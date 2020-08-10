Sosyal medya
Xiaomi Mi 10 banner

Video

Ersin’in Poco F2 Pro deneyimi ve Oppo Reno 3 Pro ile kıyaslaması

OPPO Reno 3 Pro modelini ana telefonu olarak kullanan Ersin, POCO F2 Pro modelinin ofise gelmesi ardından yakın fiyata sahip olan cihazı da bir süre kullandı. Bakalım Ersin’in deneyimlerine göre POCO F2 Pro mu OPPO Reno 3 Pro mu daha iyi. İyi seyirler…

İlginizi çekebilir; Poco F2 Pro inceleme – Fiyatı iyi mi?

reklam

Ersin’in Poco F2 Pro deneyimi ve Oppo Reno 3 Pro ile kıyaslaması

MSI reklamı
İlgili konular:

Uzun süredir teknoloji basınında yer alan Kerem, başta mobil teknolojiler olmak üzere donanım ve kripto paralar ile de ilgileniyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizin Yorumunuz

Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)

10 Ağustos 2020

Yazan:

Redmi Note 9 Pro - Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)

Sizin Yorumunuz serimiz yeniden devam ediyor. İlkin Ertunç’un konuk olduğu bu bölümde Xiaomi’nin bu yılın en popüler telefonlarından biri olan Redmi Note 9 modelini konuşuyoruz. Bakalım İlkin, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

İlginizi çekebilir; OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

reklam

Redmi Note 9 Pro – Sizin Yorumunuz (İlkin Ertunç)

MSI reklamı
Devamını oku

Donanım

PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi

9 Ağustos 2020

Yazan:

PUBG MOBILE'DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi

Asus RT-AX86U incelemesi ile karşınızdayız. Asus’un özellikle PUBG Mobile, Fortnite gibi oyunlarda sorun yaşamanızı engellemek için geliştirdiği router modeli olan RT-AX86U modelinin detaylarına bu videoda yakından bakıyoruz. İyi seyirler…

İlginizi çekebilir; En hızlı ve en pahalı kablosuz ağ sistemi! | ASUS ZenWifi XT8 incelemesi

reklam

PUBG MOBILE’DA PİNG DÜŞÜREN ROUTER! | Asus RT-AX86U incelemesi

MSI reklamı
Devamını oku

Sizin Yorumunuz

OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

9 Ağustos 2020

Yazan:

OnePlus 8 Pro - Sizin Yorumunuz (Can Altan)

Sizin Yorumunuz serisinde bu sefer OnePlus 8 Pro kullanıcısı olan Can Altan konuğumuz oldu. Bakalım Can, telefonuyla ilgili bizlere neler anlatacak?

OnePlus 8 Pro – Sizin Yorumunuz (Can Altan)

reklam
MSI reklamı
Devamını oku