Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!
Fiyat/performans ürünleriyle göz dolduran Çinli üretici OnePlus, son dört yıldır bir yıl içinde iki farklı telefon serisi tanıtıyor. Bu sene de bu doğrultuda tanıtılacak yeni model olan OnePlus 8T ile ilgili son sızıntı, tanıtım tarihini işaret ediyor. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sefer Pro modelin olması beklenmiyor.
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OnePlus 8T’nin tanıtım tarihiyle ilgili bilgi, MySmartPrice adlı siteyle anlaşan Ishan Awargal adlı oldukça tanınmış bir kullanıcıdan geliyor. Ishan’a göre süreglelen COVID-19 pandemisi sebebiyle gecikmeler yaşanmazsa OnePlus 8T 14 Ekim’de tanıtılacak.
OnePlus 8T neler sunuyor?
14 Ekim’de tanıtılması ve şirketin bu seneki son cihazı olması beklenen cihazın önceki sızıntılarda birçok özelliği de ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılara göre OnePlus 8T, Samsung telefonlarla birebir aynı tasarımda bir arka kasaya sahip olacak. Bu arka kasa 48 MP’lik geniş açılı ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 5MP’lik makro kamera ve 2MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapacak.
Model, ön tarafta 6.55 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olacak. Bu düz, AMOLED ekran ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla da akıllı telefon dünyasındaki son trendlerden birine ayak uyduracak. Bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 32 MP’lik ön kamera bulunuyor. Ayrıca ekran altında bulunan parmak izi desteği de güvenlik seçenekleri arasında.
OnePlus 8T, işlemci tarafında Snapdragon 865 taşırken bu işlemciye iki farklı depolama seçeneği eşlik edecek. Satın almak isteyenler 8GB RAM/128 GB depolama ya da 12GB RAM/256 GB depolama seçeneklerinden birini tercih edecek. Batarya konusunda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünen cihaz 4500 mAh kapasitelik pil ve 65W’lık hızlı şarj desteğiyle geliyor.
Vizyon olarak “amiral gemisi katili” telefonları alınabilir fiyatlara sunmayı hedefleyen Çinli şirketin bu en yeni telefonunun fiyatı hakkında henüz bir bilgimiz yok. 14 Ekim’de tanıtılacak olan OnePlus 8T, kutudan Android 11 tabanlı kendi işletim sistemi OxygenOS 11 ile çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Royole FlexPai 2, TENAA’da ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın başlarında duyurulan Royole FlexPai, katlanabilir akıllı telefon trendinin ilk temsilcisi olmayı başararak dikkat çekmişti. Kısıtlı sayıdaki seri üretim versiyonuyla alıcı bulan telefonun devam modeli Royole FlexPai 2 ise TENAA sertifikalarında ortaya çıktı!
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Royole FlexPai 2, tasarımı ve özellikleriyle görüntülendi!
Katlanabilir telefonların atası olarak gösterilen Royole FlexPai’nin yeni modeli, tasarım tarafında bazı güncellemeler barındırıyor. Arka yüzeydeki pek de hoş gözükmeyen akordiyon menteşe yapısı gizlenirken, ön yüzeydeki çerçeveler ise gözle görülür düzeyde inceltilmiş. Bu sayede telefon ilk modele göre daha şık bir görünüme kavuşuyor.
Royole FlexPai 2, teknik detaylar cephesinde ise FlexPai 1’de bulunan amiral gemisi donanımlarını güncelliyor. 7.8 inç Full HD+ AMOLED ekran yerini korurken, bu ekran katlandığında ise cihaz 3.9 inç boyutunda bir telefona dönüşüyor. FlexPai 2, gücünü 5G destekli Qualcomm Snapdragon 865 işlemciden alıyor. Sertifikada belirtilen 8/12 GB RAM ve 256/512 GB depolama seçenekleri ise kullanıcıları bekleyecek.
Telefonun en ciddi geliştirme yapılan donanımı ise kamera alanında ortaya çıkıyor. Royole FlexPai 1’de iki adet kamera bulunurken, katlanabilir telefonun selefinde ise tam 4 tane kamera sensörü karşımıza çıkıyor. 64+32+16+8 megapiksel çözünürlüklü sensör paketi telefonun ön ve arka kamera ihtiyacını karşılarken, yardımcı sensörlerin özellikleri ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.
4.450 mAh kapasiteli bataryaya sahip olduğu belirtilen Royole FlexPai 2, yazılım tarafında ise Android 10 işletim sistemi sürümünü kullanacak. Son olarak siyah, gri ve altın renk seçenekleriyle gelen telefonun 22 Eylül tarihinde resmi olarak tanıtılacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 20 Pro tüm özellikleriyle sızdırıldı
Yakında tanıtılacak olan Realme Narzo 20 Pro hakkında tüm teknik özellikler sızdırıldı. Narzo 20 serisi, 21 Eylül’de ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Seri, Narzo 20A, Narzo 20 ve Narzo 20 Pro olmak üzere üç modelden oluşacak.
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Realme Narzo 20 Pro teknik özellikleri
Narzo 20 Pro, orta seviyeye konumlandırılacak bir telefon. Fiyatına göre sunması beklenen teknik özelliklerle dikkat çekiyor. Narzo 20 Pro, 9.4 mm kalınlığa, 191 gram ağırlığa ve yüzde 90.5 seviyesinde oldukça iyi bir ekran çerçeve oranına sahip. 6.5 inç boyutunda 1080 x 2400 çözünürlüğe sahip FHD+ bir ekranla gelecek. Ekranın dikkat çeken özellikleri ise 90 Hz ekran tazeleme oranı. Gücünü MediaTek’in Helio G95 işlemcisinden alan telefon, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelecek. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekleriyle gelmesi bekleniyor. Batarya tarafında 4500 mAh bir çözüm tercih edilmiş. Batarya, 65 W gibi olukça iyi bir hızlı şarj desteği vaat ediyor.
Telefon ön tarafta, 16 MP nokta çentik tasarımlı bir ön kameraya sahip. Arka tarafta ise dörtlü kamera dizilimi kullanılmış. 48 MP f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kameraya, 8 MP f/2.3 ultra geniş kamera, 2 MP f/2.4 makro lens ve 2 MP f/2.4 portre kamera eşlik ediyor. Telefon, açma kapama tuşuna entegre parmak izi okuyucuya sahip olacak. Fiyat konusunda bir kesinlik olmamakla beraber, söylentilere göre sunduklarına göre makul denebilecek 230 dolarlık bir fiyat bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
iOS 14, yeniden başlatma sonrası varsayılan uygulamaları sıfırlıyor
iOS 14 ve iPadOS 14 yükleyen bazı iPhone ve iPad kullanıcıları, cihazlarını yeniden başlattıktan sonra varsayılan uygulama tercihlerinin sıfırlanarak eski haline döndüğünü bildirdi.
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Apple, iOS 14 ve iPadOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına varsayılan tarayıcı ve e-posta uygulamalarını değiştirme seçeneği sunmaya başladı. Yeni işletim sisteminde artık varsayılan tarayıcınızı Safari dışında Chrome gibi başka bir tarayıcıyla; varsayılan mail uygulamanızı ise Mail dışında başka bir uygulamayla değiştirebiliyorsunuz.
Örneğin, varsayılan web tarayıcınızı Safari yerine Google Chrome yapmak istediğinizi varsayalım. Ayarlar uygulamasından ‘varsayılan tarayıcı’ seçeneğini bulup Chrome’u seçtiğinizde, tüm bağlantılar otomatik olarak Safari yerine Chrome’da açılıyor. Aynı kural Mail uygulaması için de geçerli.
iOS 14 ile ayyuka çıkan garip hata
9to5Mac ekibinin bildirdiğine göre Apple’ın kullanıcılara sunduğu bu imkan, şu an için can sıkıcı bir hatayla karşı karşıya. iOS 14 ve iPadOS 14 yüklü cihazınızda varsayılan uygulamalar evet değiştirilebiliyor; ama telefonunuzu yeniden başlattığınızda sistem tercihlerinizi otomatik olarak sıfırlıyor. Yani varsayılan tarayıcı Safari, varsayılan e-posta uygulaması ise yeniden Mail oluyor.
Bu hatanın gün yüzüne çıkmasının ardından birkaç farklı iPhone ve iPad kullanıcısı da, iOS 14 ve iPadOS 14 yükledikten sonra aynı durumun kendilerinde yaşandığını bildirdi. Hatta bir Google Chrome mühendisi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada problemin farkında olduklarını söyledi. Ancak bu noktada top tamamen Apple’ın elinde.
Apple’ın kullanıcılara varsayılan uygulama tercihlerini sıfırlama seçeneği sunup hem de böyle bir sorun yaşatmasının sehven yapılmış bir hata olduğu aşikar. Büyük olasılıkla şirket, önümüzdeki günlerde yayınlayacağı 14.0.1 güncellemesiyle söz konusu hatayı çözecektir. Her ne kadar sadece telefonu yeniden başlattıktan sonra hata meydana gelse de, yine oldukça can sıkıcı bir sorun olduğunu unutmamak gerekiyor.