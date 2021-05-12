Yeni OPPO Reno 5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi

OPPO, daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat bir şarj deneyimi sunmak için hayata geçirdiği inovasyonları ve uygulamalarla, hızlı şarj konusunda sürekli atılımlar yapıyor. OPPO Reno5’te sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan yeni teknolojik gelişme olarak öne çıkıyor.

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Sürekli hareket halinde olmak, yaşantımızı değiştiriyor ve telefonlarımızı şarj etmek için bize daha az zaman bırakıyor. Aynı zamanda, bağlantı hızlarındaki hızlı artış ile oyun, canlı yayın ve HD video görüntüleme için uygulamaların daha sık kullanılması, daha uzun pil ömrü gerektiriyor. Kullanıcılar daha hızlı ve daha verimli şarj etmeye ihtiyaç duyuyor. OPPO araştırmalarına göre, çoğu kullanıcı sabah uyandığında akıllı telefonunu şarj ediyor. Yine birçok kullanıcı akıllı telefonunu yalnızca yarım saat şarj ettiğini ve yaklaşık %50’si telefonlarını yalnızca 15 dakika şarjda tuttuğunu belirtiyor. Yeni akıllı telefonların birçoğunun 4000mAh veya daha büyük bir pile sahip olması, şarj teknolojisinde daha büyük talepler doğuruyor.

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Kullanıcı ihtiyaçlarını net bir şekilde gören OPPO, şarj teknolojisindeki profesyonel bilgisini OPPO Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj ile gözler önüne serdi. OPPO’nun sektörde vurgu yapan ve hızlı şarj teknolojisinin ürün yelpazesini daha da genişleten bu gelişme, tüm dünyada akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni ve üstün bir şarj deneyimi sunuyor.

48 dakikada %100 şarj

OPPO’nun Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj, çok kısa bir şarj süresiyle yeterli bir pil ömrü sağlıyor. Örneğin, pili 31 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar şarj edebiliyorsunuz. Reno5’in 50W hızlı şarj özelliğine sahip 4310 mAh pili, yalnızca 5 dakikalık şarjla bile 3 saate kadar video oynatmayı destekleyebiliyor. Reno5’in pilini %100’e kadar şarj etmek ise yalnızca 48 dakika sürüyor. Ayrıca Reno5, Süper Güç Tasarruf Modu ile yalnızca %5 pil ile 2,5 saat WhatsApp sohbet süresi veya 38,5 saat bekleme süresi sunuyor.

Hedef verimlilik, öncelik güvenlik

OPPO, 50W hızlı şarj teknolojisiyle daha hızlı şarj imkanları sunarken güvenlik konusunda da bazı katı yükümlülükleri yerine getirdi:

TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası

50W hızlı şarj, kapsamlı uçtan uca koruma için 5 katmanlı şarj koruması sağlıyor. Adaptör, USB kablosu, cep telefonu ve pil dahil tüm parçalar özel çiplerle korunuyor. TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası ile Reno5’in 50W hızlı şarjı, sektörel otoriteler tarafından güvenli olarak onaylanarak güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.

Yüksek standartta şarj bileşenleri

Buna ek olarak, ürünlerinin en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için OPPO, pil hücreleri, kablolar ve şarj portu dahil olmak üzere şarj sistemindeki tüm bileşenlerde sıkı gereksinimleri yerine getiriyor. Örneğin Reno5, yüksek standartlı 3C hücresini kullanıyor.

Çoklu soğutma sistemi

Cihaz yüzeyindeki sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve şarj akımını buna göre ayarlayan 8 sıcaklık sensörüne sahip Reno5’te, Çoklu Soğutma Sistemi entegrasyonu bulunuyor. Bu sistemde anakart alanına termal olarak iletken jel uygulanıyor, pilin ve ön muhafazanın yüzeyine üç kat grafit ekleniyor. Bu sayede Reno5, aşırı ısınma sorunlarının önüne geçerken şarj verimliliğini artırabiliyor.

Reno5 gece şarj korumasıyla birlikte geliyor

Uyurken telefonunu gece boyunca şarjda bırakmak yaygın bir durum. Ancak birçok kullanıcı gece şarjının pil ömrünü kısaltacağından endişe duyuyor. Bu konuda Reno5, sistem korumalarının yanı sıra, ek bir gece şarj korumasına sahip. Bu özellik, şarj hızını ve şarj süresini otomatik olarak ayarlamak için kullanıcının uyku ve şarj alışkanlıklarını akıllıca takip ediyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıların endişelenmesine neden olan, pilin tam güçteyken şarj olmaya devam etmesinin önüne geçiyor.