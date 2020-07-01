2021 VW Tiguan, hibrit GTE ve R versiyonuyla birlikte tanıtıldı!

En çok satan crossover modellerinden VW Tiguan, geçirdiği makyajla beraber birkaç yeni versiyona da kavuştu. Dün neredeyse kamuflajsız prototiplerin fotoğrafları sızmıştı. Tabiri caizse, göz açıp kapamadan, 2021 Tiguan tanıtıldı.

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VW’nin yeni tasarım dilini kullanıldığı ilk model olan yeni Golf’e benzer çizgiler aracın dış tasarımına hakim. Ön kısımda yeni farlar, yeni ızgara ve büyük hava girişlerine sahip yeni tampon göze çarpan ilk detaylar arasında. Diğer kısımlardaki değişiklikler ise biraz daha az fark edilir derecede. Markanın güncel tasarım diline uygun şekilde revize edilmiş arka farlar, arka tampon ve ortaya gelen “Tiguan“yazısını arkadaki değişikler olarak sıralayabiliriz. “4MOTION” ibaresi de yeni bir yazı fontuna sahip. “R” paketinde opsiyon olarak Akrapovic egzoz siteminin de alınabildiğini belirtelim.

Aracın kabininde ise küçük ama etkili yenilikler bulunuyor. Dokunmatik yüzeylere sahip direksiyon ve klima kontrol alanı, 8 veya 10.25 inçlik gösterge paneli ve yeni bilgi-eğlence sistemi makyajla gelen yeniliklerin başında geliyor. Ayrıca bu yeni bilgi-eğlence sisteminde doğal sesle kontrol, çoklu telefon bağlantısı ve kablosuz App-Connect özellikleri de yer alıyor. 2021 Tiguan’ın kabinindeki diğer yenilikler arasında yeni döşemeler ve 15 farklı renge sahip ortam aydınlatması ve opsiyonel 480 W Fender Premium ses sistemi de yer alıyor.

Yeni güvenlik ekipmanları içinde 0-209 km/s arasında çalışan, hızlanma ve frenlemeyi kontrol edebilen yeni Travel Assist sistemi yer alıyor. Ayrıca makyajlı Tiguan, “proaktif olarak yerel hız sınırı, şehir sınır işaretleri, yol kesişimleri ve kavşakları da dikkate alabilen” adaptif hız sabitleyici sisteme de sahip.

Tiguan GTE Tiguan GTE Tiguan GTE Tiguan GTE

Tiguan’ın yeni motorları ise plug-in hibrit GTE ve yüksek performanslı R paketinde yer alıyor. GTE paketinde, yeni Golf GTE‘deki 242 beygir güç ve 400 Nm torka sahip, 1.4 litre 4 silindirli hibrit ünite yer alıyor. Tiguan GTE’nin tamamen elektrikli menzili ise 50 km olarak açıklandı. Tiguan R ise 2.0 litrelik 320 beygir gücünde ve 4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Makyajlı Tiguan’ın fiyatı henüz belli değil fakat yakın zamanda satışa çıkacağı söyleniyor.

Kaynak. Carscoops, Motor1