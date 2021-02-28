Genel
Mercedes A-Sınıfı makyajlanıyor!
“Daha yenisi geleli ne kadar oldu da makyajlanıyor?” dediğimiz araçlar kervanına Mercedes A-Sınıfı da katıldı. Fakat işin ilginç yanı, üç yıldır bu yüzüyle satışta olması. Zaman su gibi akıp geçmiş demeden edemiyor insan.
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Casus kameralara yakalanan bu prototip ile makyaj evresinin başlarında olunduğunu anlamak mümkün. Araçta göze çarpan en büyük değişiklik, siyah kamuflajla kaplanmış yeni ızgarası. Ayrıca aracın üretim modelinin ızgarasında, üzeri üç kollu yıldız logosuyla kaplı bir sensör olacağı da söyleniyor.
Makyajla birlikte Mercedes A-Sınıfı’nın görünüşünde çok büyük değişiklikler olmayacağı düşünülüyor. Olan değişikliklerin ise her makyaj operasyonundaki gibi ince tasarım detaylarında olması bekleniyor. Yenilenen tamponlar ve far gruplarını büyük ihtimalle göreceğiz.
Aracın kabininde de değişiklikler olacağı söyleniyor fakat detayları henüz bilinmiyor. Güncellenmiş bir bilgi-eğlence sistemi, yeni döşeme ve kaplama seçeneklerinin olması bekleniyor. Kabindeki yeniliklerin, C-Sınıfı’na gelen S-Sınıfı’ndaki büyük ekran gibi olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Malum, dışarıdaki değişiklikler ile içeridekiler genelde benzer miktarda oluyor.
Mercedes A-Sınıfı’nın motor seçeneklerinde ise güncel ünitelerin yerini koruyacağı düşünülüyor. Yani 108 beygirlik A160‘tan 415 beygirlik A45 S modeline uzanan yelpaze devam edecek. Tabi plug-in hibrit A250e seçeneğini de unutmayalım.
Kaynak: Carscoops
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Akıllı Telefonlar
OPPO F19 Pro Birçok Açıdan Netleşti
Yaklaşık 5 ay önce resmiyet kazanan F17′lerin devamı niteliğindeki F19 serisinin Pro‘su netleşti. İşte OPPO F19 Pro ve teknik detayları!
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2020 yılının Eylül ayında oluşturulan OPPO “F” serisi yeni modeller ile genişliyor. İlk olarak F17 ve F17 Pro olmak üzere iki cihaz halinde tanıtılan seri, bir süredir gündeme gelen F19 serisiyle kendini güncelleyecek. İlk serinin aksine F19’da üç cihaz bulunacak. Bu da hem çeşitliliği arttıracak, hem de F19 serisini güçlendirecek. Peki OPPO F19 serisinin ortanca modeli, yani OPPO F19 Pro neler sunacak?
Yeni seri OPPO F19, F19 Pro ve F19 Pro Plus olmak üzere üç cihazdan oluşacak. Bu üç cihazdan ikisi artık neredeyse netleşmişlen, F19 modeli hakkında bildiklerimiz sınırlı. Yani F19 Pro ve F19 Pro Plus hakkında oldukça yeterli bir bilgi birikimimiz var; ancak biz bu yazımızda OPPO F19 Pro modeline değineceğiz.
OPPO F19 Pro Bir Önceki “Pro” ile Oldukça Benzer
Özellikleri bakımından F17 Pro ile büyük benzerlik gösteren F19 Pro 6.4 inçlik bir ekrana sahip. Bu ekran FHD+ çözünürlükte olurken AMOLED hazzını kullanıcılara tattırıyor. AMOLED ile doğru orantılı olarak da ekran altı parmak izi sensörü bu modelde söz konusu.
Gücünü MediaTek Helio P90‘dan alan telefon arka tarafta dört adet kameraya sahip. Bu kameraların çözünürlükleri 48MP + 8MP + 2MP + 2MP olarak sıralanırken ön taraftaki kamera 16MP çözünürlükte.
4.310 mAh pile ek olarak 30W hızlı şarj desteğini beraberine getiren telefonun muhtemel fiyatı 271 dolar seviyesinde. Bu fiyatın 6GB RAM /64GB depolama seçenekli sürüm için geçerli olduğunu belirtelim.
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Genel
PlayStation 5 için ilave SSD desteği yazın geliyor!
PlayStation 5 oyun konsolu için ilave SSD desteğinin ne zaman geleceği belli oldu. Sony yaz mevsiminde depolama alanı sorununu çözecek.
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PlayStation 5 kullanıcıları depolama alanlarını arttırabilecek!
Oyun dünyasının en önemli aktörlerinden biri de kuşkusuz oyun konsolları. Sony, Microsoft ve Nintendo’nun başı çektiği bu rekabette, firmalar oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorlar. PlayStation 5 ile yeni nesil oyun kavramını bir adım öteye taşımayı hedefleyen Sony, kullanıcılarını sevindirecek bir geliştirme ile bizleri karşılıyor. Oyun konsoluna 825 GB SSD yerleştiren firma, kullanıcılarına bu kapasiteyi arttırma imkanı verecek. Yaz mevsimi geldiğinde Sony, konsol içinde yer alan ilave SSD portlarını aktif hale getirecek.
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Hali hazırda sistem ile birlikte oyuncuya sadece 667 GB‘lık bir alan kalmakta. Özellikle son dönemde artan boyutlar nedeniyle bu depolama alanı yetersiz kalabiliyor. Bu nedenle geliştirme yapma kararı alan Sony, PlayStation 5 içinde yer alan ilave portları aktif hale getirecek. Bu sayede kullanıcılar ilave depolama alanı ekleme imkanına sahip olacaklar. Ancak kullanıcıların Gen 4 özellikli bir SSD almaları gerekmekte. Öte yandan ilave SSD‘nin soğutma sistemi nedeniyle fan sesini de arttıracağı gelen bilgiler arasında.
Genel
Yeni Maserati GranTurismo, kamuflajlı olarak görüntülendi!
Maserati, bir süre önce mevcut GranTurismo‘nun üretimini, bir final sürümü ile durdurduğunu duyurmuştu. Şimdilerde ise marka, GranTurismo ve GranCabrio modellerinin yeni nesilleri üzerinde çalışıyor. Dışarıdan bakınca Alfa Romeo Giulia gibi görünen bu araç, aslında bir Maserati GranTurismo prototipi.
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Bu durumu doğrulayan bazı büyük işaretler var. Bunlar, normal Giulia’ya kıyasla daha uzun burnu ve biraz daha genişleyen çamurlukları. Genişleyen çamurlukların sebebi ise diğer bir işaret olan genişleyen iz açıklığı.
Söz konusu prototipin Maserati’ye ait olduğunu gösteren diğer bir işaret ise arkadaki plakada yer alan “trident“. Ayrıca ön camdaki etikette yazan “M189” kodu, gelecek nesil GranTurismo’ya ait olan kasa kodu. Yani bu sıraladığımız kanıtlarla aracın bir Alfa Romeo değil, Maserati olduğu su götürmez bir gerçek.
Aracın tasarımı, prototiplerde oldukça gizli fakat bir ipucumuz var. 2014 yılında tanıtılan Maserati Alfieri konseptine bakarak bir şeyler tahmin edebiliriz. Alfieri’nin oranlarına baktığımızda, haberimizdeki prototip ile büyük oranda örtüştüğünü görmek mümkün. Prototipin kabini ise hiç bir ipucuna sahip değil. Bildiğimiz Giulia kabini.
Yeni nesil Maserati GranTurismo ve GranCabrio, hem benzinli hem de elektrikli olarak gelecek. Benzinli motor seçeneğinin, Maserati MC20‘deki 630 beygirlik 3.0 litrelik çift turbolu V6 olacağı söyleniyor. Elektrikli motor seçeneğinin ne zaman geleceği ise henüz belli değil. Bu motorlar, üreticinin “Folgore” (İtalyancada “yıldırım” demek) aktarma organlarını taşıyacak. Arkada iki, önde bir adet olacak şekilde konumlandırılan elektrik motorları ile araçlar dört çeker deneyimi sunacak.
Kaynak: Carscoops
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