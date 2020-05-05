Genel
Yeni nesil Peugeot 308, dört çeker ve hibrit bir seçenekle gelebilir!
2022 yılında karşımızda olacak olan yeni nesil Peugeot 308, yüksek performanslı modelinde 300 beygirin üstünde bir gücü hibrit üniteyle sunabilir. Hem de dört tekerlekten çekişle.
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Yeni 308’de, eski neslinde kullanılan EMP2 platformunun güncellenmiş bir versiyonu kullanılacak. Motor seçenekleri arasında 1.6 litre benzinli ünite içeren, önden çekişli plug-in hibrit bir ünite bulunacak.
Yeni nesil 308 ailesinin en üstünde yer alacak, yüksek performanslı bir model de gelecek. Autocar‘ın haberine göre bu modelin, 1.6 litre turbo benzinli üniteye sahip hibrit motoruyla ön tekerleklere, ikinci bir elektrik motoruyla ise arka tekerleklere güç veren bir sisteme sahip olacağı iddia ediliyor.
Performans modeline genel olarak baktığımızda ise tork vektörleme sistemi ve dört çekeriyle, 300 beygirin üzerinde güç değeri bekleniyor. Aracın, “Peugeot Sport Engineered” alt markasıyla geleceği ve yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen Peugeot 508’in performans versiyonundan sonra geleceği söyleniyor. Fakat efsane GTi rozetli 308 modeliyle ilgili henüz bir bilgi yok. Ateşli yeni 308’lerin “5 kapılı hatchback” ve “station” karoserleriyle gelmesi bekleniyor.
Standart motor seçeneklerinde, bir dizi benzinli ve dizel seçeneğinin geleceği söyleniyor. Ayrıca Peugeot patronu Jean-Philippe Imparato‘nun eski konuşmalarında, 308’in tamamen elektrikli versiyonunun gelebileceğini de söylemişti. Fakat onunla ilgili henüz kesinleşmiş, resmi bir bilgi bulunmuyor.
Söz konusu açıklama ise şu şekildeydi:
“308 ilk önce plug-in hibrit olacak fakat ilerleyen zamanlarda tam elektrikli bir aktarma organına sahip olabilir. Kompakt ve orta boy araçlarımızda plug-in hibrit kullanmak bizim için oldukça faydalı olacak. Çünkü içten yanmalı ünitelerden elektriğe geçmenin daha kolay, başka bir yolu yok.”
NOT: Haber görsellerindeki araç, güncel 308 GTi’dır.
Genel
Bill Gates: Covid-19 aşısı, yenidoğanlarda rutin olarak uygulanabilir
Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışıyla beraber adını daha sık duymaya başladığımız Bill Gates; 5 yıl önce yaptığı bir konuşmada, bir sonraki global krizin bir virüs salgını olabileceğini de öngörmüştü. Covid-19 aşı çalışmalarını da yakından takip eden Bill Gates, aşı çalışmaları yapan kurumlara da Bill & Melinda Gates Foundation aracılığı ile maddi destekte de bulunuyor.
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Bill Gates’ten Covid-19 aşısı ile ilgili yeni açıklamalar
Günümüzde Microsoft ile özdeşleşmiş olan Bill Gates, uzun süredir sağlık alanındaki çalışmaları takip ediyor ve gerektiğinde bu çalışmaları fonlayarak da destekte bulunuyordu. 5 yıl önce, Bir TED konuşmasında bir sonraki global krizin bir çeşit virüs salgını olabileceğini belirten Bill Gates’in haklı olduğunu maalesef 2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden yayılmaya başlayan Covid-19 salgını ile görmüş olduk. Şimdilerde, haklı çıkmış olan Bill Gates’in neler dediği ve neler yapıyor olduğu daha büyük bir merak konusu olmaya başladı.
Geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısı ile ilgili öngörülerde bulunan Bill Gates, hastalığı alt edebilecek şekilde umut vadeden 8-10 adet potansiyel aşı olduğunu söyledi. Ayrıca bütün aşı çalışmalarını da yakından takip edeceğini belirtti. Bill Gates’in üstünde durduğu bir diğer konu ise; efektif bir aşı bulunduğu zaman, bu aşının yenidoğanlarda standart uygulanan aşılar arasına (çocuk felci, Hepatit B, verem vs.) dahil olabileceğini belirtti. Bildiğiniz üzere ise şuanda üzerinde çalışılan 115 adet potansiyel Covid-19 aşısı var.
Aşı çalışmaları başarılı olursa; kaç adet üretilmeli ve nasıl dağıtılmalı
Başarıya yaklaşan 7 farklı aşıyı da destekleyebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Bill Gates, gerekirse bulunacak aşının üretim ve dağıtım süreçlerini de maddi olarak fonlayabileceğini belirtiyor. Bill Gates’in öngördüğü kadarıyla ise, insanlık olarak uzun vadede 7 ve 14 milyar doz arasında aşı üretmemiz gerekebilir.
RNA virüslerine karşı aşı üretebilmenin nispeten daha kolay olduğunu belirten Gates; bu tip aşıların dezavantajı olarak ise, -80 Santigrat derecede muhafaza edilmeleri gerekmesinin, depolama ve dağıtımda en zor kısım olduğunu da ekledi. Konvansiyonel aşıların ise +4 Santigrat derecede depolanabileceğini ve taşınabileceğini de hatırlatmadan geçmeyelim. -80 derece ve +4 derece arasında ise ciddi bir fark var. -80 dereceleri destekleyebilecek soğuk tedarik zincirleri oluşturmak muhtemelen aşının depolama ve dağıtım aşamasında ciddi bir problem yaratacaktır. Bir diğer öngörülen konu ise, üretilen ilk aşıdan sonra, aşı kalitesinin artacağı ve süreçlerin de bir miktar kolaylaşacağı yönünde.
Hepimiz şuanda başarılı bir aşının bulunmasına odaklanmış olsak da; aşının hangi adetlerde üretilip nasıl dağıtılabileceği ise ayrı bir problem. Fakat inanıyoruz ki aşı bir kere bulunduktan sonra; insanlık olarak bu lojistik problemleri kolaylıkla aşacağız. Umuyoruz ki Bill Gates bu yönden birçok iş adamına ve hayırsevere ilham olur da Covid-19 aşı çalışmaları için global çapta daha fazla destek verilebilir. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Aksesuar
Fitbit, çocuklar için 4G’li akıllı saati bu yıl çıkarıyor!
Akıllı saat ve bileklik dünyasının önemli isimlerinden Fitbit, çocuklar için ürün geliştirmeye devam ediyor. Firma, bu yıl 4G‘li çocuk saatlerini çıkarmaya hazırlanıyor.
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Fitbit 4G’li çocuk saati bu yıl çıkaracak!
Giyilebilir akıllı teknolojiler denince akla gelen firmalardan olan Fitbit, yeni ürünü ile karşımıza çıkmayı planlıyor. Firma 4G özellikli çocuk saatlerini bu yıl piyasa sürmeyi planlıyor. Yıl sonunda çıkması beklenen cihazlar için Hong Konglu girişimci şirket ile anlaşıldı. Anlaşmanın doğrudan Fitbit firmasının Doki Technologies‘i satın alması ile gerçekleştiği gelen haberler arasında. Doki Technologies firması bilindiği üzere görüntülü konuşma yapılabilen ilk çocuk saatini piyasaya süren firma olarak hatırlanıyor. Google‘ın da anlaşmalı olduğu Fitbit‘in öncelik olarak Doki ile çocuk saatini geliştirmeyi seçtiği de gelen haberler arasında. SIM kart entegreli olacak cihazın, aynı zamanda görüntülü konuşma özelliğinin de olacağı düşünülüyor.
Akıllı bileklik ve saat dünyasını çocuklar içinde kullanılabilir bir hale getirmek isteyen firma, yeni nesil saatleri ile bu hedefe bir nebze daha yaklaşmak istiyor. Aynı zamanda akıllı saat ve bileklik piyasasında ki yerini korumak ve sağlamlaştırmak isteyen Fibrit, görünüşe göre emin adımlarla yoluna devam ediyor. Ülkemizde de spor severler için hayli önemli bir alternatif olan firma, bu ay içerisinde bildiğiniz üzere Fitbit Charge 4 isimli akıllı bilekliğini tanıtmıştı. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın ortalama 1000 TL gibi bir fiyat etiketi bulunuyor.
Genel
Citroen C4 Cactus, yeni tasarımıyla geri dönüyor!
Citroen CEO‘su Vincent Cobee‘ye göre, C4 Cactus‘un halefi bu yazın başında tanıtılacak. Fakat galerilerde yer alması Eylül-Ekim aylarını bulabilir.
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Yeni C4 Cactus, Cobee’nin dediğine göre tamamen yeni bir estetiğin ürünü olacak. Henüz motor seçenekleri kesin olmasa da, AutoNews Europe‘un haberine göre elektrikli bir seçeneğin gelme ihtimali de bulunuyor.
Dış tasarım konusunda casus görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla, eğimli tavan çizgisi ve yüksek bagaj kapağı tasarımı bulunuyor. Yani yeni C4 Cactus’u “coupe crossover” olarak görebiliriz. Bu yeni modelin, yeni Peugeot 208 ve 2008 modellerinde de kullanılan, PSA‘nın CMP platformunu kullanması bekleniyor.
“Yeni C4 Cactus, segmentine yeni bir tasarım anlayışı getirecek. Bu sayede diğer rakiplerinden de kolayca ayırt edilebilecek.” diyor CEO Cobee. Aracın hacim, konfor ve farklı tasarım isteyen aileler için ideal bir seçenek olacağını da ekliyor Cobee.
C4 Cactus, 2014‘te piyasaya sürülmüştü ve aracı daha az tuhaf hale getirmek için kapılardaki “air bump” yastıkları 2017‘de araçtan kaldırıldı. C4‘ün kendisine yani hatchback modele gelirsek, Golf, Focus gibi araçlarla rekabet ediyordu fakat 2018‘de üretimi durdurulmuştu.