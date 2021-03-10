Audi Q9 üzerinde çalışılıyor olabilir!

Audi Q9 modelinin varlığı henüz doğrulanmamış olsa da şirket, 2013 yılından beri bu adın ticari haklarına sahip. Son zamanlarda sızan raporlara göre ise aracın yakında yollarda olacağı söyleniyor.

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Adından da anlaşılacağı üzere Audi Q9 modelinin, Q7’nin üzerinde konumlandırılması bekleniyor. Q7, üç sıralı koltuk düzeni sunsa da yalnızca küçük çocukların sığabileceği boyutta olması büyük bir tartışma konusu.

Autobild‘e göre Audi Q9 coupe SUV değil, büyük SUV sınıfında rekabet edecek. Aslında bunun gerçek olma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü BMW X7 ve Mercedes GLS gibi araçların, Audi kanadında rakibi yok. Zaten Audi Q8, coupe SUV pazarını, yani Mercedes GLE Coupe ve BMW X6‘yı hedef alıyor.

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İlk gelen raporlara göre Audi Q9‘un 2020 yılı sonlarında duyurulacağını işaret ediliyordu. Fakat bulunduğunuz tarihe bakılırsa ufak tefek aksilikler veya salgın dolayısıyla bu tip bir gecikmeden dolayı programın çok da gerisindeler diyemeyiz.

Casus fotoğrafçılar haberde yer alan prototipin, test için Çin pazarındaki Audi’lerin kamuflajını giydiğini söylüyor. Fakat aracın aynı zamanda VW Atlas kamuflajının önünde Audi logosu bulunan hali olarak da görenler var.

Çin, otomotiv dünyası için oldukça büyük bir pazar. Belki de bu Audi, Çin pazarına özel bir modelin prototipi. Bu soruların cevaplarına zaman geçtikçe kavuşacağız gibi görünüyor.

Kaynak: Autobild, Carscoops

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