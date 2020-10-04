Kulaklık
OnePlus Buds Z, 14 Ekim’de tanıtılabilir!
OnePlus, Twitter’dan yaptığı paylaşımda muhtemelen uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı Buds Z kulaklığını tanıtacağı bir etkinliğin tarihini açıkladı. Bu kablosuz kulaklıktan şimdilik sadece “yeni Buds” kod adıyla bahsedebiliyoruz; ancak önceden yaptığı sızıntıların doğru çıkmasıyla ünlenen kaynaklara göre yeni kulaklık, Buds Z olacak.
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OnePlus 8T’nin tanıtımına az bir zaman kalmışken, şirketin kablosuz kulaklık ailesi Buds’ın yeni üyesi olacak model hakkında bilgi geldi. OnePlus, Twitter hesabından paylaştığı bir görselle beraber yeni Buds kulaklıklarını 14 Ekim’de tanıtacağını söyledi.
OnePlus Buds Z, 14 Ekim’de tanıtılabilir!
No matter the weather, you won't miss a beat with our new IP55-rated Buds. See them October 14.
— OnePlus (@oneplus) October 3, 2020
Esasında şirket, tanıtacağı bu ürünün adını resmi olarak açıklamadı. Fakat OnePlus’ın nispeten daha uygun fiyatlı olacak Buds Z bir isimli kulaklık tanıtacağı uzun süredir sızıntılar silsilesinin bir parçasıydı. Bu doğrultuda kaynaklar, Çinli şirketin 14 Ekim’deki etkinlikte OnePlus Buds Z’yi tanıtacağına kesin gözüyle bakıyor.
Ayrıca OnePlus, bundan iki gün evvel paylaştığı bir tweette de yeni Buds kulaklığıyla alakalı ağzımıza bir parmak bal çalmıştı. Paylaşılan görselde, Buds Z modelinin sahip olabileceği farklı bir tasarıma işaret eden bir kulak içi silikon ucu gösteriliyor.
A whole new world of sound. Coming soon.
— OnePlus (@oneplus) October 1, 2020
Hatırlatmak gerekirse önceki nesil Buds, oldukça sıradan bir plastik tasarıma sahipti. Ama Buds Z ise kulak uçları sayesinde pasif gürültü önleme yapabilirken aynı zamanda kulağa da rahatça oturacak gibi görünüyor. Aslına bakacak olursanız Buds ve Buds Z arasındaki bu farkın, tıpkı Apple AirPods ve AirPods Pro arasındaki farka benzediğini söyleyebiliriz.
Ek olarak OnePlus Buds Z ile alakalı bilinen tek resmi detay da IP55 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı. Bunun dışında sızıntılara göre bu kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği yer almayacak. Zaten Buds Z’nin uygun fiyatlı olacağını düşündüğümüzde şirketin böyle bir feragat etmesi pek sürpriz değil. Kulaklık, ANC eksikliğini silikon kulak uçları vasıtasıyla gürültüyü absorbe ederek giderecek.
OnePlus Buds Z modelinin 79 dolar fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor. Tabii bu meblağ, kulaklık Türkiye’ye ulaştığında 544 TL + vergiler ile çok daha fazla olacak.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi Mi Air 2 Pro, aktif gürültü engelleme desteğiyle gelecek!
Xiaomi’nin geçtiğimiz sene tanıtmış olduğu Mi Air 2’nin geliştirilmiş versiyonu Mi Air 2 Pro, aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Ayrıca Çinli şirket Mi Watch Lite adında uygun fiyatlı bir akıllı saat de tanıtmaya hazırlanıyor.
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AirPods Pro’ya benzeri tasarımla geliyor
Geçtiğimiz sene Xiaomi kanadından tam kablosuz kulaklık modeli olarak Mi Air 2 modelini görmüştük. İddialara göre şirket, kulaklığın geliştirilmiş bir versiyonu olan Mi Air 2 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. GizChina’da yer alan habere göre Weibo’da ortaya çıkan görseller, Mi Air 2 Pro‘nun aktif gürültü engelleme ve kablosuz şarj desteğiyle geleceğini öne sürüyor.
MIUI ile otomatik bağlanabilecek
Kablosuz şarj ve aktif gürültü engelleme haricinde, AirPods benzeri tasarımıyla kapak açıldığında telefonla otomatik eşleşme özelliği ise MIUI kullanan cihazlarla mümkün olacak. Halihazırda birçok sertifikasyondan geçen ve çok yakında piyasaya sürülecek olan Mi Air 2 Pro’nun 73 ila 88$ arasında bir fiyatla satışa sunulması öngörülüyor.
Uygun fiyatlı Mi Watch Lite yolda
Geçtiğimiz sonbaharda kendi adıyla akıllı saat piyasasında yer alamaya karar veren Xiaomi, Redmi ile beraber farklı pazarlarda yer almaya hazırlanıyor. Gelen son sızıntı haberlere göre ise şirket Mi Watch Lite adından uygun fiyatlı bir akıllı saati piyasaya sürebilir. Halihazırda tüm sertifikasyon sürecini tamamlayan akıllı saatin özellikleri ise tam olarak bilinmiyor. Çin kaynaklarından edinilen bilgiye göre Xiaomi farklı pazarlarda cihazı farklı markalar altından satışa sunmayı planlıyor.
Hakkında pek fazla detay bulunmayan Mi Watch Lite modelinin, Mi Watch ile tasarım yönünden benzer tutulacağı ancak daha zayıf işlemci gücüyle geleceği düşünülüyor. Şirket tarafından cihaz duyurulduğun çok daha fazla detaya erişmiş olacağız. Ülkemizde akıllı saatin hangi marka adı altında yer alacağı ise merak konusu.
Kulaklık
OnePlus, Buds uygulamasını gizlice telefonlara yüklüyor!
OnePlus, kendi üretimi olan Buds tam kablosuz kulaklığının mobil uygulamasını, kullanıcıların telefonlarına gizlice yüklüyor. Haber ilk olarak AndroidAuthority tarafından duyuruldu.
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Segio adlı AndroidAuthority okuru, OnePlus 6 akıllı telefonunu kullanırken, gizemli bir şekilde cihazına Buds uygulamasının kurulduğunu keşfetti. Segio gibi birçok OnePlus kullanıcısı da, Buds uygulamasının, herhangi bir izin almadan cihazlarına yüklendiğini bildirdi. Üstelik, sorundan muzdarip kullanıcıların çoğunda da şirketin çıkarmış olduğu kulaklık bulunmuyordu.
Buds uygulaması, kullanıcıların TWS kulaklığa gelen yazılım güncellemelerini indirmelerine yardımcı olmak ve kulaklıkların fonksiyonlarını kontrol etmek için dizayn edildi. Şu anda, uygulama sadece OnePlus’ın kullanıcılarının erişimine açık ama bu gerçekten önemli değil. Çünkü uygulamayı indirmeseniz de, şirket uygulamayı kullanmanız için sizi zorluyor ve gizlice telefonunuzda uygulamayı görebiliyorsunuz.
Sinirlenen OnePlus kullanıcıları, Buds uygulamasını Google Play üzerinde inceleme yağmuruna tuttular ve 1 yıldız vererek bu durumdan hoşnut olmadıklarını belirttiler. Hatta, bu inceleme yazılarının içerisinde, uygulamanın cihazlarından silinmediğini belirten kullanıcılar bile mevcut.
Şirketin yaşattığı karmaşanın bir benzerini de Google geçtiğimiz sene Pixel serisi cihaz kullanan kullanıcılara yaşatmıştı. Bazı Pixel 3 ve Pixel 4 kullanıcıları, bilgileri olmadan yüklenen Pixel Buds uygulamasıyla alakalı olumsuz yorumlarını, yine benzer şekilde Play Store üzerinde durumdan yakınmışlardı. Ardından şirket, yayınladığı güncellemeyle tüm bu sorunlardan Pixel kullanıcılarını kurtardı ve sadece Pixel Buds kullanıcılarının istedikleri zaman indirmeleri için değişiklik yaptı.
Görünüşe göre, kullanıcıların OnePlus cihazlarında Buds uygulamasını görmelerine neden olan benzer sorunlar bulunuyor. OnePlus, geçtiğimiz günlerde 7, 7T, 6, 6T ve dahasına, Buds sistem uygulaması olması için destek eklemişti.
Kulaklık
Philips TV & Sound, ANC özellikli yeni kulaklık serisini tanıttı!
Philips TV & Sound kulaklık serisinin önümüzdeki dönemde satışa çıkacak üç farklı modelinde de kusursuz ses kalitesi, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC) ve etkili pasif ses yalıtımı özellikleri ile tanıtıldı. Ürün yepazesinde iki adet yüksek performanslı gerçek kablosuz kulak içi kulaklık ve bir adet aktif gürültü önleyicili kulak üstü kulaklıktan oluşuyor.
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Aktif Gürültü Önleyicili Philips T8505 kulak içi kulaklık ekim ayında satışa sunulacak!
T8505 model kulaklık; yüksek kaliteli 13mm neodimiyum sürücüsü, gelişmiş aktif gürültü önleyici özelliği ve pasif ses yalıtımı teknolojilerine sahiptir. Yuvarlak gövdeli ve açılı oval akustik tüplü kulaklık, üç farklı kulaklık boyutu seçeneğiyle sunuluyor. Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip olan kulaklıklar Android cihazlar tarafından otomatik olarak bulunup kolayca cihazlarla eşleşebiliyor.
Kulaklıkta parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor. Bas-konuş özelliği bulunan kulaklıklara Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 6 saate kadar sürekli kullanıma izin veren uzun pil ömrü haricinde kompakt, kablosuz taşıma çantasıyla ek 18 saate kadar kullanım sağlıyor. USB-C şarj kablosu kulaklığa hızlı şarj özelliği de ekliyor ve 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor.
Çift mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı gerçekleştirirken IR özelliği kulaklığın doğru bir şekilde kulak içinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. IPX4 sıçrama koruyucu özelliği de açık havada kullanım için oldukça uygun.
Philips T5505: IPX4 desteği ve Google Fast Pair ile kolay eşleşme!
Siyah renkli, kablosuz, Aktif Gürültü Önleyicili (ANC) kulak içi kulaklık ekim ayında satışa sunulacak. T5505 modeli; premium ses kalitesi ve konforu uygun fiyata sunuyor.
Philips’in gelişmiş aktif gürültü önleyici sistemi, farkındalık modu, büyük, yüksek kaliteli 8mm neodimiyum hoparlörleri, yuvarlak akustik tüpü, ve 3 farklı boyuttaki değiştirilebilir kulak süngerleriyle mükemmel ses kalitesi, konfor ve pasif ses yalıtımını bir araya getiriyor.
Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklar, Android cihazlar tarafından otomatik bulunup kolayca eşleşebiliyor. Kulaklıkta; parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor.
Bas-konuş özelliği bulunan kulaklıklara Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 5 saate kadar gürültü önleyicisini aktif bir şekilde kullanıma izin veren uzun pil ömrü haricinde kompakt, kablosuz taşıma çantasıyla ek 15 saate kadar kullanım sağlıyor.
USB-C şarj kablosu kulaklığa hızlı şarj özelliği de ekliyor ve 15 dakikalık bir şarjla yaklaşık 1 saatlik kullanım sunuyor. Çift mikrofon sayesinde telefon konuşmalarınızı gerçekleştirirken, IR özelliği kulaklığın doğru bir şekilde kulak içinde yer alıp almadığını kontrol ediyor. IPX4 sıçrama koruyucu özelliğiyle açık havada kullanım için oldukça uygun.
Philips H9505: “Aktif Gürültü Önleyicili” kulak üstü kulaklık!
Siyah renkte olan model “Kasım” ayında satışa sunulacak. 40mm’lik neodimiyum akustik sürücüler mükemmel detaylı, geniş bantlı, yüksek çözünürlüklü ses kalitesi (24bit /96kHz HRA akredite) ve çıkartılabilir harici ses kablosu bulunuyor.
Philips’in gelişmiş Aktif gürültü önleme (ANC) sistemine sahip H9505 modelinde; pasif ses yalıtımı sağlamak amacıyla kulaklığın yastıklarına ve sürücü muhafazalarının tasarımına da dikkat edilerek üretildi. Google Fast Pair ve 5.0 model yeni sürüm Bluetooth teknolojisine sahip kulaklıklar, Android cihazlar tarafından otomatik olarak bulunup kolayca eşleşebiliyor.
Kulaklıkta; parçaları çalmak, atlamak ve duraklatmak için dokunmatik kontrol düğmeleri bulunuyor. Bas-konuş özelliği, Google Assistant ve Siri aracılığıyla da sesli komut verilebiliyor. 20 saate kadar gürültü önleyicisi on/off bir şekilde kullanıma izin veren uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle 15 dakikalık bir şarj süresiyle 1 saat daha kullanılabiliyor.