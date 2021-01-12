Elektrikli SUV Mercedes EQA, çok yakında tanıtılabilir!

Son zamanlarda Mercedes-Benz‘in elektrikli EQ ailesinin en çok konuşulan modeli, amiral gemisi sedan EQS gibi görünüyor. Fakat kamuflajlarından neredeyse kurtulmuş olan, EQC’nin kardeşi Mercedes EQA bütün dikkatleri üzerine çekebilir.

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Mercedes EQA, esasen şu anda satışta bulunan GLA’nın elektrikli versiyonu olacak diyebiliriz. Tabi elektrikli versiyonu ayırt edecek bazı özel detaylar bulunacak. Tamamen kapalı ön ızgara, yeni ön-arka tamponlar, ön yolcu tarafındaki şarj kapağı ve çeşitli noktalarda yer alacak “”EQA” amblemleri detayları ile onu ayırt etmek mümkün olacak. Ayrıca AMG Line modelinin, GLA ile oldukça benzer bir görünümde olacağı söyleniyor.

Mercedes, yaklaşık bir yıldır EQA’yı bizlere gösteriyor ve önceden ortaya çıkan raporlara göre aracın 2020’de piyasa sürüleceği görünüyordu. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen aracın önümüzdeki aylarda satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlandırma konusunda ise EQC’nin altında konumlandırılacak olan EQA, nispeten daha ucuz bir model olarak karşımıza çıkacak. Ayrıca EQC‘nin, haberimizin yazıldığı tarih olan 12 Ocak 2021‘de 966 bin 600 TL‘ye ülkemizde satışta bulunduğunu belirtelim.

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Mercedes EQA’nın bilinen detayları

Aracın teknik detaylarının çoğu henüz açıklanmadı. Fakat bilindiği kadarıyla 60-110 kWh arasında değişen çeşitli batarya seçenekleri bulunacak. Bu bataryalarla EQA, en az 400 km menzile sahip olacak.

Motor seçeneklerinin 201 beygir, 268 beygir ve 335 beygir şeklinde güçlere sahip olması bekleniyor. Çeşitli güçlerde motorlar haricinde, isteğe bağlı olarak dört tekerlekten çekiş özelliği alınabilecek.

Kaynak: Carscoops