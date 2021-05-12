Akıllı Telefonlar
Yeni OPPO Reno 5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi
OPPO, daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat bir şarj deneyimi sunmak için hayata geçirdiği inovasyonları ve uygulamalarla, hızlı şarj konusunda sürekli atılımlar yapıyor. OPPO Reno5’te sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan yeni teknolojik gelişme olarak öne çıkıyor.
Bakmakta fayda var: OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
Sürekli hareket halinde olmak, yaşantımızı değiştiriyor ve telefonlarımızı şarj etmek için bize daha az zaman bırakıyor. Aynı zamanda, bağlantı hızlarındaki hızlı artış ile oyun, canlı yayın ve HD video görüntüleme için uygulamaların daha sık kullanılması, daha uzun pil ömrü gerektiriyor. Kullanıcılar daha hızlı ve daha verimli şarj etmeye ihtiyaç duyuyor. OPPO araştırmalarına göre, çoğu kullanıcı sabah uyandığında akıllı telefonunu şarj ediyor. Yine birçok kullanıcı akıllı telefonunu yalnızca yarım saat şarj ettiğini ve yaklaşık %50’si telefonlarını yalnızca 15 dakika şarjda tuttuğunu belirtiyor. Yeni akıllı telefonların birçoğunun 4000mAh veya daha büyük bir pile sahip olması, şarj teknolojisinde daha büyük talepler doğuruyor.
Kullanıcı ihtiyaçlarını net bir şekilde gören OPPO, şarj teknolojisindeki profesyonel bilgisini OPPO Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj ile gözler önüne serdi. OPPO’nun sektörde vurgu yapan ve hızlı şarj teknolojisinin ürün yelpazesini daha da genişleten bu gelişme, tüm dünyada akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni ve üstün bir şarj deneyimi sunuyor.
48 dakikada %100 şarj
OPPO’nun Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj, çok kısa bir şarj süresiyle yeterli bir pil ömrü sağlıyor. Örneğin, pili 31 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar şarj edebiliyorsunuz. Reno5’in 50W hızlı şarj özelliğine sahip 4310 mAh pili, yalnızca 5 dakikalık şarjla bile 3 saate kadar video oynatmayı destekleyebiliyor. Reno5’in pilini %100’e kadar şarj etmek ise yalnızca 48 dakika sürüyor. Ayrıca Reno5, Süper Güç Tasarruf Modu ile yalnızca %5 pil ile 2,5 saat WhatsApp sohbet süresi veya 38,5 saat bekleme süresi sunuyor.
Hedef verimlilik, öncelik güvenlik
OPPO, 50W hızlı şarj teknolojisiyle daha hızlı şarj imkanları sunarken güvenlik konusunda da bazı katı yükümlülükleri yerine getirdi:
TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası
50W hızlı şarj, kapsamlı uçtan uca koruma için 5 katmanlı şarj koruması sağlıyor. Adaptör, USB kablosu, cep telefonu ve pil dahil tüm parçalar özel çiplerle korunuyor. TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası ile Reno5’in 50W hızlı şarjı, sektörel otoriteler tarafından güvenli olarak onaylanarak güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
Yüksek standartta şarj bileşenleri
Buna ek olarak, ürünlerinin en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için OPPO, pil hücreleri, kablolar ve şarj portu dahil olmak üzere şarj sistemindeki tüm bileşenlerde sıkı gereksinimleri yerine getiriyor. Örneğin Reno5, yüksek standartlı 3C hücresini kullanıyor.
Çoklu soğutma sistemi
Cihaz yüzeyindeki sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve şarj akımını buna göre ayarlayan 8 sıcaklık sensörüne sahip Reno5’te, Çoklu Soğutma Sistemi entegrasyonu bulunuyor. Bu sistemde anakart alanına termal olarak iletken jel uygulanıyor, pilin ve ön muhafazanın yüzeyine üç kat grafit ekleniyor. Bu sayede Reno5, aşırı ısınma sorunlarının önüne geçerken şarj verimliliğini artırabiliyor.
Reno5 gece şarj korumasıyla birlikte geliyor
Uyurken telefonunu gece boyunca şarjda bırakmak yaygın bir durum. Ancak birçok kullanıcı gece şarjının pil ömrünü kısaltacağından endişe duyuyor. Bu konuda Reno5, sistem korumalarının yanı sıra, ek bir gece şarj korumasına sahip. Bu özellik, şarj hızını ve şarj süresini otomatik olarak ayarlamak için kullanıcının uyku ve şarj alışkanlıklarını akıllıca takip ediyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıların endişelenmesine neden olan, pilin tam güçteyken şarj olmaya devam etmesinin önüne geçiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Honor Play 5 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Honor Play 5 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Huawei bünyesinden ayrıldıktan sonra biraz geri planda kalan Honor, yeni cihazlarla piyasada var oluşunu sürdürmek istiyor. Orta seviye rekabetine yeni ürünler kazandıracak firmanın, Play 5 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon serisi 18 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte iddialara göre seride bir adet de Pro model yer alacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Resident Evil Village iki günde Steam’de haftanın en çok satanı oldu
Honor Play 5 serisi 18 Mayıs tarihinde tanıtılacak!
Akıllı telefon dünyasında orta seviyede rekabet kıyasıya sürüyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu rekabete cihaz çıkaran firmalar arasında Honor da yer alıyor. Huawei‘nin alt kuruluşu olarak teknoloji hayatına başlayan firma, özellikle fiyat performans bakımından çıkardığı kuvvetli cihazlar ile adından uzun bir süre söz ettirmişti. Ancak zamanla bu etkinin azalması ve Çinli rakiplerinin daha agresif olması ile firma biraz geri planda kaldı. Son olarak da Huawei bünyesinden ayrılan Honor, piyasadaki varlığını sürdürmek istiyor. Çalışmalara başlayan akıllı telefon üreticisi, Play 5 serisi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta seviyede yer alacak olan akıllı telefon serisi, yakında piyasaya çıkacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte akıllı telefon serisinin tanıtım tarihini de duyurdu. Honor Play 5 serisi 18 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmak isteyen akıllı telefon serisi, 5G özelliğine sahip olacak. Serinin baz modelinin tasarım detayları daha önceden ortaya çıkmıştı. Teknik özellikleri de aynı şekilde ortaya çıkan Honor Play 5 modeli MediaTek işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Özellikle 5G‘nin yaygınlaşması ile birlikte de bu işlemciyi pek çok modelde görür olduk. Akıllı telefon ile alakalı RAM ve depolama alanı bilgileri henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte serinin Pro modelinin nereye konumlandırılacağı da belli değil. Firmanın Pro modeli de orta seviye rekabetine dahil edeceği gelen bilgiler arasında. Teknik özellikleri belli olmayan Pro modelinin orta üst seviye akıllı telefon rekabetinde yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bununla birlikte baz model olan Honor Play 5 modelinin tasarım detayları belli oldu.
Honor Play 5 modeli damla çentik ile geliyor!
Honor Play 5 modeli ile alakalı bazı tasarım detayları ortaya çıktı. İlk olarak Weibo’dan tanıtım gününü duyuran Honor, yayınladığı poster ile cihazı resmi ağızdan ilk kez gösterdi. Tasarım detayları kesinleşen akıllı telefon 6.53 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte ekran OLED panele ve damla çentikli tasarıma sahip olacak. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, sensör özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak bizleri karşılayacak. Öte yandan bu tasarım detaylarının Honor Play 5 Pro modelinde de yer alacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefon üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensörü gözükmüyor. Bu yüzden cihazın parmak izi sensörüne ekran altında yer verme ihtimali oldukça yüksek. Akıllı telefon 7.46 mm‘lik inceliğe sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı tam 179 gram.
Batarya kapasitesi de belli olan akıllı telefon, biraz küçük sayılabilecek bir pil ile piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. İnce bir yapıya sahip olacak Honor Play 5 modeli 3800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Özellikle 4000 mAh ve üzeri pil kapasitelerini görmeye alıştığımız şu günlerde bu kapasite kullanıcılar tarafından da az karşılanabilir. Ayrıca akıllı telefonun 67W‘lık hızlı şarj desteğine de sahip olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konuda kendi teknolojisini mi yoksa Huawei yapımı SuperCharge teknolojisini mi kullanacağı henüz belli olmadı. Fiyatı belli olmayan akıllı telefon, 18 Mayıs‘ta piyasaya giriş yapacak. Firma görünüşe göre tanıtımda sadece Play 5 serisini gösterecek. Zira firmanın diğer cihazları ile alakalı resmi bir duyuru henüz ortaya çıkmadı. Bakalım Honor, Play 5 serisi ile birlikte yeniden ön plana çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21, GM 21 Plus ve GM 21 Pro sitesinde görüntülendi!
General Mobile, sitesinde listelemese de GM 21 ve GM 21 Pro modellerinin detaylarına ulaştık. İlerleyen günlerde duyurusu bekleniyor.
İlginizi çekebilir; SAMSUNG GALAXY A52 İNCELEME | Merak edilen telefon!
General Mobile GM 21 özellikleri
Yerli markalarımızdan General Mobile’ın 2021 yılı modellerinden GM 21, tasarımsal olarak iPhone modellerini andıran yapıda geliyor.
Gök Mavisi, Koyu Mavi ve Siyah renk seçenekleri ile piyasada olacak olan General Mobile GM 21, 164.76 x 76.26 x 9.0 mm boyutlarında ve yakşalık olarak 200 gram ağırlığında. Fotoğraflarına göre plastik bir arka ve çerçeve tasarımı beklediğimiz cihaz ise 6.5 inç boyutunda markasnın “Yeni Nesil Su Damlası Ekran” dediği şekilde damla çentik barındıran yapıda gelecek.
Gücünü daha önce Evkur‘un tasarladığı Trident markalı telefonlarda gördüğümüz Unisoc markasının ürettiği Spreadtrum SC9863 işlemcisinden alan telefonda 32 GB depolama alanı ve 3 GB RAM desteği mevcut. Depolamayı 256 GB’a kadar SD kart ile artırabilmeniz de mümkün. Kamera kanadına geldiğimizde ise gerçekten kafa karıştıran bir dizilim söz konusu. 13 MP değerinde f/1.8 diyafram açıklığı sunan ana kameranın yanı sıra 0,08 MP + 0,08 MP değerinde iki yardımcı kamera var. Yazım hatası mı bilinmez, eğer böyle ise sırf “Üçlü kamera” denmek için konulduğunu söylemek gerekli.
Ön kamera tarafına geldiğimizde ise 8 MP değerinde f/2.0 diyafram açıklığı sunan bir kamera bizleri bekliyor. Telefonda 3,5 mm ses yuvası da mevcut. Android 11 işletim sistemine sahip telefonda 5000 mAh değerinde batarya olsa da şarj değeri belirtilmiyor. Parmak izi okuyucusu ise telefonda arkada konumlandırılmış.
General Mobile GM 21 Pro özellikleri
Şu anda General Mobile sitesinde GM 21 Pro için bir da GM 10 sayfası üzerinden hazırlandığı ve değerlerin değiştirilmediğini görmekteyiz. Farklı olarak sayfanın başında “| Tasarım !! TEST GM 21 Pro ANASAYFA !!” bilgisi yer alıyor. Bu nedenle GM 21 Pro tasarımı ve teknik özelliklerini şu an için bilemiyoruz. Ancak netleştiği zaman içeriğimize ekleyeceğiz. Fakat aldığımız bilgilere göre GM 21 Pro’da açılır-kapanır bir kamera olacağı ve MediaTek Helio G90T işlemcisini kullanacağı bilgisine ulaştık.
Fiyat bilgisi de şu an için belli olmayan GM 21 ailesi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarmayı unutmayın. General Mobile kanadının Qualcomm ile yaşadığı sorunlar nedeniyle tercih ettiğini düşündüğümüz Unisoc firması, görünen o ki Evkur’un Trident’i ardından GM ile Türk tüketicilerine uygun fiyatlı telefon kanadında kendini kanıtlamaya çalışacak.
Fakat, kişisel bir görüş olarak üst seviye telefonlara rakip olmasını beklediğim General Mobile markasının GM21 modelini gördüğüm anda gerçek bir hayal kırıklığına uğradığımı belirtmek isterim. Bakalım zaman ne gösterecek…
General Mobile GM 21 Plus özellikleri
General Mobile’ın GM 21 ailesinde üç farklı model olacak. GM 21, GM 21 Pro’dan farklı olarak General Mobile GM 21 Plus modeli’nin de sayfası GM 10 arayüzünde açıldığını fark ettik. Yine aldığımız bilgilere göre GM 21 Plus’ta MediaTek Helio G35 işlemcisinin olacağını öğrendik. Şu anda test sayfası açık, fakat bilgiler yer almıyor.
Not: Şu anda sayfalar kaldırıldığını görüyoruz. Test sayfaları olması nedeniyle paylaştığımız bazı teknik özellikler gerçek modelden farklı olabilir. Ürünler çıkışını gerçekleştirdiği zaman teknik detaylarını net bir şekilde göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Redmi K serisine yeni bir akıllı telefon daha ekleniyor!
Redmi K serisine yeni bir cihaz daha merhaba demeye hazırlanıyor. Oyuncu odaklı seri için yeni bilgiler ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan sızıntıya göre oyuncu odaklı seriye bir de “Lite” model gelecek. K40 modeli ile birlikte başarılı satış rakamlarına ulaşan firma, aynı ilgiyi devam ettirmek istiyor. Akıllı telefonun kullanacağı işlemcinin MediaTek yapımı Dimensity 1100 olacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon için hedef amiral gemisi rekabetine dahil olmak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Epic Games PS özel oyunları için 200 milyon dolar teklif etti
Redmi K serisine bir de Lite model geliyor!
Oyuncu odaklı akıllı telefon piyasası genişlemeye devam ediyor. Mobil oyun piyasasına uygun yüksek performans vadeden cihazlar seçenek konusunda da geniş bir yelpazeye sahip. Asus, Lenovo ve Xiaomi gibi firmaların aktif olduğu piyasada yeni katılımcılar geliyor. Xiaomi‘nin alt firması olan Redmi rekabete dahil oldu. K40 modeli ile yarışa giren akıllı telefon üreticisi oldukça olumlu yorumlar almıştı. Hatta oyuncu odaklı akıllı telefon çıkış yaptığı ilk dakikada 100 bin satış rakamını geride bıraktı. Bu durumdan memnun olan Redmi de seriye bir üye daha kazandırmak için kolları sıvadı. İlk gelen bilgilere göre firma Redmi K40 modeline bir “Lite” versiyon getirmek istiyor. Weibo üzerinden ortaya atılan iddialara göre de cihazın kullanacağı işlemci dahi belli olmuş. Görünüşe göre firma seriyi “K Gaming” markası halinde pazarlamak istiyor.
Serinin yeni üyesi olacağı iddia edilen akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü iddialara göre Dimensity 1100 işlemcisinden alacak. Daha çok amiral gemisi katili olarak adlandırılan işlemci Snapdragon 870 işlemcisinden daha performanslı bir yapıya sahip. 6nm mimariye sahip işlemci, sekiz çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte Dimensity 1100 işlemcisinde dört adet 2.6 GHz hızlı Cortex A78 çekirdeği yer alıyor. Ayrıca Dimensity 1100 tıpkı Dimensity 1200‘deki gibi Mali-G77 grafik birimine sahip. Bu bilgilerin dışında akıllı telefona dair herhangi bir RAM ve depolama alanı detayı ortaya çıkmış değil. Ancak oyuncu odaklı akıllı telefonun 8 GB RAM‘den aşağı bir bellek birimine sahip olması sürpriz olur. Zira oyuncu odalı akıllı telefon piyasasında artık 8 GB bile fazla tercih edilmiyor. Hatta Asus ve Lenovo 12 ve 16 GB RAM kapasitelerine geçiş yapmaya başladı. Keza K40 modelinde 12 GB RAM seçeneği yer alıyor. Ayrıca akıllı telefonun minimum 128 GB depolama alanıyla gelecek.
Redmi K serisinin yeni üyesi için tahmini teknik özellikler!
Başarısını sürdürmek isteyen Redmi, yeni akıllı telefonu ile de fiyat performans konusunda öne çıkmak istiyor. Akıllı telefonun 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bir panel kullanacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte ekran çözünürlüğünün de FullHD+ olma ihtimali yüksek. Zira Dimensity 1100 işlemcisi QHD+ çözünürlükte maksimum 90 Hz yenileme hızına sahip olabiliyor. Bu yüzden firmanın oyuncu telefonlarında görmeye alıştığımız 120 Hz‘i FullHD+ panelde sunacağını söylemek çok da yanlış olmaz. Bununla birlikte akıllı telefonun ekran kısmında HDR10+‘lu 10 bitlik renk desteğine sahip olması bekleniyor. Tasarım detayları kesinleşmeyen akıllı telefonun yine piyasadaki rakiplerine benzer hatlara sahip olacağını söyleyebiliriz. Cihazın delikli ekran tasarımına sahip olacağı iddia ediliyor. Delikli ekran nedeniyle de cihazın bir adet ön kameraya sahip olma ihtimali oldukça yüksek. Ancak ön kamera için kesinleşen bir detay henüz ortaya çıkmış değil.
Arka kamera özellikleri de bilinmeyen cihaz yüksek ihtimalle üçlü kuruluma sahip olacak. Bununla birlikte ana kameranın minimum 64 MP olacağı iddia ediliyor. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olmasına kesin gözüyle bakılan akıllı telefon, 67W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkabilir. Ancak ne yazık ki tüm bu bilgilerin iddia olduğunu unutmamak gerek. Akıllı telefonun en azından sertifika sitelerine uğraması ile birlikte kesin konuşmalar yapmak daha mümkün olacak. Rekabete yeni bir boyut kazandırmak isteyen Redmi de yeni “Lite” modeli ile yükselişini sürdürmek istiyor. Firma oyuncu odaklı akıllı telefonunu biraz daha fiyat performans canavarı olarak lanse edebilir. Akıllı telefonun çıkış tarihi henüz belli olmadı. Ancak bu yıl içerisinde kesin olarak kullanıcılarının karşısına çıkacak diyebiliriz. Bakalım Redmi yeni oyuncu odaklı telefonu ile yakaladığı başarıyı sürdürmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 3 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: kadirosmanselim, 3 hafta önce
Yeni OPPO Reno 5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi
ASUS ROG serisinden oyun dünyasına iki yeni güçlü model!
Battlefield 6, yıl sonunda geliyor! İşte oyun hakkındaki tüm bilgiler
Bethesda bayram indirimleri boyunca kaçmaması gereken 5 oyun!
Modemdeki internet ışığı yanmama sorunu nedenleri ve çözümü
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
10.000 TL eder mi? | Xiaomi Mi 11 inceleme (TR versiyon)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.