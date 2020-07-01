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2021 VW Tiguan, hibrit GTE ve R versiyonuyla birlikte tanıtıldı!
En çok satan crossover modellerinden VW Tiguan, geçirdiği makyajla beraber birkaç yeni versiyona da kavuştu. Dün neredeyse kamuflajsız prototiplerin fotoğrafları sızmıştı. Tabiri caizse, göz açıp kapamadan, 2021 Tiguan tanıtıldı.
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VW’nin yeni tasarım dilini kullanıldığı ilk model olan yeni Golf’e benzer çizgiler aracın dış tasarımına hakim. Ön kısımda yeni farlar, yeni ızgara ve büyük hava girişlerine sahip yeni tampon göze çarpan ilk detaylar arasında. Diğer kısımlardaki değişiklikler ise biraz daha az fark edilir derecede. Markanın güncel tasarım diline uygun şekilde revize edilmiş arka farlar, arka tampon ve ortaya gelen “Tiguan“yazısını arkadaki değişikler olarak sıralayabiliriz. “4MOTION” ibaresi de yeni bir yazı fontuna sahip. “R” paketinde opsiyon olarak Akrapovic egzoz siteminin de alınabildiğini belirtelim.
Aracın kabininde ise küçük ama etkili yenilikler bulunuyor. Dokunmatik yüzeylere sahip direksiyon ve klima kontrol alanı, 8 veya 10.25 inçlik gösterge paneli ve yeni bilgi-eğlence sistemi makyajla gelen yeniliklerin başında geliyor. Ayrıca bu yeni bilgi-eğlence sisteminde doğal sesle kontrol, çoklu telefon bağlantısı ve kablosuz App-Connect özellikleri de yer alıyor. 2021 Tiguan’ın kabinindeki diğer yenilikler arasında yeni döşemeler ve 15 farklı renge sahip ortam aydınlatması ve opsiyonel 480 W Fender Premium ses sistemi de yer alıyor.
Yeni güvenlik ekipmanları içinde 0-209 km/s arasında çalışan, hızlanma ve frenlemeyi kontrol edebilen yeni Travel Assist sistemi yer alıyor. Ayrıca makyajlı Tiguan, “proaktif olarak yerel hız sınırı, şehir sınır işaretleri, yol kesişimleri ve kavşakları da dikkate alabilen” adaptif hız sabitleyici sisteme de sahip.
Tiguan’ın yeni motorları ise plug-in hibrit GTE ve yüksek performanslı R paketinde yer alıyor. GTE paketinde, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir güç ve 400 Nm torka sahip, 1.4 litre 4 silindirli hibrit ünite yer alıyor. Tiguan GTE’nin tamamen elektrikli menzili ise 50 km olarak açıklandı. Tiguan R ise 2.0 litrelik 320 beygir gücünde ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.
Makyajlı Tiguan’ın fiyatı henüz belli değil fakat yakın zamanda satışa çıkacağı söyleniyor.
Kaynak. Carscoops, Motor1
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2021 VW Golf R, casus kameralara yakalandı!
Yeni nesil VW Golf R‘ın bu yıl içindeki tanıtımı için gün saydığımız şu zamanlarda araç, Almanya‘daki bir otoparkta casus kameralara yakalandı.
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Koyu mavi rengi ve henüz ufak tefek kamuflaja sahip detayları ile görüntülenen prototip, ön tampondaki büyük hava girişleri, büyük yan etekler, büyük difüzörlü arka tamponu ve dörtlü egzoz çıkışıyla klasik “hot-hatch” karakterini yansıtıyor. Ayrıca bagaj kapağı üzerine monte edilmiş büyük arka kanat da diğer sportif bir detay olarak göze çarpıyor.
İç tasarımda ise “R” logolu spor ön koltuklar ve ön panelde yer alan karbon fiber detaylar baskın bir role sahip. “R” logosuna sahip yeni direksiyon simidi ve yeni dikişli döşemeleri, aracın sportif karakterini içeride de devam ettiriyor.
2021 Golf R, eski nesline göre daha fazla alçaltılan süspansiyona, yeni şasiye, renkli kaliperlere sahip geliştirilmiş fren takımına sahip olacak. Ayrıca tam zamanlı dört tekerlekten çekiş sistemi ile Mercedes A35 AMG, BMW M1.35i ve Audi S3 Sportback ile rekabet edecek. 328 beygir güce sahip olduğu iddia edilen ve DSG şanzıman ile geleceği söylenen yeni Golf R, 2.0 litrelik turbolu 4 silindirli bir motora sahip olacak.
Kaynak: Carscoops
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2021 VW Tiguan, casus kameralara yakalandı!
VW Tiguan‘ın makyajlı versiyonunun tanıtılmasına çok az bir zaman kala aracın tasarımı, dışarıda yakalanan bir prototiple gün yüzüne çıktı.
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Casus fotoğrafçıların Almanya’da çektiği bu fotoğraflara bakacak olursak, yeni Golf’teki çatık tek kaşlı bakışlı farlar, daha uzun ve geniş ızgara, yeni ön tampon ve yeni logo dikkat çekiyor. Ayrıca bu prototipte, opsiyonel IQ.Light LED matris farlar yer alıyor. Bazı ibarelerden anlaşıldığı kadarıyla bu prototipin R-Line donanımına sahip bir araç olduğu düşünülüyor.
Görsellerdeki aracın arka tamponu ve jantları pek de R-Line gibi durmuyor, evet. Fakat bu aracın bir prototip olduğunu da hatırlamak gerekiyor. R-Line’a özgü egzoz çıkışı veya sahte egzoz uçlarını barındıran, sportif bir arka tampon bekleniyor. Arka farlarda ise üç bumerang şekli içeren LED far grubu göze çarpıyor.
İç tasarımda ise çok büyük tasarım değişiklikleri yok. Yeni Golf’ten alınan direksiyon simidi ve yeni klima kontrol alanı dikkat çeken detayların başında yer alıyor. Fakat OTA güncellemelerine sahip yeni bir bilgi-eğlence sisteminin tanıtılacağı da söylenenler arasında.
Makyajlı Tiguan’ın, GTE adındaki plug-in hibrit bir modele de sahip olacağı söyleniyor. Yeni Golf GTE‘deki 242 beygir giç ve 400 Nm tork değerlerine sahip 1.4 litrelik 4 silindirli içten yanmalı motora sahip hibrit üniteyi kullanması bekleniyor. VW’nin turbolu yeni motorlarının çoğunun, yeni Tiguan’da da yer alması bekleniyor. Ayrınca 2.0 litrelik, 320 beygir gücünde ve 4MOTION sistemine sahip Tiguan R modelinin de tanıtılması ihtimali de oldukça yüksek.
Kaynak: Carscoops
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Koenigsegg Jesko’nun sesine kulak verin!
Koenigsegg‘in bu güne kadar ürettiği en vahşi otomobil olacağı söylenen Jesko, prototip sürüşlerinde sona doğru geliyor. İsveçli üretcinin Instagram hesabında paylaştıkları ise bekleyiş heyecanını katlayacak cinsten. Jesko, Koenigsegg’in Angelholm fabrikası yakınlarındaki bir sürüş esnasında kayda alınmış.
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Koenigsegg, Jesko’yu ilk kez geçen yılki Cenevre Otomobil Fuarı‘nda, Agera RS‘in halefi olarak tanıtmıştı. Ayrıca şu an üretimde olan hibrit Regera‘nın aksine Jesko, elektrifikasyona tabi olmayan bir model. Markanın, üst düzey sürüş deneyimine odaklı performans modeli olarak tasarlanmış.
Jesko, gücünü çift turbolu 5.0 litrelik bir V8 motordan alıyor. Fakat bu modeli benzersiz kılan şey ise güç aktarma sistemi diyebiliriz. Çünkü 8.500 dev/dk değeriyle başa çıkabilen 180 derecelik düz bir krank mili bu araçta yer alıyor ve Jesko’nun sesini diğer Koenigsegg’lerden ayırıyor. Diğer bir ilginç özellik olarak, herhangi bir turbo gecikmesini ortadan kaldıran, küçük elektrikli bir kompresöre bağlı turboşarjları sayabiliriz.
Koenigsegg Jesko’nun yakıt sistemi de oldukça esnek bir yapıya sahip. Yüksek oktanlı benzinle çalışabildiği gibi E85 (%85’i alkol, %15’i benzin olan yakıt çeşidi) ile de çalışabiliyor. E85 ile çalışırken aracın performans değerleri 1578 beygir güç ve 1500 Nm tork değerlerine geliyor.
Koenigsegg, yalnızca 125 adet Jesko üretecek. Her biri vergiler hariç 3 milyon $ gibi bir fiyattan satılacak ve yıl sonunda teslimatlarına başlanacak.