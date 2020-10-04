OnePlus, Twitter’dan yaptığı paylaşımda muhtemelen uzun süredir konuşulan uygun fiyatlı Buds Z kulaklığını tanıtacağı bir etkinliğin tarihini açıkladı. Bu kablosuz kulaklıktan şimdilik sadece “yeni Buds” kod adıyla bahsedebiliyoruz; ancak önceden yaptığı sızıntıların doğru çıkmasıyla ünlenen kaynaklara göre yeni kulaklık, Buds Z olacak.

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OnePlus 8T’nin tanıtımına az bir zaman kalmışken, şirketin kablosuz kulaklık ailesi Buds’ın yeni üyesi olacak model hakkında bilgi geldi. OnePlus, Twitter hesabından paylaştığı bir görselle beraber yeni Buds kulaklıklarını 14 Ekim’de tanıtacağını söyledi.

OnePlus Buds Z, 14 Ekim’de tanıtılabilir!

No matter the weather, you won't miss a beat with our new IP55-rated Buds. See them October 14. — OnePlus (@oneplus) October 3, 2020

Esasında şirket, tanıtacağı bu ürünün adını resmi olarak açıklamadı. Fakat OnePlus’ın nispeten daha uygun fiyatlı olacak Buds Z bir isimli kulaklık tanıtacağı uzun süredir sızıntılar silsilesinin bir parçasıydı. Bu doğrultuda kaynaklar, Çinli şirketin 14 Ekim’deki etkinlikte OnePlus Buds Z’yi tanıtacağına kesin gözüyle bakıyor.

Ayrıca OnePlus, bundan iki gün evvel paylaştığı bir tweette de yeni Buds kulaklığıyla alakalı ağzımıza bir parmak bal çalmıştı. Paylaşılan görselde, Buds Z modelinin sahip olabileceği farklı bir tasarıma işaret eden bir kulak içi silikon ucu gösteriliyor.

A whole new world of sound. Coming soon. — OnePlus (@oneplus) October 1, 2020

Hatırlatmak gerekirse önceki nesil Buds, oldukça sıradan bir plastik tasarıma sahipti. Ama Buds Z ise kulak uçları sayesinde pasif gürültü önleme yapabilirken aynı zamanda kulağa da rahatça oturacak gibi görünüyor. Aslına bakacak olursanız Buds ve Buds Z arasındaki bu farkın, tıpkı Apple AirPods ve AirPods Pro arasındaki farka benzediğini söyleyebiliriz.

Ek olarak OnePlus Buds Z ile alakalı bilinen tek resmi detay da IP55 suya ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip olacağı. Bunun dışında sızıntılara göre bu kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği yer almayacak. Zaten Buds Z’nin uygun fiyatlı olacağını düşündüğümüzde şirketin böyle bir feragat etmesi pek sürpriz değil. Kulaklık, ANC eksikliğini silikon kulak uçları vasıtasıyla gürültüyü absorbe ederek giderecek.

OnePlus Buds Z modelinin 79 dolar fiyatla satışa çıkacağı belirtiliyor. Tabii bu meblağ, kulaklık Türkiye’ye ulaştığında 544 TL + vergiler ile çok daha fazla olacak.