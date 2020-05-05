Yeni nesil Peugeot 308, dört çeker ve hibrit bir seçenekle gelebilir!

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber adını daha sık duymaya başladığımız Bill Gates; 5 yıl önce yaptığı bir konuşmada, bir sonraki global krizin bir virüs salgını olabileceğini de öngörmüştü. Covid-19 aşı çalışmalarını da yakından takip eden Bill Gates, aşı çalışmaları yapan kurumlara da Bill & Melinda Gates Foundation aracılığı ile maddi destekte de bulunuyor.

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Bill Gates’ten Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklamalar

Günümüzde Microsoft ile özdeşleşmiş olan Bill Gates, uzun süredir sağlık alanındaki çalışmaları takip ediyor ve gerektiğinde bu çalışmaları fonlayarak da destekte bulunuyordu. 5 yıl önce, Bir TED konuşmasında bir sonraki global krizin bir çeşit virüs salgını olabileceğini belirten Bill Gates’in haklı olduğunu maalesef 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Covid-19 salgını ile görmüş olduk. Şimdilerde, haklı çıkmış olan Bill Gates’in neler dediği ve neler yapıyor olduğu daha büyük bir merak konusu olmaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısı ile ilgili öngörülerde bulunan Bill Gates, hastalığı alt edebilecek şekilde umut vadeden 8-10 adet potansiyel aşı olduğunu söyledi. Ayrıca bütün aşı çalışmalarını da yakından takip edeceğini belirtti. Bill Gates’in üstünde durduğu bir diğer konu ise; efektif bir aşı bulunduğu zaman, bu aşının yenidoğanlarda standart uygulanan aşılar arasına (çocuk felci, Hepatit B, verem vs.) dahil olabileceğini belirtti. Bildiğiniz üzere ise şuanda üzerinde çalışılan 115 adet potansiyel Covid-19 aşısı var.

Aşı çalışmaları başarılı olursa; kaç adet üretilmeli ve nasıl dağıtılmalı

Başarıya yaklaşan 7 farklı aşıyı da destekleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Bill Gates, gerekirse bulunacak aşının üretim ve dağıtım süreçlerini de maddi olarak fonlayabileceğini belirtiyor. Bill Gates’in öngördüğü kadarıyla ise, insanlık olarak uzun vadede 7 ve 14 milyar doz arasında aşı üretmemiz gerekebilir.

RNA virüslerine karşı aşı üretebilmenin nispeten daha kolay olduğunu belirten Gates; bu tip aşıların dezavantajı olarak ise, -80 Santigrat derecede muhafaza edilmeleri gerekmesinin, depolama ve dağıtımda en zor kısım olduğunu da ekledi. Konvansiyonel aşıların ise +4 Santigrat derecede depolanabileceğini ve taşınabileceğini de hatırlatmadan geçmeyelim. -80 derece ve +4 derece arasında ise ciddi bir fark var. -80 dereceleri destekleyebilecek soğuk tedarik zincirleri oluşturmak muhtemelen aşının depolama ve dağıtım aşamasında ciddi bir problem yaratacaktır. Bir diğer öngörülen konu ise, üretilen ilk aşıdan sonra, aşı kalitesinin artacağı ve süreçlerin de bir miktar kolaylaşacağı yönünde.

Hepimiz şuanda başarılı bir aşının bulunmasına odaklanmış olsak da; aşının hangi adetlerde üretilip nasıl dağıtılabileceği ise ayrı bir problem. Fakat inanıyoruz ki aşı bir kere bulunduktan sonra; insanlık olarak bu lojistik problemleri kolaylıkla aşacağız. Umuyoruz ki Bill Gates bu yönden birçok iş adamına ve hayırsevere ilham olur da Covid-19 aşı çalışmaları için global çapta daha fazla destek verilebilir. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!