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Yeni nesil Opel Mokka tanıtıldı!
Tamamen yeni Opel Mokka tanıtıldı. Karşımıza ilk olarak %100 elektrikli olan “Mokka-e” haliyle çıkan araç, elektrikli hali kadar yeni tasarımıyla da dikkat çekiyor.
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İkinci nesil Mokka, Opel’in gelecekteki tüm modellerinde yer alacak olan “Vizor” isimli yeni marka yüzünü ve markanın yeni nesil ve tamamen dijital “Pure Panel” kokpit özelliğini taşıyan ilk model. Otomotiv sektöründe pek de yaygın olmayan bir durum olarak yeni Mokka, eski nesline göre kısaldı. 125 mm kadar kısalan aracın uzunluğu 4150 mm olarak açıklandı. Buna rağmen dingil mesafesi 2 mm kadar uzamış ve araç 10 mm kadar da genişlemiş. Bagaj hacmi ise eski nesline göre 6 litre küçülerek 344 litre olmuş.
Aracın kabinininde Pure Panel ekran sistemi bizleri karşılıyor. Direksiyonun arkasın, kadranların yer aldığı ekran 12 inç boyutundayken, konsolun ortasında bulunan 10 inç boyutundaki kısım ise sürücüye doğru dönük bir tasarıma sahip. Sürücünün dikkatinin dağılmaması adına, orta konsoldaki fiziksel butonları en aza indirmeye çalışmışlar. Opel bunu, “alt menülerde tehlikeli gezintilerden kaçınmak” olarak açıklıyor. Apple CarPlay ve Android Auto, canlı navigasyon hizmetine sahip OpelConnect standart olarak geliyor. Ayrıca araçta, kablosuz şarj donanımı da yer alıyor.
Yeni Mokka’da PSA Grubu‘nun CMP mimarisinin yeni bir versiyonu kullanılmış. Bu platform ile araçta, önceki nesle göre 120 kg civarında hafifleme olmuş. Yeni platform, içten yanmalı motorların yanında elektrikli motorların da kullanılmasına izin veriyor. Mokka-e, 134 beygir güç ve 260 Nm tork değerlerine sahip motoru ile 50 kWh değerinde bir bataryayı buluşturuyor. WLTP döngüsüne göre Normal sürüş modunda 320 km civarında menzil sunması beklenen aracın, Eco modu ile daha fazla menzil sunması bekleniyor. Sport modu ise bildiğimiz gibi, aracın en yüksek performansını ortaya çıkardığı hali olarak yeni Mokka’da yerini alıyor.
Yeni Mokka’da yer alan teknolojiler
Mokka-e’nin pil performansını en iyi şekilde sunabilmesi adına, maksimum hızı 150 km/s ile sınırlandırılmış. Araçta 30 dakikada %80 batarya doluluğu vadeden, 100 kW hızlı şarj desteği de bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, aktif şerit takip asistanı, adaptif IntelliLux LED farlar, panaromik arka kamera ve trafik levhası tanıma gibi birçok özellik, yeni Mokka’da bulunuyor.
Yeni Mokka, tanıtımını elektrikli varyasyonuyla yaptı. Fakat benzinli ve dizel motor seçenekleri de satışa sunulacak. Bu yazın sonlarına doğru satışı başlayacak normal Mokka‘yı, 2021 başlarında teslimatları yapılacak olan Mokka-e izleyecek.
Kaynak: Carscoops
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2021 VW Arteon “ailesi” tanıtıldı!
Volkswagen, sızıntılardan sonra merakla beklenen makyajlı Arteon‘u tanıttı. Aracın yeni Shooting Brake, plug-in hibrit ve R versiyonları da tanıtımda yer aldı.
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Dış tasarımda pek fazla radikal değişiklikler bulunmuyor. İlk bakışta göze çarpan detaylar, yenilenen ön tampon ile VW logosuna doğru uzayan şerit LED farlar oluyor. Eskisine göre daha fazla krom detaylara ve daha fazla hava girişi, 2021 Arteon’da yer alıyor. Tasarımı yenilenen arka farlar, yeni difüzör ve yeni tasarım egzoz çıkışları ise arka tasarımdaki yenilikler arasında. Areton ile ilgili en büyük yenilik ise Arteon Shooting Brake (SB) versiyonu oldu. Arteon SB, koltuklar yatırıldığında Standart Arteon’a göre 75 litre daha fazla bagaj hacmi ile biraz daha pratiklik vadediyor.
İç tasarıma gelecek olursak, eski modele kıyasla daha “elit” bir ortam yaratılmak istenmiş. Abartılı değişiklikler değil, tadında dokunuşlarla oldukça kaliteli bir tasarım oluşturulmuş. Yeni direksiyon simidi ve yeni dokunmatik klima kontrol ekranı, kabindeki en büyük yenilikler diyebiliriz. Kabindeki ufak ve görünmeyen yenilikler ise yeni klima menfezleri, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip yeni MIB3 bilgi-eğlence sistemi, 30 renkli ortam aydınlatması, kablosuz telefon şarj ünitesi, 700W Harman-Kardon ses sistemi olarak sıralanabilir. Ayrıca 0-210 km/s arasında yarı otonom sürüş yeteneği de 2021 Arteon’da yer alıyor.
VW Arteon’un yeni motor seçenekleri
Areton için makyajla beraber “plug-in hibrit” bir motor seçeneği geldi. VW’e göre “oldukça uzun menzilli, %100 elektrikli sürüş” sunacak olan bu motorun, 215 beygir güce sahip olduğu açıklandı. Bu motor 1.4 TSI 150 beygirlik ünite ile 115 beygir gücündeki elektrik motorunun birleşmesinden oluşuyor. Daha fazla performans arayanlar için ise Arteon R seçeneği yer alıyor. 320 beygir gücü, dört tekerleğine 4MOTION sistemi ile aktaran araçta R-Performance Tork Vektörleme teknolojisi yer alıyor.
2021 Arteon ailesinin satış tarihi ve fiyatları ise henüz belli değil.
Kaynak: Carscoops, Motor 1
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WhatsApp, Android ve iOS için hareketli çıkartmaları test ediyor
WhatsApp, Android ve iOS platformları içerisinde, beta sürümlerle beraber hareketli çıkartmalar özelliğini test etmeye başladı. Özellik Android için v2.20.194.7 beta ve iOS için v2.20.70.26 beta sürümleriyle birlikte hayatımıza giriş yaptı.
Geçtiğimiz dönemlerde de çıkan haberlere göre, WhatsApp uzun bir süredir hareketli çıkartmalar üzerinde zaten çalışıyordu. Bugün yayınlanan beta sürümlerinde özellik, bir süreliğine kullanılabilir haldeyken bir anda platform üzerinden kaldırıldı. 2019 yılında çıkartmaları hayatımıza dahil eden WhatsApp, görünen o ki çok yakın bir gelecekte tamamen kullanılabilir bir şekilde yeni özelliği kullanıma sunacak.
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Normal çıkartmalarda olduğu gibi, hareketli seçeneği için de firma uygulama üzerinde kendi paketlerini sunacak. Ayrıca üçüncü taraf olarak adlandırılan ek paket eklemeleri de kolayca sağlanabilecek. Şu an için özelliği kullanabilmek adına yukarıda belirttiğimiz beta sürümlerinden birine sahip olmanız gerekiyor. Ek olarak WhatsApp Business sürümünde de hareketli çıkartmaların çalıştığı bildirildi. Şu an için beta sürümler içerisinde yer alan fakat kullanıma kapatılan özelliğin ilerleyen günlerde tüm kullanıcılara ulaşması bekleniyor.
Şu an için kullanıma kapalı olan Android için v2.20.194.7 beta sürümüne aşağıdaki resme dokunarak ulaşabilirsiniz:
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Xiaomi Redmi Note 9 kutusundan çıkıyor!
Xiaomi Redmi Note 9 kutu açılışı ile sizlerleyiz. Firmanın yeni ailesinin aslında, daha önce cihazlarının kutu açılışlarını gerçekleştirmiştik. Bugün ise baz modelinin kutusunu açtık ve ilk izlenimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık.
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Xiaomi Redmi Note 9 teknik özellikleri
Cihazımızın ekran boyutu 6.53 inç olarak bizleri karşılıyor. Bu ekran boyutuna aslında aşinayız. Şirketin aynı seri içerisinde bulunan diğer cihazlarıyla birebir. Bize Evofone tarafından gönderilen model her ne kadar 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon olsa da, 4GB RAM/128 GB ROM’lu versiyon da Türkiye’de satışta bulunuyor. Geçtiğimiz ay MediaTek tarafından lanse edilen Helio G85 yonga setinden gücünü alan Redmi Note 9, Xiaomi’nin iddialarına göre Snapdragon 665’ten çok daha güçlü bir işlemciyi cihaza entegre etmiş.
Xiaomi Redmi Note 9 kamera özellikleri
Kamera kanadında ise Note 9S ile benzer kamera donanımının kullanıldığını görüyoruz. 48 MP’lik f/1.79 odak açıklığı sunan geniş açılı ana kameraya, 8 MP f/2.2 ultra geniş açı, 2 MP f/2.4 makro ve 2 MP f/2.4 derinlik sensörü eşlik ediyor. Toplamda dört adet kameramız bulunuyor.
Türkiye’deki resmi satış fiyatı ve renk seçenekleri
Şu anda Hepsiburada üzerinde satışta olan modelimizin 24.06.2020 tarihi itibarıyla güncel fiyatları, 3GB RAM/64 GB ROM’lu versiyon için beyaz, gri ve yeşil renk seçenekleri için 2,449,90 TL’ye satılıyor. 4GB RAM/128 GB ROM’lu modeli ise yine aynı renk seçenekleri ile 2,629,90 TL’ye online olarak edinebiliyorsunuz.