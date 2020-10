OnePlus Buds Z, 14 Ekim’de tanıtılabilir!

OnePlus, Twitter’dan yaptığı paylaşımda muhtemelen uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı Buds Z kulaklığını tanıtacağı bir etkinliğin tarihini açıkladı. Bu kablosuz kulaklıktan şimdilik sadece “yeni Buds” kod adıyla bahsedebiliyoruz; ancak önceden yaptığı sızıntıların doğru çıkmasıyla ünlenen kaynaklara göre yeni kulaklık, Buds Z olacak.

İlginizi çekebilir: OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!

OnePlus 8T’nin tanıtımına az bir zaman kalmışken, şirketin kablosuz kulaklık ailesi Buds’ın yeni üyesi olacak model hakkında bilgi geldi. OnePlus, Twitter hesabından paylaştığı bir görselle beraber yeni Buds kulaklıklarını 14 Ekim’de tanıtacağını söyledi.

No matter the weather, you won't miss a beat with our new IP55-rated Buds. See them October 14.

— OnePlus (@oneplus) October 3, 2020