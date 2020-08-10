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Ersin’in Poco F2 Pro deneyimi ve Oppo Reno 3 Pro ile kıyaslaması
OPPO Reno 3 Pro modelini ana telefonu olarak kullanan Ersin, POCO F2 Pro modelinin ofise gelmesi ardından yakın fiyata sahip olan cihazı da bir süre kullandı. Bakalım Ersin’in deneyimlerine göre POCO F2 Pro mu OPPO Reno 3 Pro mu daha iyi. İyi seyirler…
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Ersin’in Poco F2 Pro deneyimi ve Oppo Reno 3 Pro ile kıyaslaması
Sizin Yorumunuz
Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)
Sizin Yorumunuz serimiz yeniden devam ediyor. İlkin Ertunç’un konuk olduğu bu bölümde Xiaomi’nin bu yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 9 modelini konuşuyoruz. Bakalım İlkin, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?
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Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)
Donanım
PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi
Asus RT-AX86U incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un özellikle PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunlarda sorun yaşamanızı engellemek için geliştirdiği router modeli olan RT-AX86U modelinin detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz. İyi seyirler…
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PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi
Sizin Yorumunuz
OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)
Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer OnePlus 8 Pro kullanıcısı olan Can Altan konuğumuz oldu. Bakalım Can, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?