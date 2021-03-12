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Yeni nesil BMW M2, buz üzerinde görüntülendi
2021’in ikinci yarısında bizlerle buluşması beklenen BMW 2 Serisi Coupe‘nin en güçlü versiyonu olan BMW M2, buz üzerinde görüntülendi.
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Bir süre önce kış testlerini tamamlayan bir BMW M2 prototipi görüntülenmişti. Son zamanlarda Münih sokaklarında görüntülenen benzer bir aracın ardından, haberimize konu olan prototip ise İsveç‘te buz pistinde görüntülendi.
Yeni nesil BMW M2 modelinin, eski neslindeki keyifli sürüşe sahip spor otomobil karakterini sürdürmesi bekleniyor. Araç, 2 Serisi Gran Coupe’deki gibi önden çekişli bir seçenek sunmayacak. Bunun sebebi ise Coupe modellerin CLAR mimarisini kullanıyor olmaları. 2 Serisi Coupe ve M2’nin, arkadan çekişli ve dört çeker sistemlere sahip olması bekleniyor. Dört çeker sistemin, tüm gücü arka tekerleklere iletebilen bir mod sunacağı düşünülüyor. Hatta bazı pazarlarda manuel şanzıman olabileceği dedikodusunun bulunduğunu da belirtelim.
Otomotiv sektörü son zamanlarda dört silindirli motorlara yöneldi. Fakat BMW M2’de bu modaya uymayacak gibi görünüyor. Aracı büyük ihtimalle en son nesil BMW M3‘teki 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorunun bir çeşidi ile göreceğiz. Tabi normal 2 Serisi Coupe modellerinde dört silindirli motorların sunulması bekleniyor.
Yeni nesil BMW M2 modelinin tasarımı ise hala daha gizliliğini koruyor. Fakat kamuflajlardan anlaşıldığı kadarıyla araçta, güncel BMW modellerine kıyasla daha normal boyutlu böbrekler bulunacak. Yani yeni M3 ve M4 modellerindeki gibi büyük bir ızgara muhtemelen olmayacak.
Kaynak: Carscoops
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Genel
Trendyol, en çok indirilen uygulamalarda ilk 10’da!
Mobil uygulama analiz platformları arasında yer alan App Annie, uygulama yayıncıları listelerini açıkladı. Tüm dünyadaki indirmeler üzerinden bir değerlendirme söz konusu. Özellikle Trendyol, EMEA merkezli alışveriş uygulamaları listesine Türkiye’den ilk 10’a giren tek şirket oldu.
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Liste, 2012 yılından bu yana en yaratıcı ve başarılı mobil uygulama yayıncılarını belirleyen App Annie tarafından App Store ve Google Play’deki uygulama indirme sayıları temel alınarak hazırlanıyor.
Türkiye’nin en çok indirilen alışveriş uygulaması oldu!
Trendyol, bugüne kadar 60 milyondan fazla indirilerek Türkiye’nin en çok indirilen e-ticaret uygulaması oldu. Üstelik Trendyol’da ziyaretlerin yüzde 93’ü mobil uygulamadan gerçekleştiriliyor. Ayrıca müşterilerin yüzde 85’i alışverişlerini mobil uygulama üzerinden gerçekleştiriyor.
Türkiye’nin en büyük e-ticaret şirketi olan Trendyol, moda, elektronik, ev & mobilya, market gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 30 milyondan fazla ürünü Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 milyon aktif müşterisiyle buluşturuyor. Ayrıca Trendyol, teknoloji ekibindeki yaklaşık 1.000 mühendisle birlikte yeni teknolojiler geliştiriyor. Beraberin de mobil uygulamasını ve platformunu her gün geliştirmeye devam ediyor.
Sizler için oluşturduğumuz Trendyol listesine buradan ulaşabilirsiniz
Genel
Steam, Metro 2033 oyununu ücretsiz yaptı
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam, oyuncuları mutlu edecek ücretsiz bir oyun ile karşımızda. Buna göre şirket, kısa süreliğine Metro 2033 oyununu ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Dijital oyun mağazalarının popülerliği günden güne artarken, yaşanan rekabet oyun severlere yarıyor. Bilindiği üzere Epic Games uzun bir süredir, oyun severlere ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Rekabetin diğer tarafındaki Steam ise, bu duruma karşılık olarak hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak Steam, Metro 2033 isimli FPS oyununu ücretsiz verme kararı aldı.
Yayıncılığını Deep Silver’ın yaptığı, geliştiriciliğini ise 4A Games’in üstlendiği Metro 2033, ilk çıkışını 2010 yılında gerçekleştirmişti. Dmitry Glukhovsky’nin romanlarına dayanan ikonik seri, yaşanan bir nükleer savaştan kurtulanların Moskova Metrosu altında kurdukları yeraltı topluluklarını konu alıyor. Tünellerde Stalinistler ve neo-Naziler arasında bir savaş sürerken, Dark Ones adı verilen gizemli bir yaratık türü arta kalan insanlar avlamaya başlıyor.
Steam tarafından ücretsiz verilen Metro 2033 oyunu için önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows XP, Vista, veya 7
- İşlemci: Dört çekirdekli işlemci
- RAM: 2GB RAM
- Ekran kartı: GeForce GTX 260 veya daha iyisi
Metro 2033’ü ücretsiz bir şekilde edinmek isteyen oyun severler, Steam’den oyunun mağazasına girerek kütüphanelerine ekleyebiliyor. Ayrıca Metro 2033 Redux, Metro Last Light Redux ve Metro Exodus da indirimli olarak satılıyor.
Son olarak Metro 2033 oyununu henüz indirmediyseniz 15.03.2021 saat 20:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunu Steam kütüphanenize eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
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Friends dizisi, 1 Nisan’da Netflix Türkiye’ye geliyor
Dünyanın en popüler komedi dizilerinden birisi olan Friends, Netflix’in Türkiye kütüphanesine geliyor. Söz konusu dizi tüm bölümleriyle 1 Nisan 2021’den itibaren bizlerle.
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Belirli zaman aralıklarıyla platform değiştiren ama her seferinde, ait olduğu platformun en çok izlenen içeriği olan Friends, 1 Nisan’dan itibaren Netflix Türkiye’de yer alacak.
Ünlü dizinin son bölümünün üzerinden 15 yılı aşkın zaman geçmişken, Netflix Türkiye; “Friends 1 Nisan’da geliyor diye “Şaka mı bu?” diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur” şeklinde duyuru yaptı.
Friends 1 Nisan'da geliyor diye "Şaka mı bu?" diyenleriniz var görüyorum, bunun şakası mı olur.
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) March 11, 2021
Friends, ilk bölümünün yayınlandığı 22 Eylül 1994 tarihinden bugüne sürekli büyüyen kitlesiyle yıllar boyu adından en çok söz ettiren yapımlar arasında yer aldı. Dizide; Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry ve David Schwimmer başrolleri paylaşıyor.
Her biri ikonikleşmiş, yakın arkadaş olan altı karakterin hikayesini izlediğimiz Friends; 10 sezon boyunca ekranlarda kaldı. Ayrıca dizi her biri birbirinden eğlenceli toplamda 235 bölüm ile izleyicileriyle buluştu. Ülkemizde de sıkı bir fan kitlesine sahip olan dizi Manhattan’da yaşayan bir grup arkadaşın hayatını anlatıyor.
Son olarak Friends dizisinin haklarını yakın zamanda satın alan HBO Max; özel bir bölüm planladığını ve bütün oyuncuların tam kadro bu bölümde yer alacağını açıkladı. Dizide Ross Geller karakterine hayat veren David Schwimmer, Nisan’da Los Angeles’ta toplanıp yeni bölümü çekeceklerini açıkladı. Özel bölümün, bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanması bekleniyor.
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