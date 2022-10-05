Microsoft Edge, bu hafta beta kanalı için planlanan 107 sürümünün yayınlanmasından önce, tarayıcının 106 sürümü için etkileyici bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Redmond şirketine göre, yeni özellik bazı önemli koruma yetenekleri getiriyor.

İlk iyileştirme, Microsoft’a göre tarayıcıyı “daha güvenilir” hale getirecek olan web savunmasıyla ilgilidir. Bu amaçla güncelleme, 103. sürümden beri Edge’in bir parçası olan “Microsoft Defender SmartScreen” kütüphanesini yeniden yazdı. Bu özellik, tarayıcıyı bir Windows makinesinde çalıştıran kullanıcılara özeldir.

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Değişiklikle birlikte, bazı çökmelerden sorumlu tutulan “NewSmartScreenLibraryEnabled” yapılandırma ilkesi Microsoft Edge 106’da silindi ve gelecekteki 107 sürümünde “kullanımdan kaldırılmış” olarak listelenecek.

Güvenlik özellikleri Edge 106’yı nasıl etkiler?

Yeni özelliklerin ilk sonucu, kullanıcılar daha az popüler sitelerde gezinirken Edge’in varsayılan olarak ultra yüksek güvenlik moduna geçecek olmasıdır. Bu özellikleri etkinleştirmenin yolu “Ayarlar ve daha fazlası” (Alt + F) > “Ayarlar” > “Gizlilik, arama ve hizmetler” altında “Temel”, “Dengeli” ve “Sıkı” seçeneklerinden birini seçmektir.

Dikkat çeken bir diğer değişiklik de tarayıcının adres çubuğunda çalışma sonuçlarının ikiden dörde çıkarılması. Microsoft’a göre bu, “arama yaparken size sunulan iş içeriğinin daha fazla görünürlüğünü” sağlayacak. Bunu yapmak için “AddressBarMicrosoftSearchInBingProviderEnabled” ilkesini etkinleştirmeniz gerekecektir.

Microsoft Edge 106, 15 Eylül 2022’de yayınlandı ve şimdi ikisi önceden belirlenmiş ve ikisi kullanımdan kaldırılmış (“OutlookHubMenuEnabled” ve “EdgeDiscoverEnabled”) üç yeni ilke içeriyor. Bu değişiklikler, tarayıcının geçtiğimiz Nisan ayında %10’dan fazla bir pay elde ettiği küresel masaüstü pazarında yükselmesine yol açtı.

Kaynak: TechRadar