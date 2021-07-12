Yeni nesil Nissan GT-R, güncel modelden pek farklı görünmeyebilir

2007‘den beri aramızda olan Nissan GT-R R35, birtakım güncellemeler almış olsa da biraz yaşını hissettiriyor. Alınan bazı duyumlara göre Japon üretici, GT-R’ın yeni neslinde çok büyük değişikliklere gitmeyecek. Tabi bu bahsettiğimiz “pek değişmeyecek” kısımlar kozmetik olan kısımlarda.

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GT-R R35’in aldığı en son makyaj 2016 yılında oldu. Efsaneleşmiş Japon otomobillerinin kimisi bu süre zarfında MX-5 gibi yeni nesillerine kavuştu kimisi ise Supra gibi küllerinden yeniden doğdu. Nissan ise emektar R35’in yeni tasarımına henüz daha zaman var diyor. Bu sebepten dolayı çalışmaların büyük kısmının aracın mekaniği üzerine olacağı düşünülüyor. Tabi dış görünüşe hiç dokunulmayacağını ben şahsen düşünmüyorum. İllaki kayda değer değişiklikler görürüz.

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Yeni GT-R hafif hibrit mi olacak?

Best Car‘ın Japonya biriminin aldığı duyumlara göre yeni GT-R’da yeni bir altyapı kullanacak. Yeni bileşenler ve yeni süspansiyonlar ile genel bir güncelleme geçirmiş R35 gibi olacak R36. Ayrıca iddialara göre giderek katılaşan emisyon ve gürültü kurallarına rağmen mevcut VR38DETT motor üzerinden R36’nın geliştirileceği söyleniyor. Yani R36’daki motorun, R35 NISMO‘daki 592 beygir güç ve 652 Nm tork üreten motora benzer bir performans sunması bekleniyor. Tabi yine dört çeker sistem ve otomatik şanzıman ile birlikte eşleneceğinin söylentisini de ekleyelim.

Gelelim başlıktaki hibrit konusuna. Hafif hibrit GT-R fikrini ortaya atan kişi Kazutoshi Mizuno, yani R35 GT-R’ın yaratıcısı olan kişi. Fakat Mizuno’nun Nissan’dan emekli oluşunun ardından bu plan 2022’ye ertelendiği söylenirken son sızıntılarda aracın tamamen benzinli motorla geliştirilecek olması biraz ters köşe yaptı.

Nissan’ın, birçok üreticinin içten yanmalı performans modellerini elektrikli hale getirdiği veya tamamen devre dışı bıraktığı şu zamanda kurallara nasıl uyacağı biraz merak konusu. Kurallara uymak adına düşük CO2 ayak izine sahip olan hibrit veya tamamen elektrikli yeni bir model ailesi planına girebileceği de söyleniyor. Fakat yine de GT-R’ın her halükarda, içten yanmalı motora sahip araba satışının yasaklandığı Avrupa ülkelerine satılması hakkında endişeler de mevcut.

Yeni Nissan GT-R R36 ne zaman tanıtılacak?

Söz konusu hafif hibrit GT-R motorunun, emisyon kurallarına son çare olarak kullanılacağı düşünülüyor. Yani tamamen elektrikli bir GT-R çağına gelmeden önceki son basamak olacak bu hibrit seçenek. Son GT-R R35‘in ise 2022 sonbaharında banttan ineceği söyleniyor. 2023 yılının başlarında ise R36‘nın görücüye çıkacağı belirtiliyor. Tabi bunların resmi kaynaklara dayanmayan söylentiler olduğunu da hatırlatalım.

Kaynak: Best Car Japonya, Carscoops