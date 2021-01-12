Yeni nesil Mercedes SL AMG, casus kameralara yakalandı!

Söz konusu yayın servisiyse kullanıcıların en çok dikkat ettiği şey içerik. Rekabetin kızıştığı ortamda Netflix, her hafta bir film yayınlayacak

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İnternet üzerinden dizi ve film yayını yapan Netflix, adeta kurucularından olduğu sektörde bugün hiç olmadığı kadar rekabet içinde. Neredeyse her yapım şirketi bugünlerde şirketin başarısına özenerek pastadan payını almak için çalışmalar yürütüyor. İzleme alışkanlıkları değişen kullanıcılar bugün saymakta zorlanacağımız kadar servise ulaşım sağlayabiliyor. Hatta Amazon Prime, Netflix, Hulu, Sony Bravia Core, Disney+, Discovery+, BLuTV, Exxen derken rekabet çılgın bir boyuta ulaşmış durumda. Zirvedeki yerini korumak isteyen Netflix’in planı ise belli. Daha çok içerik yolda.

Her hafta yeni bir Netflix filmi

Netflix yaptığı açıklamada, 2021 yılında 70’ten fazla ödüllü film yayınlayacaklarını açıkladı. Şirket aynı zamanda 2021 yılı içerisinde her hafta en az bir yeni film yayınlayacaklarını ekledi. Şirket bu filmlerde Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Dwayne Johnson, Idris Elba, Zendaya, Jenniffer Lawrance, Ryan Renolds, Gal Gadot gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışacak. Sadece oyuncu seçimi değil, yapım anlamında da kullanıcılarını sevindirmek isteyen Netflix’in çalışacağı film yapımcılarından bazıları da belli. İsimler arasında; Zack Snyder, Nora Fingschedit, Joe Wright, Shawn Levy ve Robert Pulcini gibi sektörden önemli isimler olacak. Amerikalı şirket başarılı bir yıl geçirecek gibi duruyor.

Kullanıcılar için önemli olan içerik

Kullanıcılar, Netflix gibi bir platforma üye olurken iki noktaya dikkat ediyor. Bunlardan ilki rakiplere göre uygun fiyatlı olması. İkincisi ise muhtemelen en önemli kısım olan içerik. Kullanıcılar pek çok şeyde olduğu gibi bir yayın platformuna da abone olurken önce içerik kısmına bakarak, en uygun fiyata maksimum verimi almak istiyor. Başka yerde izlenemeyen özel içerikler ise bunu sağlamanın ve müşterileri platforma çekmenin en hızlı yolu olarak görülüyor. Bakalım yeni içerik hamlesi Netflix için nasıl sonuçlar doğuracak. Şirketin hali hazırda nerdeyse her ülkede 195 milyon civarı ücretli abonesi bulunuyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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