Kurucusunun eski OnePlus CEO’su Carl Pei olan Nothing markası, geçtiğimiz sene Nothing Ear adlı TWS kulaklığını tanıtıştı. Şimdi ise sıra akıllı telefonlarına geldi. Yaklaşık 1 seneden beri geliştirme aşamasında olan telefona Phone (1) adı veriliyor. Diğer Androidlerden farklı olarak arka tarafındaki led şeritlerde dolu olması dikkat çekiyor. Birçok farklı şekilde özelleştirilebilen bu ledler, aramalar, bildirimler, şarj olma hızı ve doluluğu gibi verileri gösterebiliyor.

Ledlerin dışında da birçok teknik özelliği de sızdırılan Nothing Phone (1)’de beklenen özellikler ise şu şekilde:

6.55 inç OLED FHD+ 120Hz Ekran

Snapdragon 778G+ İşlemci, Adreno 642L HPU

8GB RAM / 128GB Depolama – 8GB RAM / 256 Depolama

Android 12 ve Nothing OS

OIS destekli 50MP Ana Kamera + 12MP Geniş Açı Kamera / 8MP Ön Kamera

NFC

Kablosuz Şarj

Ters Kablosuz Şarj

WiFi 6 ve Bluetooth 5.2

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