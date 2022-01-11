Yeni Nissan Z modelinin, giriş seviyesi versiyonu görüntülendi!

Yakın zamanda sokaklarda görmeye başlayacağımız araçlardan biri şüphesiz ki Yeni Nissan Z. Kendisiyle ilgili birçok ön inceleme videosu, iç ve dış çekim görüntüleri gördük. Bu kez göreceklerimiz ise Los Angeles Uluslararası Havalimanı otoparkında görüntülenen bir örneğe ait. Fakat bu araçtaki farklılık ise şu zamana kadar gördüğümüz Yeni Nissan Z’lerdeki gibi parlak renklere sahip iç döşeme detaylarına sahip olmaması.

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Görüntülenen bu örneğin kabinine baktığımızda koyu renkli kumaş koltukların da işaret ettiği üzere, bu aracın “Sport” donanım paketine ait olduğu anlaşılıyor. Bu donanım paketi, Yeni Nissan Z’nin giriş seviyesindeki model oluyor.

Diğer bir bulgu olarak ise konsoldaki boş bırakılmış düğme yerlerini gösterebiliriz. “Performance” donanımında bu boş yerlerde ısıtmalı koltukların kontrol tuşları yer alıyor. Tabi bu fotoğraflardan çıkarabileceğimiz şeyler bunlarla da sınırlı değil.

Fotoğrafların yüklendiği New Nissan Z adlı forum sitesinde yer alan bazı üyeler ise söz konusu fotoğraflardaki bilgi-eğlence ekranının “Performance” modelindekinden daha küçük olduğunu düşünüyor. Fakat ekranın kapalı haliyle pek de farklı görünmüyor. Yine de kesin bir yargıya varmak için yeterli bir netlik yok. Örneğin Toyota Supra ve BMW Z4 gibi bazı potansiyel rakipler, donanım seviyesinden bağımsız olarak tek tip bir bilgi-eğlence ekranına sahip. Yeni Nissan Z için de benzer bir durum söz konusu olabilir.

Eğer Nissan, söz konusu casus fotoğraflarda yer alan dijital gösterge paneline, giriş seviyesi donanımda da yer verirse onu rakipleri karşısında daha alınası kılabilir. Nissan için küçük bir adım olacak bu hareket, otomotiv pazarında büyük bir adım olabilir. Diğer bir iyi haber ise eski Z modellerinde de kendine yer bulan, orta konsol üzerindeki üçlü gösterge paneli. Onu, yine giriş seviyesi modelde de görebilmek oldukça heyecan verici.

Yeni Nissan Z hakkında bazı detayları hatırlayalım

Japon üreticinin en vahşi modeli GT-R gibi V6 tipinde bir motor barındıran Yeni Nissan Z motor hacmi bakımından biraz farklı kalıyor. GT-R üzerinde 3.8 litre hacminde 565 beygirlik bir ünite taşırken, Yeni Z üzerinde 3.0 litre hacminde 400 beygirlik bir ünite yer alıyor. Ayrıca maksimum tork değeri ise 5600 dev/dk‘da 475 Nm olark açıklanıyor. Arkadan çekişli olarak satılacak olan aracı, 6 ileri manuel veya dokuz ileri otomatik şanzıman ile almak mümkün olacak.

Kaynak: Carscoops, global.nissannews.com, newnissanz.com