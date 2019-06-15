Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan Türkiye’de!

Türkiye lansmanı gerçekleştirilen Mercedes-Benz’in kompakt sınıftaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan, zengin standart donanımı ve üstün teknolojileri ile satışa sunuldu. 246 bin TL ‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Mercedes-Benz A-Serisi Sedan ‘ın benzinli ve dizel motor seçenekleri bulunuyor.

İlginizi çekebilir : Mercedes-Benz, Mobil Dünya Kongresi 2019’da en yeni teknolojilerini sergiledi

Üstün teknolojiler Mercedes-Benz A-Serisi Sedan ‘da

Mercedes-Benz gerçekleştirdiği lansman ile kompakt sınıfdaki ilk sedan modeli A-Serisi Sedan ‘ı tanıttı. Türkiye pazarı için büyük önem taşıdığı belirtilen Yeni A-Serisi Sedan, S-Serisi’nden transfer edilen sürüş destek sistemleri ile yüksek güvenlik seviyesi sunuyor. Ayrıca sezgisel kullanıma imkân tanıyan ve öğrenme yeteneğine sahip MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) bilgi ve eğlence sistemi gibi teknolojilerle yeni sedan fark yaratıyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan tasarımı

Rekortmen aerodinamik yapı

Yeni A-Serisi Sedan, 0,22 Cd’lik rüzgar sürtünme katsayısı ve 2,19 m2’lik ön alan değeriyle dünyanın en düşük değerine imza atıyor ve böylece CLA Coupé’nin dünya rekoruna eşlik ediyor.

Ön far çevresinin karoser parçalarıyla kusursuz birleşimi gibi otomobilin burun bölgesindeki iyileştirmeler kadar, motor, gövde altı ve arka aks parçaları da dahil olmak üzere otomobilin altının kaplanması da aerodinamik optimizasyona katkı sağlıyor. Lastiklerdeki hava akımını iyileştirmek için ön ve arka lastik spoylerleri de optimize edilirken, jant ve lastiklerde de aerodinamik çözümlere yer veriliyor. İsteğe bağlı olarak motor bölgesindeki hava akımını azaltan ve ön ızgaranın arkasına yerleştirilen iki parça bir panjur sistemi sunuluyor.

Konfordan ödün vermeyen atak sürüş özellikleri

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, motor seçeneğine ve sürücünün tercihine bağlı olarak farklı yürüyen aksam alternatifleriyle donatılıyor. Jant seçenekleri 16 inç ile başlıyor ve 19 inç’e kadar uzanıyor. Ön aksta McPherson tipi bağımsız ve arka aksta ise ağırlık avantajına sahip yarı bağımsız bir aks görev yapıyor. Daha güçlü motor seçenekleri ve 4MATIC ile donatılan versiyonlarda ayarlı amortisörler veya büyük jantlı versiyonlarda dört kollu bağımsız bir süspansiyon devreye giriyor.

Hayatı kolaylaştıran zengin standart donanım ve üstün teknolojiler

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, zengin bir standart donanım seviyesiyle yollara çıkıyor. Baz donanımda bile dokunmatik ekranlı yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ve Aktif Fren Yardımcısı ile Aktif Şerit Takip Yardımcısı da dâhil en güncel sürüş yardım sistemleri standart olarak sunuluyor. Style ve AMG donanım paketleriyle sunulan A-Serisi Sedan, bunun dışında Gece Paketi ve farklı özel donanımlarla kişiselleştirilebiliyor. Örneğin arka tamponun altına ayağın uzatılmasıyla bagaj kapağının otomatik olarak açılmasını sağlayan “Hands-free-access”, eller serbest bagaj açma fonksiyonu’na sahip KEYLESS-GO konfor paketi, söz konusu özel donanımlardan sadece biri.

Kendinden emin, sportif ve modern tasarım

Yeni A-Serisi Sedan, yeni nesil Mercedes-Benz modellerinin tasarım diline sadık bir görünüm sergiliyor. Kısa ön ve arka uzantılarının da katkısıyla A-Serisi Sedan, dinamik, sportif karakterli bir kompakt sedan gövde oranlarını sunuyor. Markanın karakteristik tasarım unsurlarından biri olan uzun motor kaputunu ince tasarımlı farlar ve yine markanın karakteristik ön ızgarası tamamlıyor.

Olabildiğince geride konumlandırılan yaşam alanı ve kısa bagaj kapağı uzantısı, dört kapılı sedanın dinamik görünümünü destekliyor. Kaslı omuz çizgisi ve yan gövdedeki hareketlilik, güçlü ve dinamik görünüme katkı sağlıyor. Yan aynalar araç gövdesinde yer buluyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu daha geniş bir görünüm sunarken A-Serisi Sedan’ın dinamizmini destekliyor.

Özellikle arka koltuklarda rakipsiz genişlik

Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 4.549 mm uzunluğa, 1.796 mm genişliğe, 1.446 mm yüksekliğe ve 2.729 mm dingil mesafesine sahip. Söz konusu boyutlar geniş bir yaşam alanı ve 420 litrelik bir bagaj kullanımı sunuyor. 1.024/944 mm ön/arka baş mesafesi, 1.457/1.446 mm ön/arka dirsek mesafesi, 1.400/1.372 mm ön/arka omuz mesafesi ve 1.062/861 mm ön/arka bacak mesafesi değerleri, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat yolculuk etmesine imkân tanıyor. Sadece omuz, dirsek ve baş mesafesiyle ortalamanın üzerinde değerler sunmakla kalmayan A-Serisi Sedan; 944 mm ile sınıfının en iyi arka koltuk baş mesafesi veya arka koltuklara geçiş kolaylığı gibi üstün özelliklerle aynı zamanda kullanım kolaylığı da sunuyor. 420 litre hacimli bagaj, 950 mm genişliğe ve 462 mm’lik kilit ile arka cam alt kenarını arasındaki mesafesiyle geniş bir yükleme girişi sunuyor.

İç mekanda başlayan devrim

Mercedes-Benz’in kompakt sınıfta devrim niteliği taşıyan yenilikçi iç mekân yaklaşımıyla A-Serisi Sedan, modern kavramını yeniden tanımlıyor. İç mekân tasarımı, gösterge paneli ile başlıyor; gösterge panelinin üzerini örten bir koruma bulunmadığı için gösterge panelinin gövdesi havada süzülüyor hissi veriyor. İsteğe bağlı olarak 64 renk seçeneği sunan ambiyans aydınlatması, havada süzülme etkisini daha da güçlendiriyor. Tamamen dijital gösterge paneli isteğe bağlı olarak sunulurken türbin görünümlü havalandırma çıkışları sportiflik vurgusunu arttırıyor. Yeni Mercedes-Benz A-Serisi Sedan’ın kokpit tasarımı; iki adet 7 inç’lik ekran, bir adet 7 inç ve bir adet 10,25 inç’lik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inç’lik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor.

MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi – Sesli Komut

Yeni A-Serisi, aynı zamanda “Mercedes me connect” için yeni bir dönemin başlangıcı olan yenilikçi bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkan ilk Mercedes-Benz modeli olma özelliğini taşıyor. Yapay zeka özelliği ile gelen öğrenme yeteneği ile benzersiz bir sistem olan MBUX, Yeni A-Serisi Sedan için de standart olarak sunuluyor. Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor ve böylece otomobil ile sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Donanım seviyesine bağlı olarak yüksek çözünürlüklü 10.25 inç, tamamen dijital gösterge paneli, standart olarak sunulan dokunmatik ekran ve günlük konuşma dilini anlayan, “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen sesli komut sistemi gibi özellikler devreye giriyor. MBUX, dokunmatik ekran, isteğe bağlı olarak sunulan ve vites konsoluna entegre edilen dokunmatik kumanda paneli ve direksiyon üzerindeki Dokunmatik Kontrol Düğmeleri olmak üzere üç farklı arayüz üzerinden kumanda ediliyor. Ayrıca ön camda sanal gösterge paneli de sunuluyor.

Güvenlik

Hava yastıkları cam alanlardan gelecek tehlikelere karşı da koruyor

Güç sınırlandırmalı üç nokta emniyet kemerleri ile birlikte sürücü diz hava yastığı dâhil kapsamlı hava yastığı donanımı, sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğini destekliyor. Rakiplerin çoğunun aksine cam hava yastığı, A sütununu da kaplayarak daha da güvenli bir koruma alanı sağlıyor. Ön koltuklarda standart olarak sunulan yan hava yastıkları arka koltuklarda isteğe bağlı olarak sunuluyor.

S-Serisi’nden aktarılan güvenlik donanımları

Bünyesinde S-Serisi’nden transfer edilen özellikleri de barındıran A-Serisi ailesi, en güncel sürüş yardım sistemleri ile sınıfının en yüksek aktif güvenlik seviyesini sunuyor. Gelişmiş radar ve kamera sistemleri sürüş yönünü 500 metreye kadar tararken, A-Serisi, ilk defa kısmen otonom sürüş gerçekleştirebiliyor. Harita ve navigasyon verilerini sürüş yardım sistemlerinde kullanan A-Serisi, DISTRONIC, Aktif Takip Yardımcısı ile sadece öndeki aracı takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda araç hızını sürüş yönündeki viraj veya kavşaklara uyarlayabiliyor. Aktif Fren Yardımcısı ve Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı gibi sistemler de sürüş güvenliğini tesis etmeye yardımcı oluyor.

Hava yastıkları cam alanlardan gelecek tehlikelere karşı da koruyor

Güç sınırlandırmalı üç nokta emniyet kemerleri ile birlikte sürücü diz hava yastığı dâhil kapsamlı hava yastığı donanımı, sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğini destekliyor. Rakiplerin çoğunun aksine cam hava yastığı, A sütununu da kaplayarak daha da güvenli bir koruma alanı sağlıyor. Ön koltuklarda standart olarak sunulan yan hava yastıkları arka koltuklarda isteğe bağlı olarak sunuluyor.

Mercedes-Benz A-Serisi Sedan teknik özellikleri ve fiyatı

A 200 A 180 d Şanzıman 7G-DCT 7G-DCT Silindir Hacmi 1332 cc 1461 cc Maksimum güç (BG/kW) 163/120 116/85 Devir/Dakika 5.500 4.000 Maksimum tork (Nm) 250 260 Devir/Dakika 1.620 1.750-2.750 Karma koşullarda yakıt tüketimi (lt/100 km) 5,4 – 5,2 4,3 – 4,1 CO 2 -Emisyonu karma koşullarda (gr/km) 124 – 119 113 – 107 Hızlanma (sn) 0-100 km/sa 8,1 10,6 Maksimum hız (km/sa) 230 206

A-Serisi Sedan, benzinli ve dizel motor seçenekleri ile 100 TL’den başlayan fiyatlarla Haziran ayı itibarıyla satışa sunuluyor. 246 bin TL ‘den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak serinin fiyat listesine buradan ulaşabilirsiniz