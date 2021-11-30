Yeni OPPO Reno6’nın Tasarım Hikayesi

Günümüzde akıllı telefonlar, sunduğu kullanım kolaylığıyla günlük yaşamda katma bir değer yaratıyor. Kuşkusuz kullanıcıların bir akıllı telefonu nasıl algıladığını belirleyen temel etkenler arasında teknoloji ve işlevsellik yer alıyor. Ancak renginden malzemesine, ince işçiliğinden biçimine kadar bir akıllı telefonun tasarımı kullanıcı ve telefon arasında kalıcı bir bağ oluşturuyor. OPPO bir tasarımın iyi olabilmesi için üç farklı kriteri karşılaması gerektiğine inanıyor.

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Bunların birincisi ve en temeli; tasarımın çarpıcı renkler ve özgün biçimlerle kullanıcıları kendine çekmesi gerektiği. İkinci olarak, ürünün tasarımı, rahat bir deneyim sağlamak açısından kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamalı. Bu iki kriter yerine geldikten sonra üçüncü kriter ise tasarımın akıllı telefon sahibine ek değer yaratması olarak karşımıza çıkıyor. OPPO her yeni üründe tüketici deneyimini tazelemek için teknolojiyi trendlere uygun tasarımlarla birleştiriyor. Yakın zamanda piyasaya sunulan Reno 6 modeli de aynı yaklaşımın bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. OPPO, akıllı telefonun görünümüne enerji katmayı ve kullanıcı dostu olmayı hedefliyor.

OPPO Reno Glow efekti ile pırıltılı mat yüzey

OPPO’nun özgün Reno Glow efekti Reno Serisinde tasarımın önemli bir parçası oldu ve her yeni seride daha da geliştirilmiş olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yansıma önleyici cama ince, parıltılı bir görünüm kazandıran Reno Glow efekti, ürünü daha da parlak ve ışıltılı hale getirmek için geliştirilmiş. Yeni Reno6 modelinde ise ilk kez Buz Mavisi ve Yıldız Siyahı renk kaplamaları da dâhil olmak üzere tüm renkler ışıltılı Reno Glow efekti ile dekore edilmiş.

Sürekli değişen Buz Mavisi

Yeni Reno6 modeli yeni bir renk kaplaması olan Buz Mavisi rengiyle geliyor. OPPO’ya özel Diamond Spectrum işleminin geliştirilmiş bir versiyonu kullanılarak yaratılan bu renk, akıllı telefonun arka kapağındaki Reno Glow’un altında bulunuyor. Diamond Spectrum farklı açılardan ve farklı ışıklar altında bakıldığında sürekli değişen bir renk efekti yaratıyor ve bu Reno Glow efektinin parlaklığıyla daha da güçlendiriliyor.

Diamond Spectrum işlemi ilk kez Reno5 Serisinin gümüş renkli modellerinde kullanılmış. Şimdi işleme iki katman daha eklenerek toplam katman sayısı beşe çıkarılmış. Bunlar Bullet Dokusu Katmanı, PICASUS Filmi, Renk Filmi, Fresnel Lens Dokusu ve Yansıyıcı İndiyum Kaplamadan oluşuyor. Bir önceki nesil Diamond Spectrum ile karşılaştırıldığında yeni eklenen Renkli Film taban renge mavi ve yeşil tonlar ekliyor. Bullet Dokusu ise şeffaflığı güçlendiriyor. Bütün bu katmanlar bir araya gelince, Buz Mavisi renginin ardında bir görsel efekt oluşuyor.

Yüksek kalite konforla dengeleniyor

Reno6 modelinde OPPO, kullanıcıların alışkanlıklarına en uyumlu olacak şekilde ağırlık / kalınlık dengesi oluşturmayı hedeflemiş. OPPO, teknolojik araştırmalara ve tüketici anketlerine dayanarak 7 – 8 milimetre aralığını, akıllı telefonlarda daha iyi bir kullanıcı deneyimini sağlamak için en uygun kalınlık olarak tespit etmiş. Ağırlık konusunda gelince; 175gr civarında bir ağırlık da ideal görünüyor. Bu ağırlık telefonu elinde tutan kullanıcıya yüksek kalite ve dayanıklılık duygusu verirken telefonu kaza ile elinden düşürmek gibi sorunlar yaratmıyor. OPPO Reno6 modelinde ince, ve hafif gövdeyi sağlamak için komponentlerin kullanımını ve ürün içindeki yerleşimlerini sürekli olarak optimize ediyor. Bu iyileştirmelerin sonucunda tek elle kolayca tutulan, cebe rahatlıkla sığan ve yorgunluk hissi duymadan uzun süre kullanılabilen bir ürün ortaya çıkıyor.

OPPO Reno tasarım dili

‘İnce’, ‘ışık’, ‘parlak’ ve ‘gradyan’ gibi bir tasarımı tanımlayan sözcükler artık OPPO için klasikleşen tabirler oldu. Geleceğe bakan OPPO, Reno Glow işlemini sürekli geliştirmek için çalışmalarını yoğunlaştırarak mat ve parıltılı görünümüne daha da yaratıcı görseller ekliyor. Bu geliştirmelerle Reno Serisinin tasarım dili sonraki nesil cihazlara da geçmeye devam edecek ve bu süreçte temel tasarım özelliklerine yenilikçi ilerlemeler kazandırılarak tasarım üzerinden daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratacak.