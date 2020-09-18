OnePlus 8T tanıtım tarihi sızdırıldı!

Fiyat/performans ürünleriyle göz dolduran Çinli üretici OnePlus, son dört yıldır bir yıl içinde iki farklı telefon serisi tanıtıyor. Bu sene de bu doğrultuda tanıtılacak yeni model olan OnePlus 8T ile ilgili son sızıntı, tanıtım tarihini işaret ediyor. Ancak şunu da belirtmeliyiz ki, geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu sefer Pro modelin olması beklenmiyor.

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OnePlus 8T’nin tanıtım tarihiyle ilgili bilgi, MySmartPrice adlı siteyle anlaşan Ishan Awargal adlı oldukça tanınmış bir kullanıcıdan geliyor. Ishan’a göre süreglelen COVID-19 pandemisi sebebiyle gecikmeler yaşanmazsa OnePlus 8T 14 Ekim’de tanıtılacak.

OnePlus 8T neler sunuyor?

14 Ekim’de tanıtılması ve şirketin bu seneki son cihazı olması beklenen cihazın önceki sızıntılarda birçok özelliği de ortaya çıkmıştı. Bu sızıntılara göre OnePlus 8T, Samsung telefonlarla birebir aynı tasarımda bir arka kasaya sahip olacak. Bu arka kasa 48 MP’lik geniş açılı ana kamera, 16 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 5MP’lik makro kamera ve 2MP’lik derinlik sensörüne ev sahipliği yapacak.

Model, ön tarafta 6.55 inçlik FHD+ bir ekrana sahip olacak. Bu düz, AMOLED ekran ayrıca 120 Hz yenileme hızıyla da akıllı telefon dünyasındaki son trendlerden birine ayak uyduracak. Bu ekranın sol üst köşesinde ise delik tasarımında 32 MP’lik ön kamera bulunuyor. Ayrıca ekran altında bulunan parmak izi desteği de güvenlik seçenekleri arasında.

OnePlus 8T, işlemci tarafında Snapdragon 865 taşırken bu işlemciye iki farklı depolama seçeneği eşlik edecek. Satın almak isteyenler 8GB RAM/128 GB depolama ya da 12GB RAM/256 GB depolama seçeneklerinden birini tercih edecek. Batarya konusunda da kullanıcılarını üzmeyecek gibi görünen cihaz 4500 mAh kapasitelik pil ve 65W’lık hızlı şarj desteğiyle geliyor.

Vizyon olarak “amiral gemisi katili” telefonları alınabilir fiyatlara sunmayı hedefleyen Çinli şirketin bu en yeni telefonunun fiyatı hakkında henüz bir bilgimiz yok. 14 Ekim’de tanıtılacak olan OnePlus 8T, kutudan Android 11 tabanlı kendi işletim sistemi OxygenOS 11 ile çıkacak.