, Enco W51’i raflarda görebilmemiz mümkün. Enco W51’in dikkat çeken özellikleri ise, aktif gürültü engelleyici ve kablosuz şarj özelliği olarak göze çarpıyor. Ayrıca, artık bizce günümüz üst segment kablosuz kulaklıklarda mutlaka bulunması gereken bir özellik olarak Bluetooth 5.0 sürümü de W51’de mevcut.
Oppo’nun iddiasına göre, W51 modelinde 15 dakikalık hızlı şarj ile kulaklığınızı 9 saat boyunca kullanabilmeniz mümkün. Kulaklığın tam şarjda toplam kullanım süresi ise, şarj kutusu ile beraber 24 saat olarak belirtiliyor. Cihaz, IP54 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip. Kulaklığın, lacivert ve beyaz olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.
Oppo Watch Eylül ayında raflarda!
Yeni akıllı saatini de ülkemize getirmek için girişimlerini tamamlayan Oppo, yeni Watch modelini Eylül ayında müşterilerinin beğenisine sunacak. 46 mm ve 41 mm olmak üzere iki farklı ekran boyutuna sahip olacak olan cihaz, 46 mm’lik versiyonu ile aynı zamanda dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olma özelliğini de taşıyor. VOOC hızlı şarj teknolojisine sahip her iki modelde de, saatlerin sıfırdan tam şarja ulaşması 75 dakika sürüyor. Peki ya siz yeni Oppo Enco W51 ve Oppo Watch modelleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Galaxy Watch 3, 2300 TL’lik fiyatı ile duyuruldu!
Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde Galaxy Watch 3 adlı yeni akıllı saatini tanıttı. Cihazda önceki nesile göre önemli gelişmeler bulunuyor. Samsung‘a göre Galaxy Watch 3, akıllı saatler arasındaki en gelişmiş sağlık eklentilerine sahip cihaz.
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Galaxy Watch 3 nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Galaxy Watch 3, tasarım bakımından Galaxy Watch ile oldukça benzer bir yapıya sahip. Cihaz 1.2 inçlik ve 1.4 inçlik ekran, 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki farklı boyutta geliyor. Watch 3, önceki nesillere göre genel anlamda daha küçük boyutta olsa bile ince çerçeveleri ile daha büyük bir ekran sunuyor. Tasarımdaki bir diğer önemli değişiklik ise cihazın geleneksel düğmeler yerine dairesel düğmeler kullanıyor olması. Samsung‘a göre cihaz daha ince ve %15 oranında daha hafif olacak. Kayışa geldiğimizde ise cihazın kayışı birinci sınıf deri malzemeden üretilecek.
Watch 3 hangi teknik özellikler ile gelecek?
Watch 3, Exynos 9110 yonga setinden gücünü alacak. Cihazın 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanındaki iyileştirme, müzik ve podcastleri depolamayı seven ve bunları doğrudan saat üzerinden dinlemeyi sevenler için kullanışlı olacak. Cihazın işletim sistemi TizenOS 5.5’e güncellendi ve yeni işletim sisteminin oldukça ilgi çekici özellikleri mevcut. Saat, bilek döndürme, yumruk sıkma gibi hareketleri algılayabiliyor ve bunlar ile farklı işlevleri gerçekleştirebiliyor.
Watch 3, elektrokardiyogram, SpO2 ölçen bir sensör ve nabız ölçer ile geliyor. Ayrıca yeni akıllı saat artık düşmeleri algılayabiliyor ve buna göre tepki verebiliyor. Cihazın küçük modeli 247 mAh, büyük modeli ise 340 mAh pil ile kullanıma sunulacak.
Watch 3, bugünden itibaren 41 mm’lik modeli 400$, 45 mm’lik modeli ise 430$ olmak üzere satışa çıkacak. Cihazın siyah, gümüş ve bronz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor. Akıllı saatin titanyum modeli ise yakında piyasaya çıkacak. Cihazın Türkiye fiyatı ise 45 mm’lik model için 2300 TL olarak açıklandı.
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Apple Watch Series 6, yeni özellikleriyle görütülendi!
Giyilebilir aksesuarlar son dönemde oldukça popüler bir düzeye ulaştı. Apple Watch ise bu segmentteki diğer cihazların üstünde yer alıyor. Şirket, ilk Apple Watch’tan itibaren çok çalıştı ve pek çok kullanıcıya sahip bir taban oluşturdu.
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Apple Watch Series 6 hangi yeni özelliklere sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde Apple, watchOS‘ta talep edilen uyku izleme ve el yıkama dedektörü özelliğini tanıttı. Her iki özellik de Apple Watch Series 6 tarafından desteklenecek. Bugün ise yeni bir rapora göre akıllı saat, kan/oksijen seviyesini ölçen bir sensöre sahip olacak. Bu özelliğin içinde bulunduğumuz COVID-19 pandemisi döneminde gelecek olması kullanıcıları oldukça memnun edecektir. DigiTimes‘ın yayınladığı yeni rapora göre Apple Watch Series 6, bu sonbaharda iPhone 12 serisi ile birlikte gelecek.
DigiTimes‘ın yayınladığı raporda, Tayvanlı bir şirket olan ASE’nin Apple Watch için SiP sensörü siparişi aldığı belirtiliyor. Ayrıca Watch Series 6‘nın uyku izleme ve kan/oksijen seviyesi için özel biyosensörlere sahip olacağı raporda yerini alıyor. Cihazın sahip olacağı diğer sensörler ise MEMS bazlı ivmeölçer ve hassas ölçümler için jiroskop olarak sıralanıyor.
Yeni iPhone 12 serisi hakkında geçtiğimiz günlerde lansmanın gecikeceğine dair haberler ortaya çıktı. Bu haberlerin temel nedeninin COVID-19 salgını olduğu düşünülüyor. Bu sebeple geciken iPhone 12 serisi ile birlikte Apple Watch Series 6’nın da gecikmesi muhtemel gözüküyor.
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Oppo Watch, resmi olarak global pazara açılıyor!
Geçtiğimiz hafta Oppo, Almanya’da Oppo Watch olarak adlandırılan ilk akıllı saatini piyasaya sürdü. Akıllı saat, bugün resmi olarak globalleşti. Cihazın Çin modeli ile küresel modeli arasında ise çok az fark bulunuyor.
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Oppo Watch hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Oppo Watch, 41 mm’lik modelinde 1.91 inçlik 402×476 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED bir ekran ile geliyor. 46 mm’lik model ise 1.6 inç daha büyük olmasının yanı sıra 320×360 piksel çözünürlüklü ve AMOLED bir ekrana sahip. Oppo Watch, iki yonga setiyle birlikte çalışıyor. Bunlardan ilki Snapdragon 3100 Wear, ikincisi ise Ambiq Micro Apollo 3 olarak sıralanıyor. Birincisi Wear OS‘u çalıştırırken ikincisi düşük güç tüketim modunda aktif oluyor. İki farklı işletim sistemi çalıştırabilmeleri giyilebilir aksesuarların en çarpıcı özelliklerinden biri.
Oppo Watch, güç modunda 24 ila 36 saat arası aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Saat, güç tasarrufu modunda ise 14 güne varan kullanım süresi sunuyor. Cihazın büyük modeli 75 dakika içinde tam şarj, 15 dakika içinde %46 şarj olabiliyor. Küçük model ise 15 dakika içinde %30 şarja ulaşıyor. Modellerin arasındaki bir diğer fark ise malzeme tarafında ortaya çıkıyor. Büyük olan saat plastik, seramik ve alüminyum alaşım kullanırken, küçük model sadece plastik malzeme kullanıyor.
Oppo‘nun yeni akıllı saati, 46 mm’lik sürümde siyah, pembe ve sisli gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. 41 mm’lik modelin ise siyah ve parlak altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihaz, Avrupa‘da 249€ fiyatı ile satışa çıkacak.