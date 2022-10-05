Resmi lansmandan bir yıl sonra Microsoft, Windows 11’e yeni bir özellik paketi ekliyor. 22H2 sürümündeki son güncellemede Dosya Gezgini’ne sekmeler eklendi ve görev çubuğuna yüzen bir menü seçeneği eklendi.

Güncelleme ilk olarak Sürüm Önizleme kanalı aracılığıyla Windows Insiders üyelerine (yapı 22621.608) yayınlandı. Ancak, bu ve diğer yeni özelliklerin Ekim ayı sonuna kadar genel kullanıma sunulması bekleniyor.

Yeni Dosya Gezgini

Windows 11 güncellemesi Dosya Gezgini’ne birçok yeni özellik getiriyor. Microsoft Edge ve diğer tarayıcılara benzer şekilde, kullanıcılar oturumları düzenlemek için sekmeleri kullanabilecek ve aynı pencerede birden fazla klasör açabilecekler.

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Sol taraftaki gezinti panelini daha temiz hale getirmenin yanı sıra, güncelleme artık dosyaları yöneticinin ana sayfasına sabitlemenize olanak tanıyor. Basit bir işlev, ancak önemli belgelere hızlı erişimi kolaylaştıracak.

Kayan menülü görev çubuğu

Sürüm 22H2’nin bir başka eklentisi de Windows 11 görev çubuğundaki açık veya sabitlenmiş programlar için yüzen menüdür. Alanın tamamen uygulama simgeleriyle dolu olması durumunda, yeni özellik kullanıcılar için görünümü genişletir.

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Windows 11 güncellemesi “Önerilen Eylemler” özelliğinin ilk sürümünü getiriyor. Bir metin veya e-postadan bir telefon numarası veya tarih kopyalandığında, özellik otomatik olarak bir Microsoft Teams araması yapmayı veya Outlook takvimine bir randevu eklemeyi önerercek.

Son olarak, işletim sistemi çevredeki cihazlarla paylaşımı kolaylaştıracak. Bluetooth bağlantılarını kullanmak yerine, aynı ağa bağlı PC’leri, dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları bulmak daha kolay olacaktır.

Kaynak: Microsoft, XDA Developers