Yeni nesil BMW M2, buz üzerinde görüntülendi

2021’in ikinci yarısında bizlerle buluşması beklenen BMW 2 Serisi Coupe‘nin en güçlü versiyonu olan BMW M2, buz üzerinde görüntülendi.

İlginizi çekebilir: Audi Q9 üzerinde çalışılıyor olabilir!

reklam

Bir süre önce kış testlerini tamamlayan bir BMW M2 prototipi görüntülenmişti. Son zamanlarda Münih sokaklarında görüntülenen benzer bir aracın ardından, haberimize konu olan prototip ise İsveç‘te buz pistinde görüntülendi.

Yeni nesil BMW M2 modelinin, eski neslindeki keyifli sürüşe sahip spor otomobil karakterini sürdürmesi bekleniyor. Araç, 2 Serisi Gran Coupe’deki gibi önden çekişli bir seçenek sunmayacak. Bunun sebebi ise Coupe modellerin CLAR mimarisini kullanıyor olmaları. 2 Serisi Coupe ve M2’nin, arkadan çekişli ve dört çeker sistemlere sahip olması bekleniyor. Dört çeker sistemin, tüm gücü arka tekerleklere iletebilen bir mod sunacağı düşünülüyor. Hatta bazı pazarlarda manuel şanzıman olabileceği dedikodusunun bulunduğunu da belirtelim.

reklam

Otomotiv sektörü son zamanlarda dört silindirli motorlara yöneldi. Fakat BMW M2’de bu modaya uymayacak gibi görünüyor. Aracı büyük ihtimalle en son nesil BMW M3‘teki 3.0 litrelik sıralı altı silindirli motorunun bir çeşidi ile göreceğiz. Tabi normal 2 Serisi Coupe modellerinde dört silindirli motorların sunulması bekleniyor.

Yeni nesil BMW M2 modelinin tasarımı ise hala daha gizliliğini koruyor. Fakat kamuflajlardan anlaşıldığı kadarıyla araçta, güncel BMW modellerine kıyasla daha normal boyutlu böbrekler bulunacak. Yani yeni M3 ve M4 modellerindeki gibi büyük bir ızgara muhtemelen olmayacak.

Kaynak: Carscoops

Her yaştan otomobil meraklısına özel ürünlerin bulunduğu Hepsiburada listemize buradan bakabilirsiniz.